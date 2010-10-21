[Индекс номера 141 (24.09.2019)]

 Закон и порядок 
Задача выполнена

13 норильских полицейских вернулись из очередной служебной командировки в Чечню. На вопросы «Все живы? Все здоровы?» бойцы отрапортовали: «Так точно!».
Возвращение домой
В течение полугода сотрудники Норильского отдела МВД несли непростую службу, охраняя общественный порядок на территории Северо–Кавказского региона. Для кого–то это была вторая или даже третья рабочая поездка на Кавказ.
Начальник городской полиции Геннадий Маслов поздравил подчинённых с возвращением и успешным выполнением поставленных руководством задач:
– Я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы в очередной раз с честью выдержали все испытания, выполняя служебные задачи в Северо–Кавказском регионе. В таких командировках норильские полицейские показывают высокие профессионализм и степень ответственности и всегда возвращаются с наградами. Отдельно поблагодарить хочу ваших близких. Я знаю, что эти полгода дались им непросто. Были переживания из–за периодов молчания, отсутствия звонков. Теперь всё осталось позади, вы с нами, и мы рады вас видеть.
Почётными грамотами и благодарственными письмами за выполнение особо сложных задач, связанных с обеспечением прав и свобод граждан на территории Северо–Кавказского региона, государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации награждены все 13 служащих норильской полиции. Примечательно, что в этой служебной командировке побывали восемь сотрудников патрульно–постовой службы.
Особой награды — медали «Жена офицера» — удостоились и супруги четверых полицейских. Привилегий эта награда не даёт, но жёны офицеров ею очень дорожат.
«Служу России!»
Ришата Миникаева, подполковника полиции и заместителя начальника отдела МВД, встречала вся семья: жена Эльмира, сын Ильвин и дочь Эвелина. Для Эльмиры долгожданная встреча с мужем стала втройне радостной. Супруг вернулся в Норильск в день её рождения, 19 сентября. И она стала одной из женщин, удостоившихся медали.
– Я рада, что мы наконец–то дождались своих мужчин, — говорит Эльмира. — Полгода были непростыми. В этом году мы с супругом отметим 23 года совместной жизни. Эта поездка была одной из самых продолжительных. Я просто ждала и молилась, чтобы командировка быстрее закончилась и муж вернулся домой.

Наталья Черкашина
Фото Дениса Кожевникова
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График отключения горячей воды в Норильске.
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