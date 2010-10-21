[Индекс номера 143 (26.09.2019)]

 Юбилей 
Крепкого вам здоровья!

Свой 90–летний юбилей на днях отметила норильчанка Зинаида Тимофеевна Евстафьева.
Наталья Коростелева вручила Зинаиде Евстафьевой поздравление от президента
Зинаида Тимофеевна — ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла. Родилась 25 сентября 1929 года в маленькой сибирской деревеньке Шарловке Козульского района Красноярского края в крестьянской семье. Была девятым ребёнком из десяти. Из большой семьи в живых осталось четверо: три брата и она. Во время войны много и тяжело работала в колхозе. В 12 лет наша героиня выполняла все сельскохозяйственные работы: вязала снопы, возила на элеватор, за восемь километров от деревни, мешки с зерном, потом его молотила, ссыпала муку в мешки. Ещё доила коров, убирала навоз, боронила поля. И всё это добровольно и бесплатно — понимала зачем. А кроме этого было и своё хозяйство в 40 соток, огород и строгий отец, который считал, что дети должны успевать и дома всё сделать, и в колхозе поработать. Уделять время учёбе было непросто. В деревне обучали только до четвёртого класса, а там уже — иди несколько километров через лес в Козульку.
В Норильск Зинаида Тимофеевна, уже учительница русского языка и литературы, приехала в 1954 году вместе с мужем и стала преданной читательницей «Заполярки». Газета, кстати, и сегодня обязательно есть в её доме.
– Где я только не работала! Город маленький ещё был, места для учителя нет. Переквалифицировалась в воспитателя, — вспоминает наша героиня. Почти 26 лет она проработала в детском саду № 6.
Сегодня именинница живёт одна, но не одинока — её навещают внучка Ольга и внучатая племянница Валентина. Их руками был приготовлен праздничный стол, а к его главному украшению приложил руку супруг Валентины, испекший роскошный торт из 14 коржей! Как настоящей хозяйке, Зинаиде Тимофеевне не терпелось накормить гостей кулинарным творением. Тем более, что в этот день с поздравлениями она встретила целую делегацию. Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, вручая юбилярше открытку от президента, цветы и подарки от главы Норильска, пожелала ей крепкого здоровья:
– Вы радуете нас своей жизненной стойкостью, побольше вам светлых и счастливых дней впереди!

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира Макушкина
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Юбилей 
Свой 90–летний юбилей на днях отметила норильчанка Зинаида Тимофеевна Евстафьева.

Анонс 
Норильск стал участником региональной программы памяти о жертвах политических репрессий.

Город принял 
Евгений Ковчун, и. о. сменного мастера гидрометаллургического участка цеха по производству элементарной серы № 1 Надеждинского металлургического завода. Родом из деревни Белопольск, что в 360 км от Красноярска. После школы поехал в столицу края получать высшее образование. Окончил химико–металлургический факультет института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета. Приехал в Норильск по приглашению «Норникеля» в 2015 году.

Проекты 
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Конкурсы 
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Вопрос недели 
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Новости:
 26 сентября 2019 
15:57 В Красноярском крае до конца года почти 800 детей-сирот получат новые квартиры, из них 30 - норильчане.
15:56 Водителям скорой в Красноярском крае поднимают зарплату на 30%.
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14:51 Сегодня утром госавтоинспекторы провели рейд «Детское удерживающее устройство». За час работы составлено восемь административных протоколов.
13:53 Пятилетие благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» отметили во Дворце культуры компании.
13:53 Правильный источник. В стране заработал единый ресурс для родителей растимдетей.рф.
13:09 Норильские школьники погрузились в «Глубину»: в Молодёжном центре прошёл всероссийский исторический квест.
13:09 В понедельник старейшая фирма мира Thomas Cook, владелица российских «Интуриста» и «Библио-Глобуса», заявила о банкротстве и начале процесса ликвидации.
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