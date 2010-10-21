[Индекс номера 141 (24.09.2019)]



Ремонты

Тепло в учении

В 23–й школе закончился трёхлетний ремонт системы отопления и вентиляции.

Работы велись в рамках муниципальной программы «Поддержание действующих муниципальных объектов» поэтапно: в 2016–м полностью заменили систему отопления, в 2018–2019–м — вентиляцию, в течение 2019–го модернизировали тепловой пункт. Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы вентиляции — а нагрузка на неё была увеличена — потребовалась замена внешних кабельных линий. Также подрядчик — норильская компания «Норвент» — совместно с администрацией школы выполнили сопутствующие работы: пробили дополнительные отверстия, покрасили стены, заменили потолки, поменяли короба. Ремонт постарались организовать так, чтобы это не мешало учебному процессу, однако всё же был небольшой период, когда дети ходили в школы по соседству. – В прошлом году подрядчик закупил и частично смонтировал оборудование и ушёл с объекта, чтобы ученики, и особенно — выпускники, смогли спокойно окончить учебный год в стенах родной школы, — рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. — После того как были сданы все экзамены и проведены выпускные вечера, подрядчик продолжил работу. Сейчас, по словам руководителя УКРиС, все системы работают, нормативная температура в классах в 25 градусов тепла обеспечена. На весь комплекс ремонтных работ потребовалось 35,4 миллиона рублей. За восемь лет — а такие масштабные работы ведутся раз в два года — аналогичные ремонты были проведены в гимназии № 1, школах № 18 и 30. Следующее учебное заведение, нуждающееся в плановой замене вентиляции, будет определено в 2020 году с периодом выполнения работ в 2021–2022–м годах.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работы велись в рамках муниципальной программы «Поддержание действующих муниципальных объектов» поэтапно: в 2016–м полностью заменили систему отопления, в 2018–2019–м — вентиляцию, в течение 2019–го модернизировали тепловой пункт.Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы вентиляции — а нагрузка на неё была увеличена — потребовалась замена внешних кабельных линий. Также подрядчик — норильская компания «Норвент» — совместно с администрацией школы выполнили сопутствующие работы: пробили дополнительные отверстия, покрасили стены, заменили потолки, поменяли короба.Ремонт постарались организовать так, чтобы это не мешало учебному процессу, однако всё же был небольшой период, когда дети ходили в школы по соседству.– В прошлом году подрядчик закупил и частично смонтировал оборудование и ушёл с объекта, чтобы ученики, и особенно — выпускники, смогли спокойно окончить учебный год в стенах родной школы, — рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства ДмитрийСамородов. — После того как были сданы все экзамены и проведены выпускные вечера, подрядчик продолжил работу.Сейчас, по словам руководителя УКРиС, все системы работают, нормативная температура в классах в 25 градусов тепла обеспечена.На весь комплекс ремонтных работ потребовалось 35,4 миллиона рублей. За восемь лет — а такие масштабные работы ведутся раз в два года — аналогичные ремонты были проведены в гимназии № 1, школах № 18 и 30. Следующее учебное заведение, нуждающееся в плановой замене вентиляции, будет определено в 2020 году с периодом выполнения работ в 2021–2022–м годах.

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