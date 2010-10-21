[Индекс номера 143 (26.09.2019)]

 Анонс 
По страницам прошлого

Норильск стал участником региональной программы памяти о жертвах политических репрессий.
С 27 по 29 сентября в нашем городе пройдут выставки, кинопоказы и мастер–классы, организованные Музеем истории ГУЛАГа, Фондом памяти и Музеем Норильска. Цель проекта, участниками которого стали ещё Архангельск, Ульяновск и Сыктывкар, — распространение знаний об истории репрессий и сохранение памяти о жертвах.
В основе всего — выставка «История ГУЛАГа. Система и жертвы». Экспозиция представляет хронологию событий с первых лет советской власти и до конца 1950–х годов, основные этапы функционирования системы лагерей, статистические данные об общем количестве заключённых в разные периоды. Масштаб системы лагерей подчеркивает интерактивная карта ГУЛАГа, на которую нанесены 550 лагерных образований с географическими, историческими и экономическими сведениями. Особое место в экспозиции занимают воспоминания очевидцев эпохи — узников лагерей и членов их семей. Открытие выставки состоится 27 сентября в 18.00.
Для старшеклассников и студентов завтра в 16.00 в Молодёжном центре пройдёт урок Памяти, 28 сентября в 14.00 в PolArt–резиденции (ул. Богдана Хмельницкого, 1) – мастер–класс «Что помнит город», а в 17.00 в музее – лекция «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в советской России». 29 сентября в 14.00 норильчан приглашают в Норильский городской архив (ул. Мира, 1а) на мастер–класс «Основы поиска информации о репрессированных родственниках». Завершит цикл мероприятий кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ», цель которого — создание архива видео интервью с людьми, прошедшими через репрессии и ГУЛАГ. Он состоится в воскресенье в Музее Норильска в 17.00.
Вход на все события свободный. На мастер–классы нужно зарегистрироваться. Подробности по телефону 46–52–78.

Подготовила Мария Васильева
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Чем занята власть 
Старт нового политического сезона в Норильске принёс хорошую новость для работников бюджетной сферы.

Юбилей 
Свой 90–летний юбилей на днях отметила норильчанка Зинаида Тимофеевна Евстафьева.

Анонс 
Норильск стал участником региональной программы памяти о жертвах политических репрессий.

Город принял 
Евгений Ковчун, и. о. сменного мастера гидрометаллургического участка цеха по производству элементарной серы № 1 Надеждинского металлургического завода. Родом из деревни Белопольск, что в 360 км от Красноярска. После школы поехал в столицу края получать высшее образование. Окончил химико–металлургический факультет института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета. Приехал в Норильск по приглашению «Норникеля» в 2015 году.

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Конкурсы 
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Театр 
Норильский Заполярный театр драмы в преддверии нового сезона вернулся с московских гастролей, где оставил о себе самые яркие эмоции и незабываемые впечатления. Самим же норильчанам пришлось в столице непросто. Об этом — их рассказ.

Вопрос недели 
Для такого отдалённого города, как наш, очень важно то, что можно, не выезжая, прекрасно проводить свободное время на разноплановых и ярких событиях. Выбор в культурной афише города очень велик.

Новости:
 26 сентября 2019 
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15:34 В новогодние каникулы талнахцы будут смотреть кино в обновлённом кинозале КДЦ Высоцкого.
14:51 Сегодня утром госавтоинспекторы провели рейд «Детское удерживающее устройство». За час работы составлено восемь административных протоколов.
13:53 Пятилетие благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» отметили во Дворце культуры компании.
13:53 Правильный источник. В стране заработал единый ресурс для родителей растимдетей.рф.
13:09 Норильские школьники погрузились в «Глубину»: в Молодёжном центре прошёл всероссийский исторический квест.
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