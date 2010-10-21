[Индекс номера 141 (24.09.2019)]

 Актуально 
Решающие встречи

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске ряд рабочих встреч с представителями муниципальной власти, а также приём граждан по личным вопросам.
Дмитрий Свиридов напомнил о том, что сейчас все муниципалитеты работают над бюджетами следующего цикла, поэтому вполне закономерно, что именно в данный момент прошло совещание с руководителями
Норильска, на котором удалось обсудить целый ряд вопросов, требующих безотлагательного решения и корректировки накануне формирования бюджета города на период 2020–2022 годов.
Один из основных вопросов, которые, по словам Дмитрия Свиридова, в первую очередь хотелось бы решить в пользу норильчан, — это реализация программы переселения. В 2021 году четырёхстороннее соглашение, регулирующее механизм финансирования программы, заканчивает своё действие, и уже сейчас очень важно определить дальнейшие шаги северян, чтобы привлечь федеральную власть к участию в этом процессе.
По всем объективным признакам четырёхстороннее соглашение требует продления ещё на пять лет, и даже больше. Депутаты–северяне видят в этом продолжение ведущейся плодотворной работы по переселению. По самым скромным подсчётам, около 830 млн рублей необходимо со стороны федерации, столько же – со стороны постоянного партнёра в лице «Норникеля», от Красноярского края также требуется вложить около 113 млн рублей в год.
Второй очень важный, по мнению Дмитрия Свиридова, момент — возобновление в городе жилищного строительства. Председатель Заксобрания края отметил, что в этом направлении власти города вплотную подошли к решению о возведении на ростверках в районе улицы 50 лет Октября новых девятиэтажек.
Вложения в этот проект составляют порядка миллиарда рублей и тоже подразумевают федеральное участие.
– К сожалению, дома в Норильске с годами новее не становятся, — сказал Дмитрий Свиридов. — Тем важнее для нас, северян, приложить максимум усилий для того, чтобы как можно скорее и в правильном русле решить комплекс вопросов, связанных с жилищным строительством.
Этой же темы в той или иной степени касались и обращения, с которыми на приём к председателю краевого Законодательного собрания пришли норильчане. Речь шла о предоставлении служебного жилья и помещений по коммерческому найму, помощи в улучшении жилищных условий. Случаем одной из посетительниц, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, Дмитрий Свиридов занялся в индивидуальном порядке.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНКОВА
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Статьи текущего номера:
Актуально 
Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске ряд рабочих встреч с представителями муниципальной власти, а также приём граждан по личным вопросам.

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 24 сентября 2019 
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