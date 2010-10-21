[Индекс номера 141 (24.09.2019)]



Выставка

Его манила тундра

В Норильской художественной галерее открылась выставка, посвящённая 80–летию со дня рождения нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.

В фондах музея Норильска хранится 56 работ художника. Практически все они, выполненные в различных художественных техниках — акварель, пастель, графика, представлены на выставке. Люди, однажды увидевшие эти творения, отмечают их невероятную наполненность и глубину. Интересно, что уже после смерти художника появляются всё новые факты и легенды о нём, которые трудно опровергнуть и трудно доказать. Так, его современники и друзья утверждали, что художник черпал своё вдохновение в общении с предками, которых он видел в цветных снах. Биография Турдагина — отдельная тема, которую интересно изучать, поскольку о его жизни, становлении и развитии мы можем судить в основном по газетно–журнальным статьям, которые носят публицистический, а не автобиографический характер. Достоверно известно, что в течение трёх лет в детстве Мотюмяку учился в школе–интернате для одарённых детей северян, сейчас это гимназия № 4, вместе с другими знаменитостями — будущим художником Борисом Молчановым и поэтессой Огдо Аксёновой. Оканчивал Мотюмяку школу в Волочанке, где его способности заметила школьная учительница, а позднее самобытность нганасанского юноши оценил и художник Владимир Мешков. Одарённого начинающего художника приняли в знаменитую на весь мир Суриковку — Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова, но проучился он там всего год. По словам Мотюмяку, ему было тесно в четырёх стенах, его манила тундра. – Он с реалистичной точностью передал в своих работах быт нганасан, их повседневные занятия, ритуалы, неповторимую красоту тундры. И если Красноярск гордится Суриковым, то Таймыр вправе гордиться Мотюмяку Турдагиным, — отметил Василий Мороз, заместитель директора Музея Норильска. – Эти уникальные работы должен увидеть каждый норильчанин, чтобы во всей полноте ощутить многогранность, хрупкость Севера, глубокую бытовую философию народов, живущих на Таймыре, — считает Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. На открытии выставки присутствовал и сын художника Андрей Турдагин. Как и его именитый родитель, Андрей работает в основном в графической технике, реже — акварелью, делает зарисовки из жизни кочевых нганасан. Выставка работ Мотюмяку Турдагина будет работать до 27 октября. Телефон для справок 43–35–68.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В фондах музея Норильска хранится 56 работ художника. Практически все они, выполненные в различных художественных техниках — акварель, пастель, графика, представлены на выставке. Люди, однажды увидевшие эти творения, отмечают их невероятную наполненность и глубину. Интересно, что уже после смерти художника появляются всё новые факты и легенды о нём, которые трудно опровергнуть и трудно доказать. Так, его современники и друзья утверждали, что художник черпал своё вдохновение в общении с предками, которых он видел в цветных снах.Биография Турдагина — отдельная тема, которую интересно изучать, поскольку о его жизни, становлении и развитии мы можем судить в основном по газетно–журнальным статьям, которые носят публицистический, а не автобиографический характер. Достоверно известно, что в течение трёх лет в детстве Мотюмяку учился в школе–интернате для одарённых детей северян, сейчас это гимназия № 4, вместе с другими знаменитостями — будущим художником Борисом Молчановым и поэтессой Огдо Аксёновой. Оканчивал Мотюмяку школу в Волочанке, где его способности заметила школьная учительница, а позднее самобытность нганасанского юноши оценил и художник Владимир Мешков. Одарённого начинающего художника приняли в знаменитую на весь мир Суриковку — Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова, но проучился он там всего год. По словам Мотюмяку, ему было тесно в четырёх стенах, его манила тундра.– Он с реалистичной точностью передал в своих работах быт нганасан, их повседневные занятия, ритуалы, неповторимую красоту тундры. И если Красноярск гордится Суриковым, то Таймыр вправе гордиться Мотюмяку Турдагиным, — отметил Василий Мороз, заместитель директора Музея Норильска.– Эти уникальные работы должен увидеть каждый норильчанин, чтобы во всей полноте ощутить многогранность, хрупкость Севера, глубокую бытовую философию народов, живущих на Таймыре, — считает Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике.На открытии выставки присутствовал и сын художника Андрей Турдагин. Как и его именитый родитель, Андрей работает в основном в графической технике, реже — акварелью, делает зарисовки из жизни кочевых нганасан.Выставка работ Мотюмяку Турдагина будет работать до 27 октября.Телефон для справок 43–35–68.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















