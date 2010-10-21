[Индекс номера 141 (24.09.2019)]



Память

На 93–м году жизни...

В минувшую пятницу Норильск простился со своим почётным жителем, героем, ветераном Великой Отечественной войны Василием Григорьевичем Пашиновым...

Василий Григорьевич Пашинов (13.02.1927 — 15.09.2019)

• родился в крестьянской семье, на фронт попал в 17 лет; • демобилизовался в 1949 году, на Севере с 1950–го; трудовой стаж — более 50 лет; • награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За победу над Японией», «Ветеран труда» и другими.

Обаятельного, харизматичного, неугомонного, любимого многими ветерана не стало 15 сентября. Ничто не предвещало беды: был бодр и весел, завёл машину, куда–то собирался. Они с женой Раисой Павловной Зайцевой о чём–то говорили. Когда муж не ответил, она оглянулась. Василий Григорьевич умер, как и жил, легко и быстро, просто перестало биться сердце. 12 февраля ветерану исполнилось 92 года. Ни один журналист, кому когда–нибудь приходилось общаться с этим удивительным человеком, не остался равнодушен к его шуткам, острому языку, придирчивым вопросам: «Не куришь? Гляди, здоровье беречь надо!» Он и главу города, который приезжал поздравлять с 90–летием, наставлял: здоровый образ жизни прежде всего. И сам строго соблюдал это правило. Тундра, рыбалка, моторная лодка — до последнего дня он не изменял своим пристрастиям. Родившийся в деревне Крюково Красноярского края в 1927 году, к началу Великой Отечественной Василий Пашинов ещё не достиг призывного возраста, поэтому Берлин брать ему не довелось. Зато с японцами повоевал. В 1945–м, когда исполнилось 17 лет, поехал сражаться с самураями. Прошёл Маньчжурию и Монголию, переправлял пленных на Байкал. В Чите японцы строили дома, в тайге — железную дорогу на Братск. Демобилизовался Василий Григорьевич в 1949–м. Дома работа была только в колхозе, и мама предложила ему отправиться к тётке Марусе в Дудинку. На Север наш герой приехал в 1950 году. Денег на то, чтобы купить билет на пароход, у него не было, поэтому 23–летний Василий устроился на судно «Мария Ульянова» парикмахером. Прибыв на место, устроился в гараж. Вначале трудился водителем, потом на кране, затем стал механиком. Работал на «Медвежке», на руднике открытых работ «Северный». Потом его с коллегами перебросили в Дудинку — строить причал высокой воды, чтобы к берегу могли приставать морские суда. Для этого они сами построили специальный кран с 40–метровой стрелой. Забивали 18–метровые сваи, работали по 12 часов в день. В итоге сдали объект не просто вовремя, а с опережением плана, за что Василий Григорьевич получил премию: автомобиль «Москвич–412». Много лет он бегал по Норильску, позже его сменила «шестёрка», тоже наградная. Василий Григорьевич и Раиса Павловна встретились, когда у обоих за плечами были и первый брак со множеством детей, и потеря второй половины, и непростые будни одинокого человека. Прожили почти четверть века. Всегда в движении, улыбчивые, говорливые... В свои годы всегда за рулём, лёгкие на подъём...

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Обаятельного, харизматичного, неугомонного, любимого многими ветерана не стало 15 сентября. Ничто не предвещало беды: был бодр и весел, завёл машину, куда–то собирался. Они с женой Раисой Павловной Зайцевой о чём–то говорили. Когда муж не ответил, она оглянулась. Василий Григорьевич умер, как и жил, легко и быстро, просто перестало биться сердце.12 февраля ветерану исполнилось 92 года. Ни один журналист, кому когда–нибудь приходилось общаться с этим удивительным человеком, не остался равнодушен к его шуткам, острому языку, придирчивым вопросам: «Не куришь? Гляди, здоровье беречь надо!» Он и главу города, который приезжал поздравлять с 90–летием, наставлял: здоровый образ жизни прежде всего. И сам строго соблюдал это правило. Тундра, рыбалка, моторная лодка — до последнего дня он не изменял своим пристрастиям.Родившийся в деревне Крюково Красноярского края в 1927 году, к началу Великой Отечественной Василий Пашинов ещё не достиг призывного возраста, поэтому Берлин брать ему не довелось. Зато с японцами повоевал. В 1945–м, когда исполнилось 17 лет, поехал сражаться с самураями. Прошёл Маньчжурию и Монголию, переправлял пленных на Байкал. В Чите японцы строили дома, в тайге — железную дорогу на Братск. Демобилизовался Василий Григорьевич в 1949–м. Дома работа была только в колхозе, и мама предложила ему отправиться к тётке Марусе в Дудинку. На Север наш герой приехал в 1950 году. Денег на то, чтобы купить билет на пароход, у него не было, поэтому 23–летний Василий устроился на судно «Мария Ульянова» парикмахером. Прибыв на место, устроился в гараж. Вначале трудился водителем, потом на кране, затем стал механиком. Работал на «Медвежке», на руднике открытых работ «Северный». Потом его с коллегами перебросили в Дудинку — строить причал высокой воды, чтобы к берегу могли приставать морские суда. Для этого они сами построили специальный кран с 40–метровой стрелой. Забивали 18–метровые сваи, работали по 12 часов в день. В итоге сдали объект не просто вовремя, а с опережением плана, за что Василий Григорьевич получил премию: автомобиль «Москвич–412». Много лет он бегал по Норильску, позже его сменила «шестёрка», тоже наградная.Василий Григорьевич и Раиса Павловна встретились, когда у обоих за плечами были и первый брак со множеством детей, и потеря второй половины, и непростые будни одинокого человека. Прожили почти четверть века. Всегда в движении, улыбчивые, говорливые... В свои годы всегда за рулём, лёгкие на подъём...

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