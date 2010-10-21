[Индекс номера 141 (24.09.2019)]



Туризм

Вертикаль

В прошедшую субботу состоялось традиционное массовое восхождение на гору Сокол.

Подъём на самую высокую точку Хараелахских гор происходит при любой погоде — туристов дождь и ветер не пугают, заверяют сотрудники станции детско–юношеского туризма и экскурсий. При благоприятной погоде на мероприятие собирается до 600–700 человек, в этом году у подножия горы насчитали 450 смельчаков. Накануне события организаторы промаркировали трассу восхождения — она проложена по максимально безопасному пути и из года в год неизменна. Принимались заявки от организованных групп, например, школьников. Участниками восхождения могли стать ребята не младше 14 лет. – Мы традиционно собираемся на поляне за Лысой горой, это примерно в 6,5 км от ВС–8, — рассказала Нэля Павельева, педагог СДЮТиЭ. — В субботу в 10.30 состоялась перекличка, общий инструктаж по технике безопасности, формирование связок по 10–15 человек. С 11 часов начался подъём групп. Путь на вершину и вниз — а это 4,5 км в одну сторону — занимает немало времени. Восхождение прошло в штатном режиме и завершилось в 17.00. – Три дня непогоды дали результат, людей собралось меньше, чем обычно, но главное, что все довольны и всё прошло хорошо, — подчеркнули организаторы.

Татьяна Зачупейко Фото Марины Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Подъём на самую высокую точку Хараелахских гор происходит при любой погоде — туристов дождь и ветер не пугают, заверяют сотрудники станции детско–юношеского туризма и экскурсий. При благоприятной погоде на мероприятие собирается до 600–700 человек, в этом году у подножия горы насчитали 450 смельчаков.Накануне события организаторы промаркировали трассу восхождения — она проложена по максимально безопасному пути и из года в год неизменна. Принимались заявки от организованных групп, например, школьников. Участниками восхождения могли стать ребята не младше 14 лет.– Мы традиционно собираемся на поляне за Лысой горой, это примерно в 6,5 км от ВС–8, — рассказала Нэля Павельева, педагог СДЮТиЭ. — В субботу в 10.30 состоялась перекличка, общий инструктаж по технике безопасности, формирование связок по 10–15 человек. С 11 часов начался подъём групп. Путь на вершину и вниз — а это 4,5 км в одну сторону — занимает немало времени.Восхождение прошло в штатном режиме и завершилось в 17.00.– Три дня непогоды дали результат, людей собралось меньше, чем обычно, но главное, что все довольны и всё прошло хорошо, — подчеркнули организаторы.

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