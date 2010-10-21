[Индекс номера 141 (24.09.2019)]



Народная азбука

Евреи

«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам разных национальностей: рассказывает о том, чем они живут сегодня и какой вклад в развитие города внесли их предшественники. Сейчас в Норильске проживают люди 80 национальностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.



Евреи — народ семитского происхождения, восходящий к населению древнего Израильского и Иудейского царств, живущий во многих странах мира (с 1948 года существует также еврейское государство Израиль). Численность на 2012 год — 13,86 млн человек, из них 43% живут в Израиле и 39% — в США. В России, согласно переписи населения 2010 года, обосновалось более 157 тысяч представителей этой национальности. Традиционной религией евреев является иудаизм. Большинство евреев говорят на языках тех стран, в которых живут. В Израиле государственным языком является иврит, возрождённый в качестве разговорного в XIX веке. В разных странах существует также ряд специфических еврейских языков, крупнейший из которых — идиш — входит в германскую группу языков.

Михаил Шустерман Иудейская религиозная организация «Еврейская община городов Большого Норильска» существует с 1999 года. С тех пор и по сей день возглавляет её Михаил Шустерман — инженер–энергетик в прошлом, преподаватель теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) — в настоящем. Сегодня состав иудейской общины насчитывает 50 человек, но приходят в неё со своими вопросами разные люди по велению души. Мы, говорит Шустерман, справок ни от кого не требуем. Как раз сейчас начинается череда традиционных религиозных праздников, включая еврейский Новый год, которые отмечают все вместе. А начиналось всё с еврейской воскресной школы. Создавалась она в Норильске в середине 1990–х под патронажем посольства Израиля в России. В ней знакомили с историей, традициями и языком народа, лекции читали преподаватели иерусалимского университета. Заниматься сюда приходили как взрослые, так и дети. Просуществовала школа около пяти лет и закрылась из–за малого числа учащихся и слушателей. Примерно такая же ситуация сложилась с синагогой: Михаил Шустерман говорит, что у норильской иудейской общины нет миссионерского предназначения. Если возникает необходимость, члены общины собираются в Городском центре культуры или в публичной библиотеке. Свой родной ТРИЗ Шустерман взялся нести в массы ещё в советские годы. Говорит, что первые общие адаптированные занятия на эту тему во всём Советском Союзе начали проводить именно в норильских детских садах и практикуют до сих пор. Михаил Шустерман показывает подборку картинок с сюжетами из сказки «Колобок» для решения задачи «20 способов спасения Колобка». Картинки пронумерованы детской рукой синей пастой, что свидетельствует о серьёзности подхода юных слушателей к лекциям Шустермана. Стоит упомянуть и о семинарах–тренингах по ТРИЗ в рамках программы «Комплексного анализа и решения производственных задач» подразделений «Норникеля» в Норильске и Мончегорске, которые проводили коллеги Шустермана весной этого года. Вообще, по словам Михаила Наумовича, прощупывать почву в области изобретательства и рационализаторства норильчане интенсивно начали ещё во время строительства «Надежды». Тогда финское оборудование пришлось срочно адаптировать под советскую промышленность. Это и было для Михаила Шустермана со товарищи серьёзнейшим опытом решения технических задач. Мировая практика показывает, что производителям выгодно поставлять заказчикам оборудование, созданное по оригинальным стандартам. Иными словами, вот вам машина, запчасти к которой есть только у нас и нигде больше. Так запасные части и комплектующие становятся дороже самой машины. Например, на автомобилях для внутреннего рынка американского производства невозможно даже гайку открутить европейским гаечным ключом. Не говоря уже о том, что у «родных американцев» даже скорость на спидометре измеряется в милях, а не в километрах в час. Михаил Шустерман, столкнувшийся с такой проблемой на рубеже 1980–х, вспоминает, как ездил по стране, по промышленным предприятиям с целью наладить производство оборудования для «Надежды» — чтобы экономика цветной металлургии в Заполярье была по–настоящему экономной, а финское оборудование можно было снабдить отечественными комплектующими и техникой. Новое производство в Норильске совершенствовали собственными силами, и техническая поддержка была нужна как никогда. На вызов времени норильчане ответили вполне успешно. Сейчас, по истечении стольких лет, Михаил Наумович говорит, что в тех сугубо производственных отношениях он никогда не забывал о любимой теории решения изобретательских задач. Смеясь, вспоминает, как где–нибудь в Рыбинске или на Урале после многочасовой работы с заводчанами испрашивал у них разрешения отлучиться ненадолго, чтобы позаниматься с детьми и школьниками ТРИЗ — как дома, в Норильске. Наши люди Григорий Калюский Инженер–химик, был обвинён в шпионаже в интересах французской разведки. С 1937 года отбывал срок в Норильлаге. Предложил решение проблемы свирепствующей в лагере цинги путём добавления в пищу витамина С, добытого из хвои. Константин Аптекман Прибыл в Норильск в 1958 году. Организовал централизованную библиотечную систему, был её бессменным директором. Также создал сеть нестационарных библиотек в общежитиях и производственных объединениях. Заслуженный работник культуры. Абрам Аграновский Советский журналист и писатель. Работал в центральных газетах. В 1937–1941 годах находился под арестом, работал медиком в Норильлаге. Его книга «Записки журналиста» посвящена встречам с известными политическими и литературными деятелями того периода.

Денис Кожевников Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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