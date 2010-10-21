[Индекс номера 143 (26.09.2019)]



Конкурсы

В погоне за идеями

400 школьников стали участниками инженерного марафона «Лига изобретателей IMAKE», выросшего из конкурса юных самоделкиных, проходившего в Норильске последние два года.

Теперь конкурс – это чистое новаторство и наука Программа IMAKE, одно из направлений программы «Мир новых возможностей» «Норникеля», не могла не перерасти в более широкий формат, считают её создатели. Этому способствовала активность самих школьников. Идеи рождались, принимали зримую форму и были успешны. В прошлом году участники конкурса завоевали на международной выставке в Индонезии три золотые и три серебряные медали. В этом, на 47–м международном салоне Geneva Innovations, норильчане Глеб Воронов и Глеб Харченко тоже заслужили золотые медали, причём Глеб Воронов получил первый за историю IMAKE патент на своё изобретение. В этом году конкурс вобрал в себя программу Arctic Pro, взяв от неё всё самое лучшее. – Если раньше мероприятие было скорее профориентационным, то теперь это чистое новаторство и наука в самых разных инженерных областях. У детей самобытное мышление, и им надо помочь познать себя, — отмечает Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля». Участниками «Лиги изобретателей IMAKE» по–прежнему будут школьники–подростки 12–15 лет. Марафон пройдёт в несколько этапов. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте Пятый этап — с 21 апреля по 10 сентября — станет звёздным часом участников. Им предстоит защитить свои проекты на фестивале Arctic Wave, стать финалистами и членами российской делегации на международных конкурсах научных проектов и изобретений. Кроме того, они побывают на первом всероссийском салоне изобретателей. Идею надо «разогнать» Как рассказала Наталья Дивеева, руководитель проектной команды марафона, в этот раз акцент делается на том, как продать изобретение: – Востребованность идеи — жизненная необходимость для современного изобретателя, его работа не должна лечь «в стол». И учиться этому мы начали уже на презентации обновлённого марафона. В ходе встречи–игры Дмитрий Нестеренко, коуч по изобретательской работе с детьми, рассказал ребятам о том, как «разогнать» идею, чтобы получить результат, и как обрести мотивацию для превращения её в инновацию, — подчеркнула она. Но и эта цель — не конечная. В будущем организаторы хотят создать целое учёное сообщество, престижное и способное привлечь детей и подростков. Для этого планируется провести большой форум для изобретателей всех возрастов. Ведь объединение поколений, связанных одной творческой мыслью и серьёзной целью, обещает быть плодотворным и интересным.

Татьяна Сергеева Фото Витаса БЕНЕТЫ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Программа IMAKE, одно из направлений программы «Мир новых возможностей» «Норникеля», не могла не перерасти в более широкий формат, считают её создатели. Этому способствовала активность самих школьников. Идеи рождались, принимали зримую форму и были успешны. В прошлом году участники конкурса завоевали на международной выставке в Индонезии три золотые и три серебряные медали. В этом, на 47–м международном салоне Geneva Innovations, норильчане Глеб Воронов и Глеб Харченко тоже заслужили золотые медали, причём Глеб Воронов получил первый за историю IMAKE патент на своё изобретение.В этом году конкурс вобрал в себя программу Arctic Pro, взяв от неё всё самое лучшее.– Если раньше мероприятие было скорее профориентационным, то теперь это чистое новаторство и наука в самых разных инженерных областях. У детей самобытное мышление, и им надо помочь познать себя, — отмечает Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля».Участниками «Лиги изобретателей IMAKE» по–прежнему будут школьники–подростки 12–15 лет. Марафон пройдёт в несколько этапов. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте www.liga–imake.ru , пройти анкетирование и игру. Желающие также смогут принять участие в #IMAKE_Challenge, заработав дополнительные очки. Результаты будут объявлены 31 октября. Второй этап пройдёт со 2 по 14 ноября. Он представляет собой программу по вовлечению в проектную деятельность и будет проходить в городах присутствия «Норникеля». К 15 ноября должны появиться конкретными предложения. С 19 по 26 января 2020 года состоится интерактивный практикум. Ребят ожидают инженерные мастер–классы, стратегическая сессия с настоящим изобретателем, ликбез по получению патентов и т. д.Пятый этап — с 21 апреля по 10 сентября — станет звёздным часом участников. Им предстоит защитить свои проекты на фестивале Arctic Wave, стать финалистами и членами российской делегации на международных конкурсах научных проектов и изобретений. Кроме того, они побывают на первом всероссийском салоне изобретателей.Как рассказала Наталья Дивеева, руководитель проектной команды марафона, в этот раз акцент делается на том, как продать изобретение:– Востребованность идеи — жизненная необходимость для современного изобретателя, его работа не должна лечь «в стол». И учиться этому мы начали уже на презентации обновлённого марафона. В ходе встречи–игры Дмитрий Нестеренко, коуч по изобретательской работе с детьми, рассказал ребятам о том, как «разогнать» идею, чтобы получить результат, и как обрести мотивацию для превращения её в инновацию, — подчеркнула она.Но и эта цель — не конечная. В будущем организаторы хотят создать целое учёное сообщество, престижное и способное привлечь детей и подростков. Для этого планируется провести большой форум для изобретателей всех возрастов. Ведь объединение поколений, связанных одной творческой мыслью и серьёзной целью, обещает быть плодотворным и интересным.

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