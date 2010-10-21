[Индекс номера 140 (20.09.2019)]



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Мастерская

Специализированное шахторемонтное управление (СШРУ) «Норильскникельремонта» — единственное предприятие в Норильском промышленном районе, которое занимается капитальным ремонтом и сервисным обслуживанием самоходного дизельного оборудования предприятий горного передела Заполярного филиала «Норникеля».

Специализированное шахторемонтное управление объединяет под одной крышей все виды ремонта самоходного дизельного оборудования минерально–сырьевого комплекса Заполярного филиала. На каждом руднике есть свой участок СШРУ, всего их восемь — это около 380 слесарей– ремонтников, токарей, сварщиков, инженеров–наладчиков. Персонал управления проходит обучение у поставщиков машин Epiroc, Sandvik, Caterpillar, Normet, а также в Сибирском государственном университете путей сообщения в Новосибирске, на кафедре дорожных машин. С этим же университетом налажено сотрудничество в части подготовки студентов для последующего трудоустройства в СШРУ. Как рассказал Дмитрий Воскобойников, и. о. главного инженера предприятия, оно ремонтирует все подземные машины, передвигающиеся на пневмоколёсном ходу, причём все подобные работы и обслуживание производятся прямо на месте, под землёй. – Для капитальных ремонтов самоходок организован наземный цех. Конечно, всё это очень трудоёмко, но необходимо. Техника в основном импортного производства, оснащённая джойстиками, мини–компьютерами, системами RCS – у машин фирмы Epiroc (бывшая Atlas Copco) и VCM – у машин Sandvik (для автоматизации процессов бурения и отгрузки), системой CAN–bus для передачи команд от оператора к машине через компьютер, так что всё не так просто, как может показаться. Ещё в 2016 году в СШРУ было налажено взаимодействие с представительствами компаний — изготовителей машин на территории Норильска. В мастерских этих предприятий ремонтируют наиболее сложные узлы — гидроперфораторы, гидротрансформаторы, то есть те, которые требуют особой точности в технических процессах. Говоря о дальнейших перспективах развития сервисного партнёрства с мировыми производителями оборудования, Дмитрий Воскобойников рассказал, что для организации обслуживания на высоком уровне с фирмами–производителями были заключены договоры о партнёрстве, что позволяет специалистам СШРУ не только квалифицированно обслуживать технику, но и закупать у производителя необходимые расходные материалы по сниженным ценам и в кратчайшие сроки. Благодаря прямым поставкам процесс ремонта и обслуживания становится значительно быстрее, что очень важно для «Норникеля»: – Несмотря на то что для нас эта работа является профильной и мы отлично разбираемся в своём деле, около ста наших специалистов прошли специальное обучение. Более того, мы продолжим повышать их квалификацию и в следующем году, — подчёркивает Дмитрий Воскобойников. — Участие в новом проекте требует от нас повышения уровня оснащённости ремонтников, дополнительных знаний и умений, так как с каждым годом техника всё более усложняется. Но наши специалисты всегда готовы к новым испытаниям, охотно обучаются и получают новый опыт. В тему Сложности закаляют В год специалисты производственного объединения «Норильск-трансремонт» ремонтируют порядка 2400 единиц самой разной техники. Вся она имеет различные сроки службы, техническое состояние, условия эксплуатации и разнящиеся структуры ремонтных циклов. Двадцать два производственных участка «Норильск-трансремонта» разбросаны по всему Норильскому промрайону, от Дудинки до Талнаха. «Объединение ведёт широкий спектр работ по ремонту и обслуживанию основных фондов Заполярного филиала, а также основных фондов Заполярного транспортного филиала и предприятия «Норильский промышленный транспорт», — рассказывает Пётр Макеев, начальник производственного отдела предприятия. Несколько лет назад специалистами предприятия была разработана технология по восстановлению ступиц, проушин и штоков цилиндров подвески и опрокидывающего механизма кузова карьерных самосвалов Caterpillar 773E, которая успешно применяется сегодня. Также они внедрили приспособление для ремонта гидравлических цилиндров тяжёлых бульдозеров и фронтальных погрузчиков марки Caterpillar. Создан и оборудован постоянный пост на участке капитального ремонта карьерной техники по восстановлению ходовой части тяжёлых бульдозеров Caterpillar D9R и D10T. В «Норильсктрансремонте» есть мастера, способные изготовить запчасти для любых импортных или отечественных агрегатов. Только в месяц они производят более полутора тысяч деталей различной степени. «У нас идёт целенаправленная системная деятельность по поиску и внедрению современных инновационных материалов и технологий, позволяющих повысить качество обслуживания и ремонта всех видов спецтехники и промышленного оборудования, увеличить срок эксплуатации и надёжность узлов и агрегатов, — добавляет Макеев. — Все виды работ выполняются в многочисленных цехах, ангарах и депо. И для нас главное не только качественно отремонтировать эту технику, но и сохранить её». Шесть лет спустя Заполярная строительная компания успешно реализовала ещё один проект капитального строительства на руднике «Заполярный». Проект расширения добычи вкрапленных руд месторождения Норильск–1 — продолжение другого проекта, который «Норильскшахтстрой» под эгидой Заполярной строительной компании воплощал в жизнь с 2000 по 2013 год. Тогда в направлении южного участка «Прирезки» ЗСК был выполнен полный комплекс подземных выработок, необходимый «Норникелю» для добычи руды на новом участке работ месторождения Норильск–1. Новый проект, к которому ЗСК приступила в мае 2013 года, нацелен на ввод в отработку запасов центральной и южной частей поля «Прирезки». На западе шахтостроители вели реконструкцию откаточного горизонта +45 метров и проходку двух наклонных вентиляционных уклонов. На востоке приступили к строительству транспортного горизонта +45 метров. Строительство продолжалось шесть лет. Суммарно пройдено 8,9 километра горных выработок, общим объёмом отбойки 18 500 кубометров. Крепление выполнено усиленной комбинированной крепью, объём которой составил 7,5 километра, а также металлической арочной крепью площадью 478 погонных метров. На горизонте +45 метров шахтостроителями уложено 816 метров рельсового пути. Также построены специальные камерные выработки, такие как подземная распределительная подстанция и комплекс водоотлива. При их строительстве было уложено 4,6 тысячи кубометров строительного бетона. Для снижения риска затопления выработок в составе проекта был предусмотрен подземный комплекс водоотлива. Он необходим для откачки воды из рудника на поверхность. Оборудование рассчитано на водоприток объёмом 2000 кубометров в час, что обеспечит безопасность горных работ. Всего по данному проекту ЗСК выполнила капитальные горные работы на сумму порядка 3,4 млрд рублей.

В СШРУ налажено взаимодействие с представительствами компаний — изготовителей машин на территории Норильска. В мастерских этих предприятий ремонтируют наиболее сложные узлы.

Лариса Стецевич Фото из архива СШРУ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Специализированное шахторемонтное управление объединяет под одной крышей все виды ремонта самоходного дизельного оборудования минерально–сырьевого комплекса Заполярного филиала. На каждом руднике есть свой участок СШРУ, всего их восемь — это около 380 слесарей– ремонтников, токарей, сварщиков, инженеров–наладчиков. Персонал управления проходит обучение у поставщиков машин Epiroc, Sandvik, Caterpillar, Normet, а также в Сибирском государственном университете путей сообщения в Новосибирске, на кафедре дорожных машин. С этим же университетом налажено сотрудничество в части подготовки студентов для последующего трудоустройства в СШРУ.Как рассказал Дмитрий Воскобойников, и. о. главного инженера предприятия, оно ремонтирует все подземные машины, передвигающиеся на пневмоколёсном ходу, причём все подобные работы и обслуживание производятся прямо на месте, под землёй.– Для капитальных ремонтов самоходок организован наземный цех. Конечно, всё это очень трудоёмко, но необходимо. Техника в основном импортного производства, оснащённая джойстиками, мини–компьютерами, системами RCS – у машин фирмы Epiroc (бывшая Atlas Copco) и VCM – у машин Sandvik (для автоматизации процессов бурения и отгрузки), системой CAN–bus для передачи команд от оператора к машине через компьютер, так что всё не так просто, как может показаться.Ещё в 2016 году в СШРУ было налажено взаимодействие с представительствами компаний — изготовителей машин на территории Норильска. В мастерских этих предприятий ремонтируют наиболее сложные узлы — гидроперфораторы, гидротрансформаторы, то есть те, которые требуют особой точности в технических процессах.Говоря о дальнейших перспективах развития сервисного партнёрства с мировыми производителями оборудования, Дмитрий Воскобойников рассказал, что для организации обслуживания на высоком уровне с фирмами–производителями были заключены договоры о партнёрстве, что позволяет специалистам СШРУ не только квалифицированно обслуживать технику, но и закупать у производителя необходимые расходные материалы по сниженным ценам и в кратчайшие сроки.Благодаря прямым поставкам процесс ремонта и обслуживания становится значительно быстрее, что очень важно для «Норникеля»:– Несмотря на то что для нас эта работа является профильной и мы отлично разбираемся в своём деле, около ста наших специалистов прошли специальное обучение. Более того, мы продолжим повышать их квалификацию и в следующем году, — подчёркивает Дмитрий Воскобойников. — Участие в новом проекте требует от нас повышения уровня оснащённости ремонтников, дополнительных знаний и умений, так как с каждым годом техника всё более усложняется. Но наши специалисты всегда готовы к новым испытаниям, охотно обучаются и получают новый опыт.

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