[Индекс номера 140 (20.09.2019)]



Персона

Дипак из Колхапура

«Заполярная Правда» с этой недели выходит в цвете. Новую печатную машину индийского производства нам помогал готовить к запуску наладчик концерна «Мануграф» Дипак Лаксман Павар из города Колхапур штата Махараштра. Как выяснилось, иностранный специалист не только трудолюбив, но ещё и очень общителен. А понять друг друга нам удалось благодаря корректору «Заполярки» Наталии Поповой, которая в совершенстве владеет английским языком.

• Устанавливает печатные машины в типографиях по всему миру и обучает персонал тому, как на них работать. • С раннего детства и сам Дипак, и его сыновья изучают английский язык, так как без него успеха не добиться. • Рад бывать в разных странах. И вдвойне рад возвращаться домой. • В России впервые. На Севере никаких неудобств не испытывает. - Вы прилетели в Норильск в день, когда выпал первый снег. Какие впечатления? - Я счастлив, потому что это первый снег в моей жизни. Более того, я попал в снегопад. Сугробы – это что-то потрясающее. Фотографии и видео отправил домой и получил восторженные отклики. Моя семья и друзья никогда не видели этого погодного явления и вряд ли когда столкнутся с ним в реальности, поэтому они очень рады за меня и даже немного завидуют. - Вы впервые в России? - В 2010 году по делам компании я летел на Украину через Москву, но у меня совсем не было времени посмотреть этот мегаполис, познакомиться с россиянами и узнать, как они живут. Когда предложили провести неделю в одном из российских городов, воспринял это с энтузиазмом. Правда, мне сказали, что лучший месяц для поездки в Норильск – июль, а в сентябре здесь будет некомфортно, но я взял с собой тёплую куртку и не испытываю никаких неудобств. К тому же, большую часть времени я провожу в типографии, а здесь тепло. В квартире, которую для меня сняли, тоже. Здорово, что я не просто побывал на Севере, а увидел его главную особенность, и при этом даже не замёрз! С русскими комфортно работать. Жаль, английский язык не все знают - Скажите, как в вашей стране относятся к русским? - Исторически сложилось так, что мы с вами - дружественные государства. Наш президент Рам Натх Ковинд сотрудничает с Владимиром Путиным, и Индия всегда может рассчитывать на защиту и поддержку со стороны России. Мы можем беспрепятственно приезжать к вам и как туристы, и с рабочей миссией. Мы и сами рады оказать русским тёплый приём. Есть места, Гималаи, например, где у туристов из любых стран, в том числе и из России, могут возникать некоторые проблемы, но в основном в Индии, особенно на Гоа, русских очень любят. Нам приятно, что многие из них в восторге от индийской кухни, несмотря на то что она очень специфическая. Главное для индийцев – семья - А как вы сами решаете вопрос с питанием вдали от дома? - Я с удовольствием знакомлюсь с кухней разных стран. Люблю овощи, фрукты, крупы, зелень, иногда ем курицу и баранину. А вот употреблять говядину для индийца – табу, но об этом и так все знают. Обратил внимание на то, что в вашем городе мало овощей, но так как я здесь ненадолго, проблем не возникло – обхожусь тем, что есть. Пару раз заказывал пиццу – понравилась. - Как вам работается с людьми разных культур и менталитета? - Азиаты – очень гостеприимные, находят индивидуальный подход к каждому. Японцы – трудоголики, у них всё очень чётко: если написано в расписании «встреча с гостями с двух до трёх», то в другое время они будут заниматься своими делами и вниманием тебя не удостоят. Арабы вообще ни во что не вмешиваются, на большинство вопросов отвечают: «я не знаю, решай сам». Бразильцы – дружелюбные, но не пунктуальные. В общении с русскими главной трудностью становится отсутствие у большинства знания английского языка, они проявляют заинтересованность в тебе и в том, чем ты занимаешься, но часто не до конца понимают, что ты им говоришь. Традиционная индийская свадьба - Из какой вы семьи? Где и на кого учились? - Я родился и вырос в деревне. Мои родители занимались сельским хозяйством. Окончив школу, решил стать инженером-полиграфистом, потому что в Индии это очень востребованная специальность. Уехал учиться в университет печати в большой город, где и остался жить и работать. Полученное мной образование соответствует международным стандартам. Всё, что связано с печатью газет, в Индии на высшем уровне. - Интернет в вашей стране составляет конкуренцию бумажным изданиям? - Ещё два года назад интернет был недоступен большинству населения, и новости узнавали только из печатных изданий. Сегодня больше возможностей получить информацию, но газеты не стали от этого менее популярными: считается, что именно они помогают стране развиваться. Тираж некоторых индийских газет доходит до пяти миллионов экземпляров. Один номер стоит от трёх до шести рупий (одна рупия – это примерно один рубль). Специальный агент разносит газеты по домам, а в конце месяца получает оплату сразу за все номера. - Журналист в Индии человек уважаемый? - Это очень престижная и высокооплачиваемая профессия. Те, кто пишет статьи для газет и делает новости для телевидения, очень образованные, авторитетные люди. К их мнению прислушиваются. Особо популярны у индийцев интервью с политиками. - Директор нашего информационного центра, куда входят типография и редакция, – Елена Мужайлова. В других странах подобными предприятиями женщины руководят? - В правительстве, в банковской в сфере, в образовании женщины могут занимать высокие посты. Но ни в одной типографии мира я не встречал женщину, которая была бы там главной и разбиралась в технических тонкостях, от решения которой зависело бы, как и на чём будет печататься газета. В большинстве стран производством, в том числе и в нашей сфере, занимаются исключительно мужчины. Дипак – человек открытый: рассказал нам о близких и показал их фотографии - Индийская женщина может сделать карьеру? - Может. Но, когда у неё родятся дети, работа перестаёт быть для неё на первом месте, а то и вовсе приходится с ней распрощаться. Женщина у нас должна вести домашнее хозяйство, готовить еду - а индийцы редко едят вне дома, - заниматься воспитанием и образованием детей. Например, моя супруга имеет степень магистра по химии, преподавала эту науку в высшей школе и была очень успешна, но, когда появились сыновья, она всю себя посвятила им. И так в большинстве индийских семей: женщина имеет хорошее образование, профессию, но при этом она домохозяйка. И для мужчины в нашей стране семья самое главное, карьера – это не самоцель, а возможность обеспечить своим близким достойную жизнь. В Индии не приветствуются разводы, поэтому отношения между супругами стоят выше, чем рабочие. При этом каждый с уважением относится к делу другого: я, например, ценю то, что жена занимается хозяйством, она, в свою очередь, с пониманием относится к моим частым командировкам. Также одно из важнейших мест в жизни индийцев занимают родители. Детям - не важно, сколько им лет, хоть пятьдесят, – к мнению мамы и папы необходимо прислушиваться. - Популярно ли сегодня у вас отечественное кино или и у вас его вытесняют американские блокбастеры? - Есть, конечно, и среди индийцев поклонники голливудских фильмов, но в основном самым любимым остаётся наше кино. Причём и в Индии сейчас снимают фантастику, боевики, триллеры и даже ужастики, но эти жанры не пользуются особой популярностью. Предпочтение отдаётся доброму семейному жанру. Нам интереснее смотреть, как герои фильмов справляются с жизненными ситуациями, в которых может оказаться любой, чем следить за развитием событий, которых на самом деле не может быть. - Россия показалась вам социально развитой страной? - По сравнению с Индией в России уровень жизни намного выше. Мне кажется, это потому, что здесь меньше плотность населения и у российского правительства есть возможность лучше позаботиться в социальном плане о каждом гражданине, чем у индийского. - Индийцы - патриоты своей страны или же образованные молодые люди стремятся уехать жить и работать за рубеж? - Наши традиции и культура не позволяют нам полностью адаптироваться к жизни за пределами Индии, поэтому навсегда родину мало кто из индийцев покидает. Но если появляется возможность поработать где-то в другой стране, получить новый опыт и стать более обеспеченным, индийцы этим пользуются. Но всегда возвращаются обратно.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина и из архива Дипака Лаксмана Павара www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда - Я счастлив, потому что это первый снег в моей жизни. Более того, я попал в снегопад. Сугробы – это что-то потрясающее. Фотографии и видео отправил домой и получил восторженные отклики. Моя семья и друзья никогда не видели этого погодного явления и вряд ли когда столкнутся с ним в реальности, поэтому они очень рады за меня и даже немного завидуют.- В 2010 году по делам компании я летел на Украину через Москву, но у меня совсем не было времени посмотреть этот мегаполис, познакомиться с россиянами и узнать, как они живут. Когда предложили провести неделю в одном из российских городов, воспринял это с энтузиазмом. Правда, мне сказали, что лучший месяц для поездки в Норильск – июль, а в сентябре здесь будет некомфортно, но я взял с собой тёплую куртку и не испытываю никаких неудобств. К тому же, большую часть времени я провожу в типографии, а здесь тепло. В квартире, которую для меня сняли, тоже. Здорово, что я не просто побывал на Севере, а увидел его главную особенность, и при этом даже не замёрз!- Исторически сложилось так, что мы с вами - дружественные государства. Наш президент Рам Натх Ковинд сотрудничает с Владимиром Путиным, и Индия всегда может рассчитывать на защиту и поддержку со стороны России. Мы можем беспрепятственно приезжать к вам и как туристы, и с рабочей миссией. Мы и сами рады оказать русским тёплый приём. Есть места, Гималаи, например, где у туристов из любых стран, в том числе и из России, могут возникать некоторые проблемы, но в основном в Индии, особенно на Гоа, русских очень любят. Нам приятно, что многие из них в восторге от индийской кухни, несмотря на то что она очень специфическая.- Я с удовольствием знакомлюсь с кухней разных стран. Люблю овощи, фрукты, крупы, зелень, иногда ем курицу и баранину. А вот употреблять говядину для индийца – табу, но об этом и так все знают. Обратил внимание на то, что в вашем городе мало овощей, но так как я здесь ненадолго, проблем не возникло – обхожусь тем, что есть. Пару раз заказывал пиццу – понравилась.- Азиаты – очень гостеприимные, находят индивидуальный подход к каждому. Японцы – трудоголики, у них всё очень чётко: если написано в расписании «встреча с гостями с двух до трёх», то в другое время они будут заниматься своими делами и вниманием тебя не удостоят. Арабы вообще ни во что не вмешиваются, на большинство вопросов отвечают: «я не знаю, решай сам». Бразильцы – дружелюбные, но не пунктуальные. В общении с русскими главной трудностью становится отсутствие у большинства знания английского языка, они проявляют заинтересованность в тебе и в том, чем ты занимаешься, но часто не до конца понимают, что ты им говоришь.- Я родился и вырос в деревне. Мои родители занимались сельским хозяйством. Окончив школу, решил стать инженером-полиграфистом, потому что в Индии это очень востребованная специальность. Уехал учиться в университет печати в большой город, где и остался жить и работать. Полученное мной образование соответствует международным стандартам. Всё, что связано с печатью газет, в Индии на высшем уровне.- Ещё два года назад интернет был недоступен большинству населения, и новости узнавали только из печатных изданий. Сегодня больше возможностей получить информацию, но газеты не стали от этого менее популярными: считается, что именно они помогают стране развиваться. Тираж некоторых индийских газет доходит до пяти миллионов экземпляров. Один номер стоит от трёх до шести рупий (одна рупия – это примерно один рубль). Специальный агент разносит газеты по домам, а в конце месяца получает оплату сразу за все номера.- Это очень престижная и высокооплачиваемая профессия. Те, кто пишет статьи для газет и делает новости для телевидения, очень образованные, авторитетные люди. К их мнению прислушиваются. Особо популярны у индийцев интервью с политиками.- В правительстве, в банковской в сфере, в образовании женщины могут занимать высокие посты. Но ни в одной типографии мира я не встречал женщину, которая была бы там главной и разбиралась в технических тонкостях, от решения которой зависело бы, как и на чём будет печататься газета. В большинстве стран производством, в том числе и в нашей сфере, занимаются исключительно мужчины.- Может. Но, когда у неё родятся дети, работа перестаёт быть для неё на первом месте, а то и вовсе приходится с ней распрощаться. Женщина у нас должна вести домашнее хозяйство, готовить еду - а индийцы редко едят вне дома, - заниматься воспитанием и образованием детей. Например, моя супруга имеет степень магистра по химии, преподавала эту науку в высшей школе и была очень успешна, но, когда появились сыновья, она всю себя посвятила им. И так в большинстве индийских семей: женщина имеет хорошее образование, профессию, но при этом она домохозяйка. И для мужчины в нашей стране семья самое главное, карьера – это не самоцель, а возможность обеспечить своим близким достойную жизнь.В Индии не приветствуются разводы, поэтому отношения между супругами стоят выше, чем рабочие. При этом каждый с уважением относится к делу другого: я, например, ценю то, что жена занимается хозяйством, она, в свою очередь, с пониманием относится к моим частым командировкам. Также одно из важнейших мест в жизни индийцев занимают родители. Детям - не важно, сколько им лет, хоть пятьдесят, – к мнению мамы и папы необходимо прислушиваться.- Есть, конечно, и среди индийцев поклонники голливудских фильмов, но в основном самым любимым остаётся наше кино. Причём и в Индии сейчас снимают фантастику, боевики, триллеры и даже ужастики, но эти жанры не пользуются особой популярностью. Предпочтение отдаётся доброму семейному жанру. Нам интереснее смотреть, как герои фильмов справляются с жизненными ситуациями, в которых может оказаться любой, чем следить за развитием событий, которых на самом деле не может быть.- По сравнению с Индией в России уровень жизни намного выше. Мне кажется, это потому, что здесь меньше плотность населения и у российского правительства есть возможность лучше позаботиться в социальном плане о каждом гражданине, чем у индийского.- Наши традиции и культура не позволяют нам полностью адаптироваться к жизни за пределами Индии, поэтому навсегда родину мало кто из индийцев покидает. Но если появляется возможность поработать где-то в другой стране, получить новый опыт и стать более обеспеченным, индийцы этим пользуются. Но всегда возвращаются обратно.

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