[Индекс номера 141 (24.09.2019)]



Дороги

Асфальт ещё нужен

«Норильскавтодор» принял более 190 000 м2 отремонтированного подрядчиками асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров.

Все работы прошли лабораторные испытания, о чём выданы протоколы, подтверждающие их качество. Как пояснил Александр Аношкин, и. о. начальника «Норильскавтодора», в первую очередь оценивается коэффициент уплотнения и влагонасыщения нового покрытия. – Работы, выполненные с отклонением от конкретных параметров, не принимались и не оплачивались. Подрядчики либо переделывают их, либо остаются без оплаты. Бывает, что в погоне за объёмами они работают на неподготовленном либо влажном основании при неподходящей погоде. Подчеркну: это подрядчик делает на свой страх и риск, если показатели выдержаны не будут, приёмка не состоится. Укладывать асфальт в дождь, на переувлажнённое основание, нельзя. Единственное исключение — работы в период паводка там, где иначе невозможно устранить угрозу ДТП или повреждения автомобилей. Но и это — временная мера, — отметил он. В 2019 году на выполнение всех ремонтов дорог и улиц предусмотрели более 760 млн рублей. Сейчас проводится замена асфальта во дворах города: этим летом планируется заменить 73 000 м2 по двум программам, предстоит закончить пять дворов. По одной из программ выполнено 86% от плана, по другой (по субсидиям УЖКХ и программе «Формирование комфортной городской среды») — 91%. Справиться с оставшимся объёмом подрядчики должны до 30 сентября. Напомним, начало работ по контрактам значилось с 1 июня, но по факту погода позволила выйти на объекты не раньше 10 июня. Помимо этого продолжается ремонт тротуаров на площади 9,2 тыс. м2 (сейчас подрядчик работает на ул. Кирова) и бордюров протяжённостью 5258 м. Большой объём работ в этом году проделали и по ямочному ремонту, в настоящее время из 45 тыс. м2, запланированных на лето, осталось около 2 тыс. м2, но они будут выполнены традиционно перед остановкой завода по производству асфальта. – Остановлен он будет по погоде, а пока подрядчикам ещё нужен материал, — заключил Александр Аношкин.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Все работы прошли лабораторные испытания, о чём выданы протоколы, подтверждающие их качество. Как пояснил Александр Аношкин, и. о. начальника «Норильскавтодора», в первую очередь оценивается коэффициент уплотнения и влагонасыщения нового покрытия.– Работы, выполненные с отклонением от конкретных параметров, не принимались и не оплачивались. Подрядчики либо переделывают их, либо остаются без оплаты. Бывает, что в погоне за объёмами они работают на неподготовленном либо влажном основании при неподходящей погоде. Подчеркну: это подрядчик делает на свой страх и риск, если показатели выдержаны не будут, приёмка не состоится.Укладывать асфальт в дождь, на переувлажнённое основание, нельзя. Единственное исключение — работы в период паводка там, где иначе невозможно устранить угрозу ДТП или повреждения автомобилей. Но и это — временная мера, — отметил он.В 2019 году на выполнение всех ремонтов дорог и улиц предусмотрели более 760 млн рублей. Сейчас проводится замена асфальта во дворах города: этим летом планируется заменить 73 000 м2 по двум программам, предстоит закончить пять дворов. По одной из программ выполнено 86% от плана, по другой (по субсидиям УЖКХ и программе «Формирование комфортной городской среды») — 91%. Справиться с оставшимся объёмом подрядчики должны до 30 сентября. Напомним, начало работ по контрактам значилось с 1 июня, но по факту погода позволила выйти на объекты не раньше 10 июня.Помимо этого продолжается ремонт тротуаров на площади 9,2 тыс. м2 (сейчас подрядчик работает на ул. Кирова) и бордюров протяжённостью 5258 м. Большой объём работ в этом году проделали и по ямочному ремонту, в настоящее время из 45 тыс. м2, запланированных на лето, осталось около 2 тыс. м2, но они будут выполнены традиционно перед остановкой завода по производству асфальта.– Остановлен он будет по погоде, а пока подрядчикам ещё нужен материал, — заключил Александр Аношкин.

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