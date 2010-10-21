[Индекс номера 141 (24.09.2019)]

 Память 
На 93–м году жизни...

В минувшую пятницу Норильск простился со своим почётным жителем, героем, ветераном Великой Отечественной войны Василием Григорьевичем Пашиновым...
Василий Григорьевич Пашинов (13.02.1927 — 15.09.2019)

• родился в крестьянской семье, на фронт попал в 17 лет;
• демобилизовался в 1949 году, на Севере с 1950–го; трудовой стаж — более 50 лет;
• награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За победу над Японией», «Ветеран труда» и другими.

Обаятельного, харизматичного, неугомонного, любимого многими ветерана не стало 15 сентября. Ничто не предвещало беды: был бодр и весел, завёл машину, куда–то собирался. Они с женой Раисой Павловной Зайцевой о чём–то говорили. Когда муж не ответил, она оглянулась. Василий Григорьевич умер, как и жил, легко и быстро, просто перестало биться сердце.
12 февраля ветерану исполнилось 92 года. Ни один журналист, кому когда–нибудь приходилось общаться с этим удивительным человеком, не остался равнодушен к его шуткам, острому языку, придирчивым вопросам: «Не куришь? Гляди, здоровье беречь надо!» Он и главу города, который приезжал поздравлять с 90–летием, наставлял: здоровый образ жизни прежде всего. И сам строго соблюдал это правило. Тундра, рыбалка, моторная лодка — до последнего дня он не изменял своим пристрастиям.
Родившийся в деревне Крюково Красноярского края в 1927 году, к началу Великой Отечественной Василий Пашинов ещё не достиг призывного возраста, поэтому Берлин брать ему не довелось. Зато с японцами повоевал. В 1945–м, когда исполнилось 17 лет, поехал сражаться с самураями. Прошёл Маньчжурию и Монголию, переправлял пленных на Байкал. В Чите японцы строили дома, в тайге — железную дорогу на Братск. Демобилизовался Василий Григорьевич в 1949–м. Дома работа была только в колхозе, и мама предложила ему отправиться к тётке Марусе в Дудинку. На Север наш герой приехал в 1950 году. Денег на то, чтобы купить билет на пароход, у него не было, поэтому 23–летний Василий устроился на судно «Мария Ульянова» парикмахером. Прибыв на место, устроился в гараж. Вначале трудился водителем, потом на кране, затем стал механиком. Работал на «Медвежке», на руднике открытых работ «Северный». Потом его с коллегами перебросили в Дудинку — строить причал высокой воды, чтобы к берегу могли приставать морские суда. Для этого они сами построили специальный кран с 40–метровой стрелой. Забивали 18–метровые сваи, работали по 12 часов в день. В итоге сдали объект не просто вовремя, а с опережением плана, за что Василий Григорьевич получил премию: автомобиль «Москвич–412». Много лет он бегал по Норильску, позже его сменила «шестёрка», тоже наградная.
Василий Григорьевич и Раиса Павловна встретились, когда у обоих за плечами были и первый брак со множеством детей, и потеря второй половины, и непростые будни одинокого человека. Прожили почти четверть века. Всегда в движении, улыбчивые, говорливые... В свои годы всегда за рулём, лёгкие на подъём...

Марина Андриюк
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
Актуально 
Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов провёл в Норильске ряд рабочих встреч с представителями муниципальной власти, а также приём граждан по личным вопросам.

Ремонты 
В 23–й школе закончился трёхлетний ремонт системы отопления и вентиляции.

Дороги 
«Норильскавтодор» принял более 190 000 м2 отремонтированного подрядчиками асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров.

Презентация 
В Музее Норильска состоялась презентация современного путеводителя «Норильск. Таймыр».

Выставка 
В Норильской художественной галерее открылась выставка, посвящённая 80–летию со дня рождения нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.

Память 
В минувшую пятницу Норильск простился со своим почётным жителем, героем, ветераном Великой Отечественной войны Василием Григорьевичем Пашиновым...

Закон и порядок 
13 норильских полицейских вернулись из очередной служебной командировки в Чечню. На вопросы «Все живы? Все здоровы?» бойцы отрапортовали: «Так точно!».

Народная азбука 
«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам разных национальностей: рассказывает о том, чем они живут сегодня и какой вклад в развитие города внесли их предшественники. Сейчас в Норильске проживают люди 80 национальностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Итоги 
Ансамбль спортивного бального танца «Болеро» и вокальная студия Voices этим летом приняли участие в нескольких престижных фестивалях–конкурсах.

Туризм 
В прошедшую субботу состоялось традиционное массовое восхождение на гору Сокол.

Своя игра 
Таймырская команда вновь стала победителем XVII районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.

Невредно знать 
Федеральные льготники, получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), вправе выбрать: получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде либо заменить их денежным эквивалентом. Определиться необходимо до 1 октября.

Новости:
 24 сентября 2019 
18:07 Одним из главных вопросов 15-й сессии была корректировка городского бюджета на 2019 год.
18:05 Старт нового политического сезона в Норильске принёс хорошую новость для работников бюджетной сферы.
16:14 Проект зоны отдыха на Михайличенко и обновление спортплощадки на Советской обсудили на урбан-форуме.
16:13 В санатории «Заполярье» в Сочи прошёл юбилейный X корпоративный турнир «Норникеля» по баскетболу.
15:44 В Норильске до 25 сентября проходит мероприятие «Арсенал».
15:42 Вчера сборная России по мини-футболу провела поединок с Казахстаном на Кубке Каспия.
14:58 Опубликована программа международной научно-практической конференции, которая пройдёт в Норильске.
14:18 Норильск стал участником региональной программы памяти о жертвах политических репрессий.
12:08 32-летний норильчанин предстанет перед судом за вождение подшофе.
10:56 В Норильске разыскивается 14-летняя школьница.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх