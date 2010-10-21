[Индекс номера 143 (26.09.2019)]



Юбилей

Крепкого вам здоровья!

Свой 90–летний юбилей на днях отметила норильчанка Зинаида Тимофеевна Евстафьева.

Наталья Коростелева вручила Зинаиде Евстафьевой поздравление от президента Зинаида Тимофеевна — ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла. Родилась 25 сентября 1929 года в маленькой сибирской деревеньке Шарловке Козульского района Красноярского края в крестьянской семье. Была девятым ребёнком из десяти. Из большой семьи в живых осталось четверо: три брата и она. Во время войны много и тяжело работала в колхозе. В 12 лет наша героиня выполняла все сельскохозяйственные работы: вязала снопы, возила на элеватор, за восемь километров от деревни, мешки с зерном, потом его молотила, ссыпала муку в мешки. Ещё доила коров, убирала навоз, боронила поля. И всё это добровольно и бесплатно — понимала зачем. А кроме этого было и своё хозяйство в 40 соток, огород и строгий отец, который считал, что дети должны успевать и дома всё сделать, и в колхозе поработать. Уделять время учёбе было непросто. В деревне обучали только до четвёртого класса, а там уже — иди несколько километров через лес в Козульку. В Норильск Зинаида Тимофеевна, уже учительница русского языка и литературы, приехала в 1954 году вместе с мужем и стала преданной читательницей «Заполярки». Газета, кстати, и сегодня обязательно есть в её доме. – Где я только не работала! Город маленький ещё был, места для учителя нет. Переквалифицировалась в воспитателя, — вспоминает наша героиня. Почти 26 лет она проработала в детском саду № 6. Сегодня именинница живёт одна, но не одинока — её навещают внучка Ольга и внучатая племянница Валентина. Их руками был приготовлен праздничный стол, а к его главному украшению приложил руку супруг Валентины, испекший роскошный торт из 14 коржей! Как настоящей хозяйке, Зинаиде Тимофеевне не терпелось накормить гостей кулинарным творением. Тем более, что в этот день с поздравлениями она встретила целую делегацию. Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, вручая юбилярше открытку от президента, цветы и подарки от главы Норильска, пожелала ей крепкого здоровья: – Вы радуете нас своей жизненной стойкостью, побольше вам светлых и счастливых дней впереди!

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Зинаида Тимофеевна — ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла. Родилась 25 сентября 1929 года в маленькой сибирской деревеньке Шарловке Козульского района Красноярского края в крестьянской семье. Была девятым ребёнком из десяти. Из большой семьи в живых осталось четверо: три брата и она. Во время войны много и тяжело работала в колхозе. В 12 лет наша героиня выполняла все сельскохозяйственные работы: вязала снопы, возила на элеватор, за восемь километров от деревни, мешки с зерном, потом его молотила, ссыпала муку в мешки. Ещё доила коров, убирала навоз, боронила поля. И всё это добровольно и бесплатно — понимала зачем. А кроме этого было и своё хозяйство в 40 соток, огород и строгий отец, который считал, что дети должны успевать и дома всё сделать, и в колхозе поработать. Уделять время учёбе было непросто. В деревне обучали только до четвёртого класса, а там уже — иди несколько километров через лес в Козульку.В Норильск Зинаида Тимофеевна, уже учительница русского языка и литературы, приехала в 1954 году вместе с мужем и стала преданной читательницей «Заполярки». Газета, кстати, и сегодня обязательно есть в её доме.– Где я только не работала! Город маленький ещё был, места для учителя нет. Переквалифицировалась в воспитателя, — вспоминает наша героиня. Почти 26 лет она проработала в детском саду № 6.Сегодня именинница живёт одна, но не одинока — её навещают внучка Ольга и внучатая племянница Валентина. Их руками был приготовлен праздничный стол, а к его главному украшению приложил руку супруг Валентины, испекший роскошный торт из 14 коржей! Как настоящей хозяйке, Зинаиде Тимофеевне не терпелось накормить гостей кулинарным творением. Тем более, что в этот день с поздравлениями она встретила целую делегацию. Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, вручая юбилярше открытку от президента, цветы и подарки от главы Норильска, пожелала ей крепкого здоровья:– Вы радуете нас своей жизненной стойкостью, побольше вам светлых и счастливых дней впереди!

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