Норильск стал участником региональной программы памяти о жертвах политических репрессий.
С 27 по 29 сентября в нашем городе пройдут выставки, кинопоказы и мастер–классы, организованные Музеем истории ГУЛАГа, Фондом памяти и Музеем Норильска. Цель проекта, участниками которого стали ещё Архангельск, Ульяновск и Сыктывкар, — распространение знаний об истории репрессий и сохранение памяти о жертвах.
В основе всего — выставка «История ГУЛАГа. Система и жертвы». Экспозиция представляет хронологию событий с первых лет советской власти и до конца 1950–х годов, основные этапы функционирования системы лагерей, статистические данные об общем количестве заключённых в разные периоды. Масштаб системы лагерей подчеркивает интерактивная карта ГУЛАГа, на которую нанесены 550 лагерных образований с географическими, историческими и экономическими сведениями. Особое место в экспозиции занимают воспоминания очевидцев эпохи — узников лагерей и членов их семей. Открытие выставки состоится 27 сентября в 18.00.
Для старшеклассников и студентов завтра в 16.00 в Молодёжном центре пройдёт урок Памяти, 28 сентября в 14.00 в PolArt–резиденции (ул. Богдана Хмельницкого, 1) – мастер–класс «Что помнит город», а в 17.00 в музее – лекция «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в советской России». 29 сентября в 14.00 норильчан приглашают в Норильский городской архив (ул. Мира, 1а) на мастер–класс «Основы поиска информации о репрессированных родственниках». Завершит цикл мероприятий кинопоказ проекта «Мой ГУЛАГ», цель которого — создание архива видео интервью с людьми, прошедшими через репрессии и ГУЛАГ. Он состоится в воскресенье в Музее Норильска в 17.00.
Вход на все события свободный. На мастер–классы нужно зарегистрироваться. Подробности по телефону 46–52–78. Подготовила Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда