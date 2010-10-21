[Индекс номера 143 (26.09.2019)]



Театр

Театр в большом городе

Норильский Заполярный театр драмы в преддверии нового сезона вернулся с московских гастролей, где оставил о себе самые яркие эмоции и незабываемые впечатления. Самим же норильчанам пришлось в столице непросто. Об этом — их рассказ.

Любой выезд на гастроли связан с рядом сложностей, которые касаются и организационных моментов — билетов, проживания, и узкопрофильных, касающихся адаптации спектакля к определённым условиям. Норильчанам к этому не привыкать и нельзя сказать, что Москва в этом смысле чем–то отличается от других театральных площадок страны, где не раз работала наша труппа. Единственный нюанс — в этот выезд всё происходило в сжатые сроки, буквально с корабля на бал: из отпуска — на сцену. – Сборы на гастроли — это целый комплекс неотложных вопросов. Купить авиабилеты на 54 человека не так уж и легко: если с билетами «туда» в сентябре проблем нет, то вернуться обратно в период массового возвращения норильчан из отпусков — это целая история, — говорит и. о. директора Норильского Заполярного театра драмы Ирина Куцая. — Декорации мы отправляли к месту назначения летом двумя контейнерами. Логистика здесь непростая: из Норильска рекой до Красноярска, оттуда до Москвы декорации везли фурами. Обратно они «путешествовали» сначала до Архангельска, а оттуда морем — до Норильска. – Мы жили в гостинице «Вега Измайлово». Остановились на этом варианте, потому что отель находится на одной ветке метро с Дворцом на Яузе, и дорога от «дома» до «работы» занимала минимум времени, — делится заместитель директора драмтеатра по работе со зрителем Наталья Павлова. — Если говорить об административных моментах, для меня было принципиально важно выстроить отношения с людьми. Основной моей задачей было улыбаться и убеждать москвичей в том, что мы — классные и достойны того, чтобы нас любили и нам помогали. А когда взаимопонимание сложились, всё пошло как по маслу. Уровень конкуренции в Москве невероятно высок, особенно в сентябре, когда открывается театральный сезон. Я считаю, что количество зрителей 450 человек, пришедших к нам на спектакль, это очень хороший результат. Выезд в столицу, сорок лет спустя после предыдущего вояжа, стал возможен благодаря победе нашего театра в федеральной грантовой программе «Большие гастроли». Поездка частично финансировалась за счёт Федерации, частично — за счёт средств «Норникеля». – Нам понравилось буквально всё, начиная от условий проживания и до самой последней мелочи, — делится впечатлениями Варвара Бабаянц, артистка Норильского Заполярного театра драмы. — Правда, у нас был очень плотный график, всем пришлось как следует собраться. В итоге сработали мы на пять с плюсом. Мне показалось, что все четыре спектакля прошли одинаково успешно. Акустика в зале довольно своеобразная, поэтому для нас специально настраивали микрофоны, обсуждалось, где актёры должны добавить звук, где приглушить. – Мы — артисты и привыкли подстраиваться под предлагаемые обстоятельства, — заверяет Роман Лесик, отметивший, что поездка оставила о себе самые позитивные впечатления. — Московская публика мало чем отличается от норильской, принимали нашу труппу так же тепло и эмоционально, как дома. Возможно, потому, что большую её часть как раз и составляли норильчане. Говоря о личных ощущениях, Сергей Ребрий сетует на цейтнот: — После отпуска сразу входить в спектакли было трудновато, мало было репетиций. Мне было мало разогрева для «Папы» — сразу «прыгнуть» в такую постановку сложно. Ну а в том, что среди зрителей преобладали норильчане, нет ничего удивительного. Горожане наш театр любят и, даже уезжая из наших краёв, всегда рады прикоснуться к его творчеству. – Олег Михайлович Фёдоров с супругой тоже были в зале. После спектакля он сказал: «Спасибо вам, дух норильского театра жив, я рад», — упоминает Сергей Ребрий своего коллегу, знаменитого актёра, который в роли Деда Мороза радовал не одно поколение норильских малышей. После спектаклей зрители приходили за кулисы, приносили цветы, корзины яблок, говорили тёплые слова. На показе «Жди меня» овации длились больше 15 минут. Анна Бабанова, главный режиссёр театра, предложила зрителям остаться, чтобы обсудить спектакль. Разговор продолжался больше 1,5 часов, люди были потрясены. И мало кто знал о том, что за триумфом скрывается огромный труд, работа на износ всех цехов Норильского Заполярного. – Изначально мы должны были работать на других площадках, о Дворце на Яузе узнали довольно поздно, — делится Анна Бабанова. — Зал в такие сроки мы собрать не могли бы. Более того, на этой площадке оказалось купольное, как в церкви, звучание. Когда стали репетировать первый спектакль, оказалось, что звук либо уходит вверх и дает эхо, либо летает по залу. Решить проблему в кратчайшие сроки нам помогали самые разные люди, знакомые, к которым мы обратились. Тем не менее все четыре спектакля прошли замечательно, и сейчас, оглядываясь назад, коллектив говорит о гастролях исключительно в положительном ключе.

В тему В ожидании спектакля У здания Дворца на Яузе постройки XIX века, где работала наша труппа, любопытная история. Сегодня это концертно–театральный зал на 720 мест, где проходят самые разные мероприятия. Он служит репетиционной площадкой для многих театров: «Табакерки», Театра на Малой Бронной, «Современника». Последний, к слову, довольно много играл там во время ремонта основного здания. Именно здесь Эльдар Рязанов в середине прошлого века снимал «Карнавальную ночь», здесь Ленин с рабочими в своё время отмечал Новый год. И символично то, что гастрольный тур норильчане открыли спектаклем «Жди меня... и я вернусь», где заключённые готовят новогодний концерт. Для этого спектакля пришлось убрать первые два ряда кресел, потому что в постановке задействована оркестровая яма, которой в московском зале нет. Репетиция «Рикки–Тикки–Тави» – Один зритель сказал нам, что Москве не хватает именно таких спектаклей — простых, но душевных. Может быть, это эффект незамысловатого, но понятного, привычного блюда на фоне деликатесов, но людям сегодня недостаёт именно этого, — рассказывает Сергей Ребрий, ведущий мастер сцены, заслуженный артист России. 14 сентября в программе было сразу два спектакля: утром шёл «Рикки–Тикки–Тави» в постановке Тимура Файрузова, а вечером — «Сны белой земли» Евгения Ибрагимова, который передал опеку над спектаклем Тимуру. «Сны белой земли» — предмет отдельной заботы – Основные трудности возникли именно с площадкой. Наш театр технически оснащён лучше, а здесь зал не заточен под сложную звуковую и световую партитуру. А «Сны белой земли» — это в основном тонкий свет, — говорит режиссёр Тимур Файрузов. — Для того чтобы хорошо отыграть такой спектакль, нужно было значительно больше времени на подготовку. Мы дополнительно арендовали световое оборудование, и уже в день спектакля, после «Рикки–Тикки–Тави» пришлось заново прописывать свет в пульт. Артисты очень переживают за любой спектакль, а здесь, когда всё построено на освещении, ты делаешь шаг в сторону, и иллюзия разрушается, обстановка была достаточно нервной.

Марина Андриюк Фото Александра Харитонова и Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Любой выезд на гастроли связан с рядом сложностей, которые касаются и организационных моментов — билетов, проживания, и узкопрофильных, касающихся адаптации спектакля к определённым условиям. Норильчанам к этому не привыкать и нельзя сказать, что Москва в этом смысле чем–то отличается от других театральных площадок страны, где не раз работала наша труппа. Единственный нюанс — в этот выезд всё происходило в сжатые сроки, буквально с корабля на бал: из отпуска — на сцену.– Сборы на гастроли — это целый комплекс неотложных вопросов. Купить авиабилеты на 54 человека не так уж и легко: если с билетами «туда» в сентябре проблем нет, то вернуться обратно в период массового возвращения норильчан из отпусков — это целая история, — говорит и. о. директора Норильского Заполярного театра драмы Ирина Куцая. — Декорации мы отправляли к месту назначения летом двумя контейнерами. Логистика здесь непростая: из Норильска рекой до Красноярска, оттуда до Москвы декорации везли фурами. Обратно они «путешествовали» сначала до Архангельска, а оттуда морем — до Норильска.– Мы жили в гостинице «Вега Измайлово». Остановились на этом варианте, потому что отель находится на одной ветке метро с Дворцом на Яузе, и дорога от «дома» до «работы» занимала минимум времени, — делится заместитель директора драмтеатра по работе со зрителем Наталья Павлова. — Если говорить об административных моментах, для меня было принципиально важно выстроить отношения с людьми. Основной моей задачей было улыбаться и убеждать москвичей в том, что мы — классные и достойны того, чтобы нас любили и нам помогали. А когда взаимопонимание сложились, всё пошло как по маслу.Уровень конкуренции в Москве невероятно высок, особенно в сентябре, когда открывается театральный сезон. Я считаю, что количество зрителей 450 человек, пришедших к нам на спектакль, это очень хороший результат.Выезд в столицу, сорок лет спустя после предыдущего вояжа, стал возможен благодаря победе нашего театра в федеральной грантовой программе «Большие гастроли». Поездка частично финансировалась за счёт Федерации, частично — за счёт средств «Норникеля».– Нам понравилось буквально всё, начиная от условий проживания и до самой последней мелочи, — делится впечатлениями Варвара Бабаянц, артистка Норильского Заполярного театра драмы. — Правда, у нас был очень плотный график, всем пришлось как следует собраться. В итоге сработали мы на пять с плюсом. Мне показалось, что все четыре спектакля прошли одинаково успешно. Акустика в зале довольно своеобразная, поэтому для нас специально настраивали микрофоны, обсуждалось, где актёры должны добавить звук, где приглушить.– Мы — артисты и привыкли подстраиваться под предлагаемые обстоятельства, — заверяет Роман Лесик, отметивший, что поездка оставила о себе самые позитивные впечатления. — Московская публика мало чем отличается от норильской, принимали нашу труппу так же тепло и эмоционально, как дома. Возможно, потому, что большую её часть как раз и составляли норильчане.Говоря о личных ощущениях, Сергей Ребрий сетует на цейтнот:— После отпуска сразу входить в спектакли было трудновато, мало было репетиций. Мне было мало разогрева для «Папы» — сразу «прыгнуть» в такую постановку сложно.Ну а в том, что среди зрителей преобладали норильчане, нет ничего удивительного. Горожане наш театр любят и, даже уезжая из наших краёв, всегда рады прикоснуться к его творчеству.– Олег Михайлович Фёдоров с супругой тоже были в зале. После спектакля он сказал: «Спасибо вам, дух норильского театра жив, я рад», — упоминает Сергей Ребрий своего коллегу, знаменитого актёра, который в роли Деда Мороза радовал не одно поколение норильских малышей.После спектаклей зрители приходили за кулисы, приносили цветы, корзины яблок, говорили тёплые слова. На показе «Жди меня» овации длились больше 15 минут. Анна Бабанова, главный режиссёр театра, предложила зрителям остаться, чтобы обсудить спектакль. Разговор продолжался больше 1,5 часов, люди были потрясены.И мало кто знал о том, что за триумфом скрывается огромный труд, работа на износ всех цехов Норильского Заполярного.– Изначально мы должны были работать на других площадках, о Дворце на Яузе узнали довольно поздно, — делится Анна Бабанова. — Зал в такие сроки мы собрать не могли бы. Более того, на этой площадке оказалось купольное, как в церкви, звучание. Когда стали репетировать первый спектакль, оказалось, что звук либо уходит вверх и дает эхо, либо летает по залу. Решить проблему в кратчайшие сроки нам помогали самые разные люди, знакомые, к которым мы обратились.Тем не менее все четыре спектакля прошли замечательно, и сейчас, оглядываясь назад, коллектив говорит о гастролях исключительно в положительном ключе.

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