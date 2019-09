[Индекс номера 140 (20.09.2019)]



В феврале министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить в учебную программу культурные нормативы для школьников. Конкретные предложения по этому поводу появились только сейчас и уже стали предметом горячего обсуждения.

















Будьте добры Межведомственная программа запускается в восьми пилотных субъектах Российской Федерации: это республики Татарстан и Коми, Ставропольский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области, сообщалось в пресс–службе Министерства просвещения. Ранее в секретариате вице–премьера Татьяны Голиковой говорили о том, что программа предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с шедеврами культурного наследия. Утверждается, что участие в программе будет исключительно добровольным, хотя пока не уточнялось, кто будет принимать решение: руководство региона, администрация школы или сами школьники и их родители. Министерство культуры также представило методические рекомендации по проекту «Культурный норматив школьника». Для школьников были составлены специальные списки театральных постановок, литературных, художественных и музыкальных произведений, фильмов, архитектурных объектов и произведений народного творчества. В этот перечень, например, вошли анимационные фильмы «Моя любовь» (режиссёр Александр Петров), «Бременские музыканты» (Инесса Ковалевская), фильмы «Неоконченная пьеса для механического пианино» (Никита Михалков), «На западном фронте без перемен» (Льюис Майлстоун), «Укрощение строптивой» (Франко Дзеффирелли), литературные произведения «Маленький принц» Антуана де Сент–Экзюпери, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. В рекомендуемый перечень произведений для 9–11–х классов по направлению «Зарубежная музыка» вошла композиция группы Queen Bohemian rhapsody, туда же попала Nirvana с песней Smells like teen spirit, Pink Floyd с композицией Money, The Beatles с All you need is love и ABBA с Dancing queen.





300 российских О том, по какому принципу подбирались кинокартины, рекомендованные школьникам, «Российской газете» рассказал руководитель рабочей группы «Культурного норматива» по профилю «Кинематограф», директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев: «Это была общая работа специалистов из разных областей культуры, где руководители формировали общую методологию. Все эксперты давали свои предложения: из какого контента может состоять норматив. Затем все списки произведений, которые рекомендуются для школьников, были разбиты на возрастные группы и распределены ещё по определённому количеству отраслевых экспертов. В нашем случае в этом процессе участвовал Союз кинематографистов, Музей кино, ВГИК — все давали свои рекомендации и замечания. Процесс занял полгода, после чего списки из 300 российских и 100 зарубежных фильмов были утверждены. При этом важно отметить, что это рекомендованный список фильмов. Подобный формат сродни списку литературы для внеклассного чтения. Выбирались произведения, которые, с нашей точки зрения, могут заинтересовать детей и подростков, увлечь их кинематографом».





Дневник на стол «Для сдачи нормативов школьникам будет необходимо посетить определённое количество выставок, музеев и концертов классической музыки, а также посмотреть несколько спектаклей и фильмов, желательно отечественных. Сделать это можно будет и виртуально, с помощью мультимедийных платформ, включая «Российскую электронную школу». Впечатления от культурных мероприятий будут фиксироваться в специальном бумажном или электронном дневнике», — пишут в «АиФ». По словам министра просвещения Ольги Васильевой, вероятнее всего, проект будет рассчитан на учащихся начальных и средних классов, так как старшеклассники много времени тратят на подготовку к экзаменам. Министр также уточнила, что инициатива направлена на изучение региональной культуры: программа позволит стимулировать учащихся из небольших населённых пунктов к посещению региональных центров для ознакомления с культурой региона. В рамках Российского инвестиционного форума — 2019 она рассказала, что необходимость разработки нормативов вызвана тем, что сейчас в школьной программе отводится очень мало времени для изучения истории культуры. По её мнению, введение программы будет способствовать воспитанию у школьников эстетического чувства и любви к Родине. Пока неизвестно, сколько именно мероприятий должны будут посещать школьники, а также кто будет устанавливать эту норму. Ранее заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова сообщала журналистам, что оптимальным количеством может быть сто мероприятий в год.





Звучит неплохо В новых культурных нормативах школьников отечественная музыка представлена целым списком из более сотни произведений от Глинки, Мусоргского и Чайковского до Моцарта и Бетховена. Вот что предлагается послушать в 9–11–х классах: Б. Окуджава «Давайте восклицать...», В. Высоцкий «Я не люблю», А. Макаревич и «Машина времени» — «Солнечный остров», «Марионетки», В. Цой и группа «Кино» — «Перемен, мы ждём перемен», «Наутилус Помпилиус» «Скованные одной цепью».Лев Лещенко на одном из образовательных ресурсов призвал поменять в школьной программе песни The Beatles, Queen, Pink Floyd, ABBA и Nirvana на композиции отечественных исполнителей. Об этом сообщает телеграм–канал «Подъём». «Мне странно, что у нас превалирует иногда в России иностранный язык. Давайте американцы будут изучать ансамбль Александрова. Это самая настоящая глупость, на мой взгляд. При чём здесь The Beatles? Дети послушают сами, если захотят. Но просто предлагать им или вставлять в программу — это абсурд. У нас что, нет своих достойных примеров? В конце концов у нас есть Пахмутова, Соловьёв–Седой, есть удивительные современные композиторы, песни которых до сих пор звучат. Пусть изучают Тухманова, поют «Как прекрасен этот мир», а не Queen», — заявил народный артист РСФСР.

Свой взгляд Денис Кожевников, корреспондент «ЗП» Если у человека где–то в голове хранятся зачатки природного любопытства, то общее знакомство с некоторыми позициями свежеиспечённых «культурных нормативов школьника» вполне может подтолкнуть его к дальнейшему изучению чего–то определённого. Многое так и начинается — жил себе спокойно, знать не знал о существовании поэзии, графики или кино, а увидел один раз — и на всю жизнь. Ведь не раз приходилось слышать: «Фотографией он увлекся ещё в школе». Кто–то же там познакомил «его» с этим видом искусства, существовал же некий руководитель фотокружка. Так же рассказывают о музыке, спорте, военном деле... Мой одноклассник — лётчик–истребитель, полковник авиации, сейчас служит в исследовательском авиационном центре под Москвой. Что он там исследует, можно только догадываться. Но тридцать лет назад всё начиналось с рассказов о Чкалове, Маресьеве, фильмов о покорителях Севера, с песен о пилотах, в конце концов. Тогда в школе тоже существовали своего рода культурные нормативы — походы в кино, музеи, на выставки и на концерты, тематические классные часы. И каждый из нас от этих мероприятий взял что–то своё. У одноклассника моего это вылилось в занятия спортом, увлечение авиамоделизмом, участие в соревнованиях и конкурсах. Заводить «культурные дневники» ему не пришлось, но ему дали шанс найти себя в этом разнообразии, и он этот шанс не упустил. Среди тех «нормативов», может быть, ничего про авиацию–то и не было, но своё небо он разглядел. Даже если таких высоких целей у вас не обнаружится, расширение кругозора никому не помешает. Всегда можно будет поддержать разговор. Когда–то удивить компанию записью тех же Queen или Pink Floyd было очень круто. А если ты про них что–то знал, читал или вообще являешься счастливым обладателем вырезок и фотографий из иностранных журналов, — так ты на вершине почёта, и пикантности этому придаёт полузапретность темы. А сейчас, поди ж ты: рекомендовано к изучению. Кто б сказал тогда в советской школе — засмеяли бы. На самом деле, раз уж мы взялись за классику мирового рока, неплохо было бы привнести сюда не столько его вокальную разновидность, сколько рок–н–ролл, ставший исходным материалом для множества последователей. Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев говорит: специалисты исходили из того, что школьнику необходимо развиваться не только по линии научного знания, но и эмоционального, эстетического восприятия мира. Соответственно, полагает оно, этот культурный норматив — способ дать ребёнку альтернативное видение мира. Хорошо если так, и альтернативное видение мира не превратится в очередную погоню за отчётностью и цифрами. Если рекомендовать шедевры к изучению будут люди широко образованные, а не стиснутые планами и графиками. Я тут как–то имел удовольствие лицезреть самозабвенно лабающих на норильской сцене рок–н–ролл врача и офицера полиции. Так вот: это и есть плоды культурных нормативов своего времени.

