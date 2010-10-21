В Норильской художественной галерее открылась выставка, посвящённая 80–летию со дня рождения нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.
В фондах музея Норильска хранится 56 работ художника. Практически все они, выполненные в различных художественных техниках — акварель, пастель, графика, представлены на выставке. Люди, однажды увидевшие эти творения, отмечают их невероятную наполненность и глубину. Интересно, что уже после смерти художника появляются всё новые факты и легенды о нём, которые трудно опровергнуть и трудно доказать. Так, его современники и друзья утверждали, что художник черпал своё вдохновение в общении с предками, которых он видел в цветных снах.
Биография Турдагина — отдельная тема, которую интересно изучать, поскольку о его жизни, становлении и развитии мы можем судить в основном по газетно–журнальным статьям, которые носят публицистический, а не автобиографический характер. Достоверно известно, что в течение трёх лет в детстве Мотюмяку учился в школе–интернате для одарённых детей северян, сейчас это гимназия № 4, вместе с другими знаменитостями — будущим художником Борисом Молчановым и поэтессой Огдо Аксёновой. Оканчивал Мотюмяку школу в Волочанке, где его способности заметила школьная учительница, а позднее самобытность нганасанского юноши оценил и художник Владимир Мешков. Одарённого начинающего художника приняли в знаменитую на весь мир Суриковку — Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова, но проучился он там всего год. По словам Мотюмяку, ему было тесно в четырёх стенах, его манила тундра.
– Он с реалистичной точностью передал в своих работах быт нганасан, их повседневные занятия, ритуалы, неповторимую красоту тундры. И если Красноярск гордится Суриковым, то Таймыр вправе гордиться Мотюмяку Турдагиным, — отметил Василий Мороз, заместитель директора Музея Норильска.
– Эти уникальные работы должен увидеть каждый норильчанин, чтобы во всей полноте ощутить многогранность, хрупкость Севера, глубокую бытовую философию народов, живущих на Таймыре, — считает Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике.
На открытии выставки присутствовал и сын художника Андрей Турдагин. Как и его именитый родитель, Андрей работает в основном в графической технике, реже — акварелью, делает зарисовки из жизни кочевых нганасан.
Выставка работ Мотюмяку Турдагина будет работать до 27 октября.
Телефон для справок 43–35–68.Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда