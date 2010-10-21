[Индекс номера 141 (24.09.2019)]

 Итоги 
Лето. Море. Фестивали

Ансамбль спортивного бального танца «Болеро» и вокальная студия Voices этим летом приняли участие в нескольких престижных фестивалях–конкурсах.
Вот это номер!
На творческую смену в Анапу, в культурно–оздоровительный центр «Премьера», коллективы отправились сразу же после Дня города. Творческий задор и на курорте не давал покоя норильчанам: танцоры приняли участие в трёх фестивалях–конкурсах, а вокалисты — в двух.
– Поездка на черноморское побережье стала для детей наградой за напряжённый трудовой год, — говорит Анастасия Красносельская, руководитель вокальной студии Voices. — А поскольку люди мы творческие, увлечённые, то вместе с руководителем «Болеро» решили принять участие ещё и в творческих состязаниях.
Елена Малько, руководитель ансамбля «Болеро», рассказывает, что в Анапу они прилетели 22 июля, а уже на следующий день коллектив стал участником международного конкурса «КИТ», который проходил в Анапе при поддержке местного управления культуры. Ребята наилучшим образом продемонстрировали жюри свою программу и забрали все первые места в номинациях «Эстрадный танец», «Спортивный бальный танец» и «Уличная хореография». В каждом из направлений было представлено по два номера. Кроме того, дуэт Ярослава Мокроусова и Александры Васильевой выступал в номинации «Малая форма». Вскоре танцоры посетили семинар известного исполнителя бальных танцев Романа Итальянкина в Новороссийске.
– До этого наш коллектив успел съездить на два международных конкурса–фестиваля: «Великая страна» и «Город Солнца» в Керчи. Мы привезли оттуда 28 кубков и Гран–при. Поэтому «КИТ» решили пропустить, чтобы немного отдохнуть и собраться с силами, — поделилась Анастасия Красносельская.
После семинара ребята из «Болеро» вместе с вокалистами Voices отправились на международный конкурс дарований и талантов «Лазурная звезда». Здесь они тоже продемонстрировали слаженность и умение работать командой. Творческий тандем ансамблей помог в создании новых номеров, в числе которых выступление, поразившее жюри, — «Мы вместе». В итоге четверо исполнителей Voices стали лучшими в номинациях «Эстрадный вокал» и «Джазовый вокал». Голоса Кирилла Тулина, Анастасии Ганиной, Ярославы Смирновой и Юлии Зозули буквально покорили слушателей и жюри. По итогам фестиваля Норильская вокальная студия стала обладательницей семи первых мест, а «Болеро» получил четыре первых места.
Ещё одним международным состязанием, в котором наши коллективы составили достойную конкуренцию коллегам из других регионов, стала «Волшебная феерия». Фестиваль проходил в Анапе с 15 по 20 августа и стал достойным завершением творческого сезона для коллективов. «Болеро» и Voices завоевали Гран–при.
На пике формы
Одними конкурсами норильчане не ограничились. Они с радостью дарили детям из лагеря «Премьера» свои хореографические и вокальные номера на различных событиях и праздниках. Сорок дней творческой смены пролетели на одном дыхании и, как говорят педагоги, в едином творческом порыве.
Новый сезон для танцоров и вокалистов начался практически сразу после возвращения. 30 августа их самолёт приземлился в Норильске, а уже 1 сентября началась насыщенная концертная жизнь.
– Сейчас ребята на пике формы, в тонусе, энергия бьёт через край, и мы уже готовим новые номера, — отметила Елена Малько. — Начало осени стало таким же насыщенным, как и лето. Впереди масса проектов, идей, и нам с Анастасией хочется успеть воплотить в жизнь всё задуманное.
Педагоги коллективов благодарят управление по делам культуры и искусства администрации Норильска за то, что их каникулы прошли настолько плодотворно.

Голоса Кирилла Тулина, Анастасии Ганиной, Ярославы Смирновой и Юлии Зозули буквально покорили слушателей и жюри.

Наталья Черкашина
Фото из архивов ансамблей
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