[Индекс номера 143 (26.09.2019)]



Город принял

Я в Норильске надолго

Евгений Ковчун, и. о. сменного мастера гидрометаллургического участка цеха по производству элементарной серы № 1 Надеждинского металлургического завода. Родом из деревни Белопольск, что в 360 км от Красноярска. После школы поехал в столицу края получать высшее образование. Окончил химико–металлургический факультет института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета. Приехал в Норильск по приглашению «Норникеля» в 2015 году.

«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый специалистам, которые приехали в наш северный город недавно, но уже полюбили его, а Норильск принял их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, мы узнаем от нашего очередного героя. – Когда вы впервые услышали о Норильске? – В школе. Я с удовольствием изучал географию, а когда учитель говорил об этом заполярном городе, слушал с особым вниманием. Да и вообще, невозможно, живя в Красноярском крае и решив стать инженером– металлургом, не знать о Норильске. Впервые я побывал здесь в 2012 году в составе студенческого строй-отряда — тогда и познакомился с «Надеждой». В 2014–м проходил производственную практику на никелевом заводе в агломерационном цехе на участке спекания шихты — мы были последними студентами, которых принимало это предприятие. – Почему решили уехать из Красноярска? – К нам в институт приезжал специалист, который рассказывал о производстве цветных металлов. Поведал он и о том, что, работая на Надеждинском металлургическом заводе, получил колоссальный опыт, который позволил ему стать востребованным в Финляндии и переехать туда на постоянное место жительства. Этот факт вызвал дополнительный интерес к компании. К тому же уже при поступлении в вуз я понимал, что настоящий гигант цветной металлургии — это «Норникель», и если ты хочешь сделать карьеру и добиться успеха в выбранной профессии, то это предприятие идеально подходит для достижения данной цели. – Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север? – Родители никогда не держали меня дома, наоборот, делали всё для того, чтобы я был самостоятельным и нашёл своё призвание. В нашей деревне в три улицы молодёжи особо заняться нечем. Конечно, если бы у меня не сложилось с институтом, работой, я бы и там нашёл себе дело, но раз уж всё вышло так, как было задумано, близкие этому только рады. Двое моих одногруппников и многие знакомые по практике тоже получили приглашение на работу в «Норникель». Так что в моём окружении не было людей, которые могли бы отнестись к моему переезду на Север негативно. – Ваши первые впечатления? – Прилетев в Норильск впервые семь лет назад, я увидел город серым, неухоженным — тогда только начинался ремонт фасадов на Ленинском проспекте. Наш стройотряд поселили в общежитии на улице Комсомольской, и нам открывались унылые и хмурые дворы. Да и лето было очень холодным, мы постоянно мёрзли. Так что поначалу впечатления от города были не самые лучшие. Правда, тогда мы уже смогли оценить размах празднования Дня металлурга и оздоровительный отдых на турбазе «Надежда». Прошло два года, и я снова оказался в Норильске. И вот тогда мне здесь понравилось: центральную улицу отремонтировали, появилось больше зелёных насаждений. Обновляли и фасады домов, находящихся за пределами Ленинского проспекта. На сей раз нас поселили в здании бывшего профилактория «Валёк», где отдыхать после работы более комфортно, сводили на Красные Камни, и мы оценили красоту здешней природы. Приехав в Норильск работать через год, я сразу же заметил, что он стал ещё краше. В общем, чем больше я здесь живу, тем больше его облик меняется в лучшую сторону. И меня очень радует, что сейчас тут так хорошо. – Быт удалось наладить? – К моему приезду как раз открывался дом молодых специалистов на Ленинском проспекте, и всем, кто получил приглашение в «Норникель», дали там комнаты. Дом этот устроен по типу общежития, но каждая комната–студия – со своим санузлом. Интересно, что мы с супругой — она родом из Ачинска — учились в Красноярске в соседних вузах, а познакомились только на производственной практике в Норильске... По окончании институтов мы вместе прилетели сюда — её позвали в «Норильскникельремонт». И хотя мы ещё не были женаты, при заселении нам пошли навстречу и дали одну комнату на двоих. Сегодня у нас своё жильё: решив, что останемся в Норильске надолго, купили двухкомнатную квартиру улучшенной планировки. И всё ещё продолжаем обустраивать свой дом и налаживать быт. – Как вам работа? – Когда я пришёл на «Надежду», начальником гидрометаллургического участка был Иван Александрович Долганёв, сегодня он уже главный инженер цеха по производству элементарной серы, — именно он стал моим наставником и передал свои знания. Первый год работы — это стажировка, молодые специалисты, которые пока занимают должности рабочих, вникают в суть дела, накапливают опыт и готовятся к исполнению обязанностей сменного мастера. Во время стажировки сдаётся промежуточная аттестация, по окончании — итоговая, и при соответствии предполагаемой должности ты попадаешь в кадровый резерв завода. Кстати, вместе со мной на этот участок пришёл ещё один молодой специалист — он из Санкт–Петербурга, мы познакомились на производственной практике и до сих пор дружим. Отмечу, что на «Надежде» я всегда чувствовал заинтересованность и поддержку коллег и руководства. Норильчане вообще люди очень душевные, отзывчивые, добрые, а если ещё и одним делом заняты, то всегда и во всём могут друг на друга полагаться. Рад отстаивать честь цеха в частности и завода в целом, соревнуясь в шашках, шахматах, настольном теннисе. – Вы можете назвать себя норильчанином? – Я интересуюсь историей города, понимаю, какая у него нелёгкая судьба, сколько людей строили и развивали его, и на протяжении какого времени... Поэтому пока чувствую себя приезжим. А вот своих детей, которые родятся и будут жить здесь, уже смело назову норильчанами. – А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск? – Наоборот, я приобрёл: независимость, перспективы, интересную жизнь. Если же говорить о том, что здесь мало зелени по сравнению с материком... что ж, я понимал, что еду на Север, где более суровые условия и климат. К тому же сегодня видны результаты политики «Норникеля» в плане экологии: после закрытия никелевого завода стало заметно легче дышать, а зелёных насаждений на городских улицах прибавилось. – Любимые места в городе появились? – Мне нравится Норильск, но самые любимые места — всё–таки за городом. Например, когда я два года назад побывал на Ламе, на турбазе «Норильскникельремонта», пришёл в восторг от природы, озера, водопада, от того, как благоустроена сама база. Ещё благодаря работе в компании я впервые в жизни увидел море — мне выделили путёвку в санаторий «Заполярье». Раньше я не выезжал за пределы Красноярского края, а теперь уже был в Сочи, Москве и в Крыму. – А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска? – Отдохнув на природе, обязательно забираю весь мусор с собой, собрав и тот, что оставили другие отдыхающие. Это мелочь, но, если бы каждый следил за этим, в городе было бы жить ещё приятнее. Из окна моей квартиры хорошо виден берег озера Долгого, и я с огорчением вижу, что некоторые люди, проводящие там время, загрязняют его. Хочется, чтобы каждый житель нашего города понимал, как важно сохранить то, что даёт нам природа.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый специалистам, которые приехали в наш северный город недавно, но уже полюбили его, а Норильск принял их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, мы узнаем от нашего очередного героя.– В школе. Я с удовольствием изучал географию, а когда учитель говорил об этом заполярном городе, слушал с особым вниманием. Да и вообще, невозможно, живя в Красноярском крае и решив стать инженером– металлургом, не знать о Норильске. Впервые я побывал здесь в 2012 году в составе студенческого строй-отряда — тогда и познакомился с «Надеждой». В 2014–м проходил производственную практику на никелевом заводе в агломерационном цехе на участке спекания шихты — мы были последними студентами, которых принимало это предприятие.– К нам в институт приезжал специалист, который рассказывал о производстве цветных металлов. Поведал он и о том, что, работая на Надеждинском металлургическом заводе, получил колоссальный опыт, который позволил ему стать востребованным в Финляндии и переехать туда на постоянное место жительства. Этот факт вызвал дополнительный интерес к компании. К тому же уже при поступлении в вуз я понимал, что настоящий гигант цветной металлургии — это «Норникель», и если ты хочешь сделать карьеру и добиться успеха в выбранной профессии, то это предприятие идеально подходит для достижения данной цели.– Родители никогда не держали меня дома, наоборот, делали всё для того, чтобы я был самостоятельным и нашёл своё призвание. В нашей деревне в три улицы молодёжи особо заняться нечем. Конечно, если бы у меня не сложилось с институтом, работой, я бы и там нашёл себе дело, но раз уж всё вышло так, как было задумано, близкие этому только рады. Двое моих одногруппников и многие знакомые по практике тоже получили приглашение на работу в «Норникель». Так что в моём окружении не было людей, которые могли бы отнестись к моему переезду на Север негативно.– Прилетев в Норильск впервые семь лет назад, я увидел город серым, неухоженным — тогда только начинался ремонт фасадов на Ленинском проспекте. Наш стройотряд поселили в общежитии на улице Комсомольской, и нам открывались унылые и хмурые дворы. Да и лето было очень холодным, мы постоянно мёрзли. Так что поначалу впечатления от города были не самые лучшие. Правда, тогда мы уже смогли оценить размах празднования Дня металлурга и оздоровительный отдых на турбазе «Надежда». Прошло два года, и я снова оказался в Норильске. И вот тогда мне здесь понравилось: центральную улицу отремонтировали, появилось больше зелёных насаждений. Обновляли и фасады домов, находящихся за пределами Ленинского проспекта. На сей раз нас поселили в здании бывшего профилактория «Валёк», где отдыхать после работы более комфортно, сводили на Красные Камни, и мы оценили красоту здешней природы. Приехав в Норильск работать через год, я сразу же заметил, что он стал ещё краше. В общем, чем больше я здесь живу, тем больше его облик меняется в лучшую сторону. И меня очень радует, что сейчас тут так хорошо.– К моему приезду как раз открывался дом молодых специалистов на Ленинском проспекте, и всем, кто получил приглашение в «Норникель», дали там комнаты. Дом этот устроен по типу общежития, но каждая комната–студия – со своим санузлом. Интересно, что мы с супругой — она родом из Ачинска — учились в Красноярске в соседних вузах, а познакомились только на производственной практике в Норильске... По окончании институтов мы вместе прилетели сюда — её позвали в «Норильскникельремонт». И хотя мы ещё не были женаты, при заселении нам пошли навстречу и дали одну комнату на двоих. Сегодня у нас своё жильё: решив, что останемся в Норильске надолго, купили двухкомнатную квартиру улучшенной планировки. И всё ещё продолжаем обустраивать свой дом и налаживать быт.– Когда я пришёл на «Надежду», начальником гидрометаллургического участка был Иван Александрович Долганёв, сегодня он уже главный инженер цеха по производству элементарной серы, — именно он стал моим наставником и передал свои знания. Первый год работы — это стажировка, молодые специалисты, которые пока занимают должности рабочих, вникают в суть дела, накапливают опыт и готовятся к исполнению обязанностей сменного мастера. Во время стажировки сдаётся промежуточная аттестация, по окончании — итоговая, и при соответствии предполагаемой должности ты попадаешь в кадровый резерв завода. Кстати, вместе со мной на этот участок пришёл ещё один молодой специалист — он из Санкт–Петербурга, мы познакомились на производственной практике и до сих пор дружим. Отмечу, что на «Надежде» я всегда чувствовал заинтересованность и поддержку коллег и руководства. Норильчане вообще люди очень душевные, отзывчивые, добрые, а если ещё и одним делом заняты, то всегда и во всём могут друг на друга полагаться. Рад отстаивать честь цеха в частности и завода в целом, соревнуясь в шашках, шахматах, настольном теннисе.– Я интересуюсь историей города, понимаю, какая у него нелёгкая судьба, сколько людей строили и развивали его, и на протяжении какого времени... Поэтому пока чувствую себя приезжим. А вот своих детей, которые родятся и будут жить здесь, уже смело назову норильчанами.– Наоборот, я приобрёл: независимость, перспективы, интересную жизнь. Если же говорить о том, что здесь мало зелени по сравнению с материком... что ж, я понимал, что еду на Север, где более суровые условия и климат. К тому же сегодня видны результаты политики «Норникеля» в плане экологии: после закрытия никелевого завода стало заметно легче дышать, а зелёных насаждений на городских улицах прибавилось.– Мне нравится Норильск, но самые любимые места — всё–таки за городом. Например, когда я два года назад побывал на Ламе, на турбазе «Норильскникельремонта», пришёл в восторг от природы, озера, водопада, от того, как благоустроена сама база. Ещё благодаря работе в компании я впервые в жизни увидел море — мне выделили путёвку в санаторий «Заполярье». Раньше я не выезжал за пределы Красноярского края, а теперь уже был в Сочи, Москве и в Крыму.– Отдохнув на природе, обязательно забираю весь мусор с собой, собрав и тот, что оставили другие отдыхающие. Это мелочь, но, если бы каждый следил за этим, в городе было бы жить ещё приятнее. Из окна моей квартиры хорошо виден берег озера Долгого, и я с огорчением вижу, что некоторые люди, проводящие там время, загрязняют его. Хочется, чтобы каждый житель нашего города понимал, как важно сохранить то, что даёт нам природа.

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