В 23–й школе закончился трёхлетний ремонт системы отопления и вентиляции.
Работы велись в рамках муниципальной программы «Поддержание действующих муниципальных объектов» поэтапно: в 2016–м полностью заменили систему отопления, в 2018–2019–м — вентиляцию, в течение 2019–го модернизировали тепловой пункт.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы вентиляции — а нагрузка на неё была увеличена — потребовалась замена внешних кабельных линий. Также подрядчик — норильская компания «Норвент» — совместно с администрацией школы выполнили сопутствующие работы: пробили дополнительные отверстия, покрасили стены, заменили потолки, поменяли короба.
Ремонт постарались организовать так, чтобы это не мешало учебному процессу, однако всё же был небольшой период, когда дети ходили в школы по соседству.
– В прошлом году подрядчик закупил и частично смонтировал оборудование и ушёл с объекта, чтобы ученики, и особенно — выпускники, смогли спокойно окончить учебный год в стенах родной школы, — рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий
Самородов. — После того как были сданы все экзамены и проведены выпускные вечера, подрядчик продолжил работу.
Сейчас, по словам руководителя УКРиС, все системы работают, нормативная температура в классах в 25 градусов тепла обеспечена.
На весь комплекс ремонтных работ потребовалось 35,4 миллиона рублей. За восемь лет — а такие масштабные работы ведутся раз в два года — аналогичные ремонты были проведены в гимназии № 1, школах № 18 и 30. Следующее учебное заведение, нуждающееся в плановой замене вентиляции, будет определено в 2020 году с периодом выполнения работ в 2021–2022–м годах. Надежда Сидорwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда