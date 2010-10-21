[Индекс номера 141 (24.09.2019)]

 Невредно знать 
Спешите сделать выбор

Федеральные льготники, получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), вправе выбрать: получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде либо заменить их денежным эквивалентом. Определиться необходимо до 1 октября.
К федеральным льготникам относятся участники Великой Отечественной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды всех групп и дети–инвалиды, члены семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации.
В Красноярском крае более 216 тысяч федеральных льготников, из них более 109 тысяч полностью или частично сохранили право на получение социальных услуг в натуральном виде.
Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля текущего года составляет 1121 рубль 42 копейки в месяц. В него входят:
• обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей — инвалидов — 863 рубля 75 копеек;
• предоставление (при наличии медицинских показаний) путёвки на санаторно–курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний — 133 рубля 62 копейки;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 124 рубля 05 копеек.
Выбрать денежный эквивалент можно как вместо всего набора, так и вместо одной (или двух) из его частей. При этом следует учитывать, что иногда выгоднее получать набор социальных услуг именно в натуральной форме. Это касается, например, тех случаев, когда человеку требуются дорогостоящие лекарства для лечения.
Заявление могут подать федеральные льготники, которые со следующего года решили изменить форму получения набора соцуслуг. Если гражданин уже подавал заявление и не хочет менять способ получения соцпакета, то повторно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Заявление о способе получения набора соцуслуг (о предоставлении набора, об отказе от него или возобновлении его предоставления) можно подать в клиентской службе ПФР, в филиалах МФЦ, а также в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
Кроме того, в «Личном кабинете» можно заказать справку (выписку) о праве на получение набора социальных услуг, подать электронное заявление о предоставлении НСУ, об отказе от НСУ (как полностью, так и частично), о возобновлении НСУ и об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ.

Пресс–служба ОПФР по Красноярскому краю
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График отключения горячей воды в Норильске.
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Невредно знать 
Федеральные льготники, получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), вправе выбрать: получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде либо заменить их денежным эквивалентом. Определиться необходимо до 1 октября.

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 24 сентября 2019 
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