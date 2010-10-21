[Индекс номера 141 (24.09.2019)]



Презентация

Путеводитель для всего света

В Музее Норильска состоялась презентация современного путеводителя «Норильск. Таймыр».

На мероприятие пригласили не только идейных вдохновителей, создателей и издателей путеводителя, но и всех, кто любит и ценит свой край, историю, а главное — верит в большое будущее территории. Путеводитель был создан музейно–выставочным комплексом «Музей Норильска» по заказу администрации города. Предыстория его появления восходит к уже существующей практике издания подобного рода книг по другим территориям России: Камчатке, Якутии, Дальнему Востоку, Крыму и другим регионам. Издание о Норильске и Таймыре появилось на свет во многом благодаря личным впечатлениям заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелевой, которая побывала на Камчатке. – Уникальность мест, их самобытность навели меня на мысль о том, что и Таймыр является не менее интересным уголком страны, — делится Наталья Коростелева. — Поэтому, вернувшись в Норильск, я обратилась с этой идеей к руководителю музея. Путеводитель стал первым и пока единственным изданием, раскрывающим историко–культурный и современный туристический потенциал наших мест. Он включает всю новую информацию о природных и культурных достопримечательностях, рассказывает об истории освоения края, туристических возможностях, видах досуга, инфраструктуре и перспективах развития региона. Буклет проиллюстрирован фотографиями, схемами населённых пунктов, инфографикой. Путеводитель предназначен в первую очередь для тех, кто увлечён путешествиями по стране, хочет открыть для себя Заполярье, полуостров Таймыр и его промышленный центр, город Норильск. Авторами справочника стал коллектив норильских журналистов и краеведов, для которых историческая и исследовательская тема в творчестве является одной из основных. Валентина Вачаева, Татьяна Рычкова и Лариса Коробенина довольно споро занялись составлением путеводителя. Вне всякого сомнения, сил и уверенности в этом начинании им придал тот факт, что все они в своё время в той или иной степени имели отношение к музейному делу. Настоящим сподвижником в реализации нового для Норильска проекта стало издательство PressPass, которое уже выпустило несколько путеводителей по отдельным территориям России. Его представитель Андраник Агафонов, взяв слово на презентации, заверил собравшихся, что ему трудно передать те чувства, которые он и его коллеги испытывали, когда начали заниматься подобного рода проектами. Это, по его словам, оказалось настолько интересно и захватывающе, что почти все его единомышленники оставили новостную журналистику, чтобы продолжать рассказывать стране и всему миру о России. Путеводитель по Норильску и Таймыру уже поступил в продажу в ведущие книжные магазины Москвы «Библиоглобус», «Республика», «Москва». В обозримом будущем планируется его издание на английском языке.

Путеводитель — первое издание, раскрывающее туристический потенциал Таймыра. Он включает информацию о природных и культурных достопримечательностях, историю освоения края.

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На мероприятие пригласили не только идейных вдохновителей, создателей и издателей путеводителя, но и всех, кто любит и ценит свой край, историю, а главное — верит в большое будущее территории. Путеводитель был создан музейно–выставочным комплексом «Музей Норильска» по заказу администрации города. Предыстория его появления восходит к уже существующей практике издания подобного рода книг по другим территориям России: Камчатке, Якутии, Дальнему Востоку, Крыму и другим регионам. Издание о Норильске и Таймыре появилось на свет во многом благодаря личным впечатлениям заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелевой, которая побывала на Камчатке.– Уникальность мест, их самобытность навели меня на мысль о том, что и Таймыр является не менее интересным уголком страны, — делится Наталья Коростелева. — Поэтому, вернувшись в Норильск, я обратилась с этой идеей к руководителю музея.Путеводитель стал первым и пока единственным изданием, раскрывающим историко–культурный и современный туристический потенциал наших мест. Он включает всю новую информацию о природных и культурных достопримечательностях, рассказывает об истории освоения края, туристических возможностях, видах досуга, инфраструктуре и перспективах развития региона. Буклет проиллюстрирован фотографиями, схемами населённых пунктов, инфографикой. Путеводитель предназначен в первую очередь для тех, кто увлечён путешествиями по стране, хочет открыть для себя Заполярье, полуостров Таймыр и его промышленный центр, город Норильск.Авторами справочника стал коллектив норильских журналистов и краеведов, для которых историческая и исследовательская тема в творчестве является одной из основных. Валентина Вачаева, Татьяна Рычкова и Лариса Коробенина довольно споро занялись составлением путеводителя. Вне всякого сомнения, сил и уверенности в этом начинании им придал тот факт, что все они в своё время в той или иной степени имели отношение к музейному делу.Настоящим сподвижником в реализации нового для Норильска проекта стало издательство PressPass, которое уже выпустило несколько путеводителей по отдельным территориям России. Его представитель Андраник Агафонов, взяв слово на презентации, заверил собравшихся, что ему трудно передать те чувства, которые он и его коллеги испытывали, когда начали заниматься подобного рода проектами. Это, по его словам, оказалось настолько интересно и захватывающе, что почти все его единомышленники оставили новостную журналистику, чтобы продолжать рассказывать стране и всему миру о России.Путеводитель по Норильску и Таймыру уже поступил в продажу в ведущие книжные магазины Москвы «Библиоглобус», «Республика», «Москва». В обозримом будущем планируется его издание на английском языке.

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