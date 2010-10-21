[Индекс номера 141 (24.09.2019)]

 Своя игра 
Залог победы

Таймырская команда вновь стала победителем XVII районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.
Открытая спартакиада прошла в спортивном зале Дудинского спорткомплекса, участие в ней приняли более 70 человек из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Всего состязались пять команд.
Глава Таймыра Евгений Вершинин, обращаясь к участникам, отметил, что логичным названием соревнований должно быть: «Спартакиада для людей с безграничными возможностями!».
Состязания проходили по четырём видам спорта: дартс, прыжки в длину с места, толкание набивного мяча и броски мяча в баскетбольное кольцо.
Лучшими в своих подгруппах по дартсу стали Андрей Варфоломеев (Норильск), Иванна Сидельникова (Дудинка), Ален Моргунов (Норильск) и Марина Моргунова (Норильск).
В соревнованиях по толканию набивного мяча первые места заняли Вячеслав Шарафутдинов (Норильск), Шадман Канлыбаев (Талнах), Наталья Осьминкина (Кайеркан), Евгения Шатохина (Кайеркан), Ален Моргунов (Норильск) и Диана Гирчева (Норильск).
Победителями в состязаниях по броскам в баскетбольное кольцо признаны Алексей Елисафенко (Кайеркан), Иванна Сидельникова (Дудинка), Павел Евгиенко (Норильск) и Мария Пузанова (Норильск).
Лучшие результаты по прыжкам в длину с места у Александра Задоенко (Норильск), Павла Рыбалко (Норильск), Ольги Николаевой (Кайеркан), Анастасии Лучня (Дудинка), а также Александра Октябрьского (Норильск) и Дианы Гирчевой (Норильск).
Победителям и призёрам были вручены медали, дипломы и памятные подарки. Дипломами и кубками в номинации «Самый молодой участник» награждена Элина Чумакова, Александр Октябрьский стал лидером в номинации «За волю к победе».
В общекомандном зачёте победу в спартакиаде одержала команда Дудинки, на втором месте — «Норильск–1», третьими стали спортсмены из Талнаха. Всем командам вручены кубки, грамоты и памятные призы.
Спартакиада была организована управлением по делам молодёжи, семейной политике и спорту администрации Таймыра совместно с Таймырской федерацией инвалидного спорта и туризма.

Подготовила Марина Васильева
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