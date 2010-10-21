[Индекс номера 143 (26.09.2019)]



Чем занята власть

Осенний урожай

Старт нового политического сезона в Норильске принёс хорошую новость для работников бюджетной сферы.

На первой после каникул сессии городского совета норильские парламентарии утвердили размеры окладов должностных лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальные должности в связи с повышением заработной платы работников бюджетной сферы на 4,3% с 1 октября. Средства на индексацию заработной платы будут предоставлены бюджетам муниципальных образований всего региона в виде субсидий. Председатель городского совета Александр Пестряков отметил: – При формировании бюджета города в прошлом году мы предполагали повышение в рамках инфляционных изменений именно в этом размере, и теперь уже в октябрьских расчётных листах люди увидят, что их фактические доходы подросли. Одним из главных вопросов 15–й сессии была корректировка городского бюджета на 2019 год. Внесение изменений в главный финансовый документ обусловлено увеличением расходов. 49,9 млн рублей потребовалось добавить на подпрограмму «Обслуживание муниципального транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы». При этом 36,4 млн рублей предлагается перераспределить по части организации перевозок на маршрутах с низким пассажиропотоком в связи с пересмотром нормативов субсидирования и 13,5 млн рублей выделить дополнительно. Помимо этого, дополнительные бюджетные средства в размере 50,6 млн рублей выделяются информационному центру «Норильские новости» — в том числе 2,4 млн рублей на расходы, связанные с монтажом и запуском нового типографского оборудования. «Норильскавтодор» получит 18,2 млн рублей на выполнение предписания о возврате средств в краевой бюджет, а финансовое управление администрации — 30 млн рублей на исполнение судебных решений. В общей сложности расходы бюджета увеличатся на 64,1 млн рублей. По итогам проведённой корректировки его основные параметры на 2019 год выглядят следующим образом: доходы — 18 млрд 390,1 млн рублей; расходы — 19 млрд 492,1 млн рублей; дефицит — 1 млрд 102 млн рублей. Также парламентарии внесли изменения в ряд действующих местных нормативно–правовых актов — для приведения их в соответствие с федеральным и краевым законодательством. В частности, были утверждены новое положение о жилых помещениях маневренного фонда и положение о публичных слушаниях, скорректированы правила землепользования и застройки, изменены границы зоны природного ландшафта в районе рудника «Медвежий ручей» для дальнейшего развития предприятия в рамках проекта «Южный кластер». Коснулись нововведения и порядка оплаты работникам бюджетной сферы проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска. Теперь бюджетникам будут возмещать стоимость топлива для арендованного транспорта, на котором они направляются к месту отдыха и обратно. Расчёт производится исходя из кратчайшего маршрута. Ранее такая норма распространялась только на личный транспорт. Но парламентарии сочли, что справедливо возмещать стоимость топлива и в случае аренды машины. Чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо предоставить в бухгалтерию предприятия соответствующий договор. За основу для возмещения берётся средняя стоимость бензина в РФ по данным Росстата. Стоимость аренды авто при этом возмещаться не будет. Одним из важнейших решений 15–й сессии горсовета стало решение обратиться в Госдуму с просьбой продлить действие программы переселения для северян до 2025 года. Начальник управления жилфонда Марина Покровская напомнила о том, что 2020–й станет последним годом реализации программы в рамках четырёхстороннего соглашения, подписанного в августе 2010 года. Напомним, по условиям соглашения на материк в течение десяти лет должны были переселиться 11 265 семей из Норильска и Дудинки. На это было предусмотрено 18,5 млрд рублей: 8,6 млрд рублей — из федерального бюджета, 1,3 млрд — из краевого, 8,6 млрд — средства компании «Норникель». Однако ввиду упразднения одной из сторон соглашения — Минрегионразвития РФ — с 2016 года федеральное финансирование прекратилось. При этом регион и градообразующее предприятие полностью выполняют взятые на себя обязательства. Из–за снижения финансовых поступлений количество переселяемых ежегодно семей северян значительно сократилось: по состоянию на 1 января 2019 года программой переселения смогли воспользоваться только 5902 семьи (в отсутствие соглашения смогли переселиться около 700 семей), ещё чуть больше 800 семей будут переселены в 2019–2020 годах. Таким образом, недовыполнение заявленных объёмов соглашения составит свыше 4500 семей. В 2020 году на очереди будут стоять 8000 семей, в 80 из которых есть инвалиды и пенсионеры. – Прекращение действия соглашения приведёт к фактической остановке процесса. Норильчане смогут подавать заявления на переселение исключительно в рамках 125–го Федерального закона, учитывая при этом краевую очерёдность. По подсчётам министерства строительства края без продления срока реализации соглашения жители Норильска и Дудинки не смогут реализовать своё право на переселение в течение 30 лет! Сейчас очередь дошла до семей, вставших на учёт до 2015 года. А в других районах края уезжают семьи, подавшие заявки до 2002–2003 годов, — отметила Марина Покровская. За десять лет программа позволила высвободить 3292 жилых помещения, куда переселяли горожан из аварийного фонда, и на сегодня она остаётся единственным источником пополнения жилых площадей для этих целей. А между тем в среднесрочной перспективе следует переселить 9780 семей из 48 аварийных и неперспективных домов. Продление действия соглашения после 2020 года является одним из способов решить проблему. По мнению специалистов, это даст городу время на строительство новых домов. В свою очередь Александр Пестряков напомнил, что муниципалитет с 2016 года вел на всех уровнях переписку по вопросу возобновления федерального финансирования программы. Сейчас речь об этом уже не идёт: власти Норильска намерены добиваться продления срока её действия: – Программа способствует выполнению двух задач: выезду на материк граждан, приехавших в Норильск до 1 января 1992 года, и переселение норильчан из ветхого и аварийного жилья — это возможно, поскольку освобождающиеся квартиры передаются муниципалитету. Поэтому сегодня мы обращаемся в Госдуму. Думаю, можно говорить о том, чтобы хотя бы три стороны остались в программе — «Норникель», регион и муниципалитет. Все необходимые расчёты администрация города направила в профильные краевые и федеральные министерства, но, поскольку решение будет приниматься нашими коллегами из Федерации, депутатами Государственной думы, считаем правильным обратиться и к ним, — резюмировал председатель норильского горсовета. Остаётся добавить, что по итогам сессии претерпела изменения структура городской администрации. Из её состава исключено управление потребительского рынка и услуг (УПРиУ) — путём изменения типа учреждения на муниципальное казённое. При этом все функции за УПРиУ сохранены. Также за рамки структуры администрации выведено управление социальной политики — в связи с тем, что срок переданных муниципалитету полномочий в сфере социальной поддержки и обслуживания граждан определён до конца 2019 года. С нового года все учреждения данной сферы перейдут в региональное подчинение. Вместе с тем отделу опеки и попечительства, который до сих пор занимался исключительно вопросами, касающимися несовершеннолетних, передадут полномочия в отношении престарелых граждан, инвалидов и недееспособных норильчан, которые раньше выполняло управление соцполитики. Краевой закон о наделении органов местного самоуправления этими полномочиями вступает в силу с 1 октября. Александр Пестряков пояснил, что текущий процесс — часть поэтапной оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления по требованию постановления совета администрации региона: – Подобные решения мы уже принимали в июне и в сентябре и ещё будем их принимать. Существует норма численности служащих администрации, и есть сотрудники, которые по своему статусу муниципальные услуги не оказывают. Потому некоторые управления становятся учреждениями, подчиняющимися администрации: это УЖКХ, УПРиУ, управление спорта. Ещё предстоит работа по управлению образования. Подчеркну: для горожан качество услуг не изменится. Сокращений сотрудников в этих учреждениях также не будет: все продолжат работать, меняется лишь их статус.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На первой после каникул сессии городского совета норильские парламентарии утвердили размеры окладов должностных лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальные должности в связи с повышением заработной платы работников бюджетной сферы на 4,3% с 1 октября. Средства на индексацию заработной платы будут предоставлены бюджетам муниципальных образований всего региона в виде субсидий.Председатель городского совета Александр Пестряков отметил:– При формировании бюджета города в прошлом году мы предполагали повышение в рамках инфляционных изменений именно в этом размере, и теперь уже в октябрьских расчётных листах люди увидят, что их фактические доходы подросли.Одним из главных вопросов 15–й сессии была корректировка городского бюджета на 2019 год. Внесение изменений в главный финансовый документ обусловлено увеличением расходов. 49,9 млн рублей потребовалось добавить на подпрограмму «Обслуживание муниципального транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы». При этом 36,4 млн рублей предлагается перераспределить по части организации перевозок на маршрутах с низким пассажиропотоком в связи с пересмотром нормативов субсидирования и 13,5 млн рублей выделить дополнительно.Помимо этого, дополнительные бюджетные средства в размере 50,6 млн рублей выделяются информационному центру «Норильские новости» — в том числе 2,4 млн рублей на расходы, связанные с монтажом и запуском нового типографского оборудования. «Норильскавтодор» получит 18,2 млн рублей на выполнение предписания о возврате средств в краевой бюджет, а финансовое управление администрации — 30 млн рублей на исполнение судебных решений.В общей сложности расходы бюджета увеличатся на 64,1 млн рублей. По итогам проведённой корректировки его основные параметры на 2019 год выглядят следующим образом: доходы — 18 млрд 390,1 млн рублей; расходы — 19 млрд 492,1 млн рублей; дефицит — 1 млрд 102 млн рублей.Также парламентарии внесли изменения в ряд действующих местных нормативно–правовых актов — для приведения их в соответствие с федеральным и краевым законодательством. В частности, были утверждены новое положение о жилых помещениях маневренного фонда и положение о публичных слушаниях, скорректированы правила землепользования и застройки, изменены границы зоны природного ландшафта в районе рудника «Медвежий ручей» для дальнейшего развития предприятия в рамках проекта «Южный кластер».Коснулись нововведения и порядка оплаты работникам бюджетной сферы проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска. Теперь бюджетникам будут возмещать стоимость топлива для арендованного транспорта, на котором они направляются к месту отдыха и обратно. Расчёт производится исходя из кратчайшего маршрута. Ранее такая норма распространялась только на личный транспорт. Но парламентарии сочли, что справедливо возмещать стоимость топлива и в случае аренды машины. Чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо предоставить в бухгалтерию предприятия соответствующий договор. За основу для возмещения берётся средняя стоимость бензина в РФ по данным Росстата. Стоимость аренды авто при этом возмещаться не будет.Одним из важнейших решений 15–й сессии горсовета стало решение обратиться в Госдуму с просьбой продлить действие программы переселения для северян до 2025 года.Начальник управления жилфонда Марина Покровская напомнила о том, что 2020–й станет последним годом реализации программы в рамках четырёхстороннего соглашения, подписанного в августе 2010 года. Напомним, по условиям соглашения на материк в течение десяти лет должны были переселиться 11 265 семей из Норильска и Дудинки. На это было предусмотрено 18,5 млрд рублей: 8,6 млрд рублей — из федерального бюджета, 1,3 млрд — из краевого, 8,6 млрд — средства компании «Норникель». Однако ввиду упразднения одной из сторон соглашения — Минрегионразвития РФ — с 2016 года федеральное финансирование прекратилось. При этом регион и градообразующее предприятие полностью выполняют взятые на себя обязательства. Из–за снижения финансовых поступлений количество переселяемых ежегодно семей северян значительно сократилось: по состоянию на 1 января 2019 года программой переселения смогли воспользоваться только 5902 семьи (в отсутствие соглашения смогли переселиться около 700 семей), ещё чуть больше 800 семей будут переселены в 2019–2020 годах. Таким образом, недовыполнение заявленных объёмов соглашения составит свыше 4500 семей. В 2020 году на очереди будут стоять 8000 семей, в 80 из которых есть инвалиды и пенсионеры.– Прекращение действия соглашения приведёт к фактической остановке процесса. Норильчане смогут подавать заявления на переселение исключительно в рамках 125–го Федерального закона, учитывая при этом краевую очерёдность. По подсчётам министерства строительства края без продления срока реализации соглашения жители Норильска и Дудинки не смогут реализовать своё право на переселение в течение 30 лет! Сейчас очередь дошла до семей, вставших на учёт до 2015 года. А в других районах края уезжают семьи, подавшие заявки до 2002–2003 годов, — отметила Марина Покровская.За десять лет программа позволила высвободить 3292 жилых помещения, куда переселяли горожан из аварийного фонда, и на сегодня она остаётся единственным источником пополнения жилых площадей для этих целей. А между тем в среднесрочной перспективе следует переселить 9780 семей из 48 аварийных и неперспективных домов. Продление действия соглашения после 2020 года является одним из способов решить проблему. По мнению специалистов, это даст городу время на строительство новых домов.В свою очередь Александр Пестряков напомнил, что муниципалитет с 2016 года вел на всех уровнях переписку по вопросу возобновления федерального финансирования программы. Сейчас речь об этом уже не идёт: власти Норильска намерены добиваться продления срока её действия:– Программа способствует выполнению двух задач: выезду на материк граждан, приехавших в Норильск до 1 января 1992 года, и переселение норильчан из ветхого и аварийного жилья — это возможно, поскольку освобождающиеся квартиры передаются муниципалитету. Поэтому сегодня мы обращаемся в Госдуму. Думаю, можно говорить о том, чтобы хотя бы три стороны остались в программе — «Норникель», регион и муниципалитет. Все необходимые расчёты администрация города направила в профильные краевые и федеральные министерства, но, поскольку решение будет приниматься нашими коллегами из Федерации, депутатами Государственной думы, считаем правильным обратиться и к ним, — резюмировал председатель норильского горсовета.Остаётся добавить, что по итогам сессии претерпела изменения структура городской администрации. Из её состава исключено управление потребительского рынка и услуг (УПРиУ) — путём изменения типа учреждения на муниципальное казённое. При этом все функции за УПРиУ сохранены. Также за рамки структуры администрации выведено управление социальной политики — в связи с тем, что срок переданных муниципалитету полномочий в сфере социальной поддержки и обслуживания граждан определён до конца 2019 года. С нового года все учреждения данной сферы перейдут в региональное подчинение. Вместе с тем отделу опеки и попечительства, который до сих пор занимался исключительно вопросами, касающимися несовершеннолетних, передадут полномочия в отношении престарелых граждан, инвалидов и недееспособных норильчан, которые раньше выполняло управление соцполитики. Краевой закон о наделении органов местного самоуправления этими полномочиями вступает в силу с 1 октября.Александр Пестряков пояснил, что текущий процесс — часть поэтапной оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления по требованию постановления совета администрации региона:– Подобные решения мы уже принимали в июне и в сентябре и ещё будем их принимать. Существует норма численности служащих администрации, и есть сотрудники, которые по своему статусу муниципальные услуги не оказывают. Потому некоторые управления становятся учреждениями, подчиняющимися администрации: это УЖКХ, УПРиУ, управление спорта. Ещё предстоит работа по управлению образования. Подчеркну: для горожан качество услуг не изменится. Сокращений сотрудников в этих учреждениях также не будет: все продолжат работать, меняется лишь их статус.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















