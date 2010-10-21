[Индекс номера 140 (20.09.2019)]

 Ремонты 
Пользы - выше крыши

Впервые в Норильске на крыше многоэтажки при ремонте использовали новый кровельный материал.
Ризолин удобен в монтаже и укладывется в несколько слоёв
Мягкую кровлю на Лауреатов, 57а, в этом году решили покрыть ризолином. Материал этот инновационный, во всяком случае, для Норильска.
– В этом году в «Жилкомсервисе» несколько объектов капитального ремонта, включая этот, — рассказывает заместитель генерального директора управляющей компании Ольга Сарычева. — Для замены кровли на данном объекте подрядчики предложили нам внести изменения в проект с перспективой использования нового, более практичного и, главное, дешёвого материала. Мы провели экспертизу и согласились на эксперимент.
Кровельный материал ризолин имеет целый ряд преимуществ, подтверждённых на практике строителями и ремонтниками в разных регионах страны. Он, как и большинство материалов данного типа, укладывается по принципу многослойности. Нижний слой выполняет функции утеплителя, верхний выглядит как фольга и работает как отражатель ультрафиолета — солнечных лучей. Таким образом, тепло снизу сохраняется, а солнечные лучи, нагревающие покрытие и действующие на него разрушающе, нейтрализуются. Ультрафиолет негативно сказывался на предыдущем материале техноэласте, используемом в данном виде кровли. Через некоторое время покрытие нагревалось солнечными лучами, сохло и трескалось, пропуская воду.
– Ризолин — современный материал отечественного производства, — отметил представитель подрядчика, заместитель гендиректора компании «РСО ТПСС» Владимир Елшин. — Мы достаточно долго занимаемся кровлями, поэтому появление новинки нас заинтересовало сразу. В первую очередь для нас показательны отзывы о ризолине таких крупных компаний, как «Газпром» и «Роснефть», использовавших его на своих объектах.
Ризолин удобен в монтаже — хорошо схватывается с покрытием, не требует его дополнительной обработки, быстро укладывается, имеет высокую ремонтопригодность — в случае повреждения деформированный участок оперативно заменяется по принципу заплатки. По заявленным производителями характеристикам срок службы ризолина составляет 25–30 лет.
На крыше Лауреатов, 57а, за новой кровлей будут наблюдать всю зиму — специалисты управляющей компании полагают, что этого будет достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть заявленные качества и эффективность материала. А подрядчики берут на себя гарантийные обязательства до трёх лет эксплуатации.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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