[Индекс номера 143 (26.09.2019)]

 Проекты 
К чему стремимся

Проект зоны отдыха на Михайличенко и обновление спортплощадки на ул. Советской обсудили на урбан–форуме.
Константин Купреенко презентует проект зоны отдыха
В Норильске в пятый раз прошёл урбан–форум, на котором традиционно обсуждаются вопросы благоустройства городских пространств. В этом году встреча, в которой приняли участие больше сотни студентов и представителей общественных организаций, состоялась под девизом «Мы решаем, каким будет наш город». Молодым людям представили два проекта: зоны отдыха в районе ул. Михайличенко, 8а, и многофункционального уличного спортивного комплекса за Молодёжным центром.
Первый презентовал начальник управления городского хозяйства администрации Норильска Константин Купреенко. Он напомнил, что район домов № 6 и 8а на ул. Михайличенко в 2019 году при выборе территорий, нуждающихся в функциональном преображении, набрал большинство голосов норильчан. Поэтому в скором будущем здесь, на окраине города, появится благоустроенная зона отдыха с цветущими клумбами и детской игровой площадкой. Не исключено, что тут установят фонтан и организуют площадку для массовых мероприятий.
На урбан–форуме участники заполнили анкеты по развитию будущей зоны отдыха. Их предложения, высказанные в ходе обсуждения, будут учтены в окончательном варианте проекта благоустройства. Первоначальный эскиз размещён на официальном сайте города norilsk–city.ru.
Мы решаем, каким будет наш город
Напомним, министерство строительства и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края на условиях совместного финансирования предоставляет муниципалитетам субсидии на реализацию инициатив граждан в рамках программы «Формирование современной городской среды». Проекты благоустройства мест общего пользования разрабатывают органы местного самоуправления и включают в муниципальные программы только те, которые получили поддержку жителей.
Проект многофункционального уличного спорткомплекса на форуме представила начальник отдела молодёжной политики городского управления по спорту Юлия Лосева. Она рассказала, что на реконструкцию действующей спортивной площадки за Молодёжным центром требуется 5,5 млн рублей. Средства планируют получить в виде гранта от «Норникеля» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Воплощать задуманное в жизнь будут специалисты муниципального управления по спорту, управления капитальных ремонтов и строительства, Молодёжного центра, а также представители Федерации брейк–данса «Дождь», Центра развития личности «Старт», спортивной Федерации функционального многоборья «Кроссфит» и центра экстремальных видов спорта «Шторм».
Проект реконструкции доработают с учётом всех пожеланий молодёжи. Она, обсуждая новый облик площадки, тренажёры и оборудование для занятий экстремальными видами спорта, была очень активна. Обновлённый эскиз многофункционального спортивного комплекса появится на страницах Молодёжного центра в соцсетях.
Также участники форума проверили свои знания в урбанистике, приняли участие в разработке других проектов создания городских пространств и познакомились с лучшими практиками благоустройства Норильска и других городов России.

Надежда Сидор
Фото Ирины Яринской
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