Евгений Ковчун, и. о. сменного мастера гидрометаллургического участка цеха по производству элементарной серы № 1 Надеждинского металлургического завода. Родом из деревни Белопольск, что в 360 км от Красноярска. После школы поехал в столицу края получать высшее образование. Окончил химико–металлургический факультет института цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета. Приехал в Норильск по приглашению «Норникеля» в 2015 году.
«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый специалистам, которые приехали в наш северный город недавно, но уже полюбили его, а Норильск принял их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, мы узнаем от нашего очередного героя.
– Когда вы впервые услышали о Норильске?
– В школе. Я с удовольствием изучал географию, а когда учитель говорил об этом заполярном городе, слушал с особым вниманием. Да и вообще, невозможно, живя в Красноярском крае и решив стать инженером– металлургом, не знать о Норильске. Впервые я побывал здесь в 2012 году в составе студенческого строй-отряда — тогда и познакомился с «Надеждой». В 2014–м проходил производственную практику на никелевом заводе в агломерационном цехе на участке спекания шихты — мы были последними студентами, которых принимало это предприятие.
– Почему решили уехать из Красноярска?
– К нам в институт приезжал специалист, который рассказывал о производстве цветных металлов. Поведал он и о том, что, работая на Надеждинском металлургическом заводе, получил колоссальный опыт, который позволил ему стать востребованным в Финляндии и переехать туда на постоянное место жительства. Этот факт вызвал дополнительный интерес к компании. К тому же уже при поступлении в вуз я понимал, что настоящий гигант цветной металлургии — это «Норникель», и если ты хочешь сделать карьеру и добиться успеха в выбранной профессии, то это предприятие идеально подходит для достижения данной цели.
– Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?
– Родители никогда не держали меня дома, наоборот, делали всё для того, чтобы я был самостоятельным и нашёл своё призвание. В нашей деревне в три улицы молодёжи особо заняться нечем. Конечно, если бы у меня не сложилось с институтом, работой, я бы и там нашёл себе дело, но раз уж всё вышло так, как было задумано, близкие этому только рады. Двое моих одногруппников и многие знакомые по практике тоже получили приглашение на работу в «Норникель». Так что в моём окружении не было людей, которые могли бы отнестись к моему переезду на Север негативно.
– Ваши первые впечатления?
– Прилетев в Норильск впервые семь лет назад, я увидел город серым, неухоженным — тогда только начинался ремонт фасадов на Ленинском проспекте. Наш стройотряд поселили в общежитии на улице Комсомольской, и нам открывались унылые и хмурые дворы. Да и лето было очень холодным, мы постоянно мёрзли. Так что поначалу впечатления от города были не самые лучшие. Правда, тогда мы уже смогли оценить размах празднования Дня металлурга и оздоровительный отдых на турбазе «Надежда». Прошло два года, и я снова оказался в Норильске. И вот тогда мне здесь понравилось: центральную улицу отремонтировали, появилось больше зелёных насаждений. Обновляли и фасады домов, находящихся за пределами Ленинского проспекта. На сей раз нас поселили в здании бывшего профилактория «Валёк», где отдыхать после работы более комфортно, сводили на Красные Камни, и мы оценили красоту здешней природы. Приехав в Норильск работать через год, я сразу же заметил, что он стал ещё краше. В общем, чем больше я здесь живу, тем больше его облик меняется в лучшую сторону. И меня очень радует, что сейчас тут так хорошо.
– Быт удалось наладить?
– К моему приезду как раз открывался дом молодых специалистов на Ленинском проспекте, и всем, кто получил приглашение в «Норникель», дали там комнаты. Дом этот устроен по типу общежития, но каждая комната–студия – со своим санузлом. Интересно, что мы с супругой — она родом из Ачинска — учились в Красноярске в соседних вузах, а познакомились только на производственной практике в Норильске... По окончании институтов мы вместе прилетели сюда — её позвали в «Норильскникельремонт». И хотя мы ещё не были женаты, при заселении нам пошли навстречу и дали одну комнату на двоих. Сегодня у нас своё жильё: решив, что останемся в Норильске надолго, купили двухкомнатную квартиру улучшенной планировки. И всё ещё продолжаем обустраивать свой дом и налаживать быт.
– Как вам работа?
– Когда я пришёл на «Надежду», начальником гидрометаллургического участка был Иван Александрович Долганёв, сегодня он уже главный инженер цеха по производству элементарной серы, — именно он стал моим наставником и передал свои знания. Первый год работы — это стажировка, молодые специалисты, которые пока занимают должности рабочих, вникают в суть дела, накапливают опыт и готовятся к исполнению обязанностей сменного мастера. Во время стажировки сдаётся промежуточная аттестация, по окончании — итоговая, и при соответствии предполагаемой должности ты попадаешь в кадровый резерв завода. Кстати, вместе со мной на этот участок пришёл ещё один молодой специалист — он из Санкт–Петербурга, мы познакомились на производственной практике и до сих пор дружим. Отмечу, что на «Надежде» я всегда чувствовал заинтересованность и поддержку коллег и руководства. Норильчане вообще люди очень душевные, отзывчивые, добрые, а если ещё и одним делом заняты, то всегда и во всём могут друг на друга полагаться. Рад отстаивать честь цеха в частности и завода в целом, соревнуясь в шашках, шахматах, настольном теннисе.
– Вы можете назвать себя норильчанином?
– Я интересуюсь историей города, понимаю, какая у него нелёгкая судьба, сколько людей строили и развивали его, и на протяжении какого времени... Поэтому пока чувствую себя приезжим. А вот своих детей, которые родятся и будут жить здесь, уже смело назову норильчанами.
– А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?
– Наоборот, я приобрёл: независимость, перспективы, интересную жизнь. Если же говорить о том, что здесь мало зелени по сравнению с материком... что ж, я понимал, что еду на Север, где более суровые условия и климат. К тому же сегодня видны результаты политики «Норникеля» в плане экологии: после закрытия никелевого завода стало заметно легче дышать, а зелёных насаждений на городских улицах прибавилось.
– Любимые места в городе появились?
– Мне нравится Норильск, но самые любимые места — всё–таки за городом. Например, когда я два года назад побывал на Ламе, на турбазе «Норильскникельремонта», пришёл в восторг от природы, озера, водопада, от того, как благоустроена сама база. Ещё благодаря работе в компании я впервые в жизни увидел море — мне выделили путёвку в санаторий «Заполярье». Раньше я не выезжал за пределы Красноярского края, а теперь уже был в Сочи, Москве и в Крыму.
– А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска?
– Отдохнув на природе, обязательно забираю весь мусор с собой, собрав и тот, что оставили другие отдыхающие. Это мелочь, но, если бы каждый следил за этим, в городе было бы жить ещё приятнее. Из окна моей квартиры хорошо виден берег озера Долгого, и я с огорчением вижу, что некоторые люди, проводящие там время, загрязняют его. Хочется, чтобы каждый житель нашего города понимал, как важно сохранить то, что даёт нам природа.Надежда СидорФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда