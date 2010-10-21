[Индекс номера 143 (26.09.2019)]



Вопрос недели

Чем пополнился ваш культурный багаж в этом году?

Для такого отдалённого города, как наш, очень важно то, что можно, не выезжая, прекрасно проводить свободное время на разноплановых и ярких событиях. Выбор в культурной афише города очень велик.



Наталья Солодовник, председатель БФ «Территория добра»: – Впечатлений от различных культурных событий очень много. Стараюсь на них бывать, чтобы наполниться энергией и восстановить внутренний баланс. Меня очень впечатлил приезд в Норильск симфонического оркестра из Красноярска. Живая музыка и классика — это настоящее лекарство от повседневной суеты. Безумно понравилась выставка работ из фондов Государственного Русского музея. Вспоминаются Гумилёвские чтения и спектакль в постановке труппы из Санкт–Петербурга, события в рамках деятельности Норильской Арт–резиденции. Яркие эмоции подарил концерт классической музыки, который я посетила в Санкт–Петербурге. Нельзя не упомянуть и о проекте Норильского Заполярного театра драмы — лаборатории «Полярка», интересной, живой, умной. Очень люблю фестиваль–конкурс детской песни «Солнечный круг» в ГЦК: мне кажется, вместе с ним в город приходит настоящая весна.

Лилия Якупова, хореограф ГЦК: – Пожалуй, самое большое впечатление на меня произвёл концерт ансамбля «Хэйро», который состоялся недавно в Городском центре культуры. К сожалению, гости из Дудинки радуют нас своими выступлениями не так часто, как хотелось бы, но от этого каждая встреча с ними становится ещё более желанной. Ведь где бы ты ни жил, очень важно знакомиться с местной культурой. И благодаря «Хэйро» мы знаем, что такое народный северный танец. А ребята из танцевального ансамбля «Шкода», которых я водила на этот концерт, несмотря на то что сами занимаются современным танцем, были по–настоящему вдохновлены. Ещё одним значимым событием для меня стало участие в одном концерте с ансамблем песни и пляски Краснознамённого Северного флота — выступать вместе с такими именитыми гостями очень ответственно и приятно, это бесценный опыт.

Наталья, заядлая театралка: – Мне очень нравится проект кинотеатра «Родина» — «Мировое искусство на большом экране». Фильмы, представленные в нём, надолго остаются в памяти и сильно цепляют эмоционально. Стараюсь не пропускать ни одной премьеры в нашем Заполярном театре драмы. Мне по душе игра наших актёров и большинство постановок. В отпуске ходила на спектакли Смоленского камерного театра — он просто великолепен. Из прочих событий вспоминается гастрофестиваль, не пропускаю ни одной игры КВNN, до сих пор с удовольствием вспоминаю концерт Валерия Дидюли.

Людмила Карманова, дизайнер, ценительница прекрасного: – Я осталась под сильнейшим впечатлением от мюзикла «Анна Каренина», увиденного в Московском театре оперетты. Я не могла в уме связать «Анну Каренину» и мюзикл! Готова была к тому, что усну на спектакле или вообще уйду. Но постановка, начиная с шикарных декораций до костюмов, голосов исполнителей, оркестра, танцоров, была роскошна! Хореография потрясла — один танец с косами чего стоит. Казалось, танцоры крутятся на них. А катание на замёрзшем пруде в старой Москве? Прекрасно. Чудесен был Вронский, и было понятно, что Каренина в нём нашла, почему они не смогли друг другу отказать. В этой постановке сумели показать и любовь, и страдание. А когда Анна пела ребёнку колыбельную, мы рыдали. Скажу честно, я ждала окончания спектакля, чтобы увидеть, как решена сцена с поездом. И вот на сцене темнота, в глубине чёрной сцены — приближающиеся фары локомотива, много паровозного дыма. Анна в луче света, как тонкая статуэтка. Поёт последнюю арию и падаёт в темноту. Всё гаснет. И понятно, что случилось. Браво. Как зритель хочу сказать большое спасибо театру оперетты, мы вышли из зала потрясённые.

Галина Мельчакова, журналист: — Этим летом мы впервые отправились на машине в Крым. Именно так задумали его провести с самого начала. И вот уже собирались уезжать, как вдруг обнаружили посреди степи целый город из палаток и шатров. Оказывается, там шла подготовка к проведению фестиваля «Таврида–АРТ». Такое разноцветье красок в столь неожиданной местности нас по–настоящему поразило. В каждом шатре или палатке была своя локация, участники репетировали, вокруг крутились вспомогательные службы, в том числе МЧС. И сами того не ожидая, мы почти стали участниками фестиваля. Всё это так красиво выглядело, жаль только на само действо мы не попали.

Говорит эксперт Наталья Федянина, директор музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска» – Есть целый ряд культурных событий, которые произвели на меня сильное впечатление в этом году. Например, выставка коллекции Сергея Щукина в Пушкинском музее Москвы. Это одна из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающая важнейшие художественные течения конца XIX — начала ХХ века. Потрясающий подбор материала, удивительное чутьё самих коллекционеров тех времён, позволившее собрать уникальные вещи. Сегодня ценители искусства приезжают со всего света, чтобы побывать на этой выставке. Мир нынче в целом переживает музейный бум: люди хотят видеть подлинное, посещать музеи стало модно. Это, как говорится, в тренде. И музеи идут навстречу своему зрителю, делая сильные проекты, собирая выставки–блокбастеры, придумывая самые разные формы «культурного продукта». Из норильских событий одним из самых ярких я бы назвала «Чудо–чадо карнавал», который прошёл в городе 1 июня и достиг необыкновенного накала эмоций. Сам подход к организации был смелым, абсурдистским, в организаторы процесса пригласили новый норильский коллектив — театр «В ожидании солнца». Театр абсурда — это искусство, не имеющее границ, когда театральный перформанс спускается к людям с театральных подмостков. Оно не обязательно красивое или гармоничное, его главное достоинство в том, что оно затрагивает человека на уровне эмоций, впечатлений, несёт новые смыслы, сбивает с толку, разбивает шаблоны. И одна из главных эмоций здесь — радость. Культурное предложение Норильска в целом основано на хорошей базе и давних традициях. Для такого отдалённого города очень важно то, что можно, не выезжая, прекрасно проводить свободное время на разноплановых и ярких событиях. Выбор в культурной афише города очень велик. Работа нашего музея сегодня продолжается в экспериментах, в поддержке современного искусства, мы открыли полярную арт–резиденцию и тем самым Норильск для художников-новаторов. На вторую половину года запланированы самые сильные проекты. Во–первых, музею на следующей неделе исполняется 80 лет, готовится большая профессиональная просветительская программа «Музей города — всем городом», лекции, воркшопы, дискуссии. Во–вторых, прямо сейчас идёт монтаж экспозиции Музея ГУЛАГа. Наша выставка о Норильлаге на время станет её частью, как и сам норильский лагерь был частью системы исправительно–трудовых лагерей. Открытие будет сопровождаться масштабной программой памяти, которую 27–29 октября организуют Фонд памяти и Музей истории ГУЛАГа совместно с Музеем Норильска. А к 85–летию Красноярского края в ноябре мы открываем выставку работ Василия Сурикова. Привезём только подлинники из собрания Красноярского художественного музея! Больше — никаких копий, норильчане увидят самое лучшее, настоящее, аутентичное. Ведь сегодня в цифровом мире, когда всё можно проглядеть, не вставая с дивана, на экране телефона, стоит приглашать только на оригинальное, настоящее, живое. Будет ещё много всего. Так что этот год в плане впечатлений я бы пока не закрывала.

Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Впечатлений от различных культурных событий очень много. Стараюсь на них бывать, чтобы наполниться энергией и восстановить внутренний баланс. Меня очень впечатлил приезд в Норильск симфонического оркестра из Красноярска. Живая музыка и классика — это настоящее лекарство от повседневной суеты. Безумно понравилась выставка работ из фондов Государственного Русского музея. Вспоминаются Гумилёвские чтения и спектакль в постановке труппы из Санкт–Петербурга, события в рамках деятельности Норильской Арт–резиденции. Яркие эмоции подарил концерт классической музыки, который я посетила в Санкт–Петербурге. Нельзя не упомянуть и о проекте Норильского Заполярного театра драмы — лаборатории «Полярка», интересной, живой, умной. Очень люблю фестиваль–конкурс детской песни «Солнечный круг» в ГЦК: мне кажется, вместе с ним в город приходит настоящая весна.– Пожалуй, самое большое впечатление на меня произвёл концерт ансамбля «Хэйро», который состоялся недавно в Городском центре культуры. К сожалению, гости из Дудинки радуют нас своими выступлениями не так часто, как хотелось бы, но от этого каждая встреча с ними становится ещё более желанной. Ведь где бы ты ни жил, очень важно знакомиться с местной культурой. И благодаря «Хэйро» мы знаем, что такое народный северный танец. А ребята из танцевального ансамбля «Шкода», которых я водила на этот концерт, несмотря на то что сами занимаются современным танцем, были по–настоящему вдохновлены. Ещё одним значимым событием для меня стало участие в одном концерте с ансамблем песни и пляски Краснознамённого Северного флота — выступать вместе с такими именитыми гостями очень ответственно и приятно, это бесценный опыт.– Мне очень нравится проект кинотеатра «Родина» — «Мировое искусство на большом экране». Фильмы, представленные в нём, надолго остаются в памяти и сильно цепляют эмоционально. Стараюсь не пропускать ни одной премьеры в нашем Заполярном театре драмы. Мне по душе игра наших актёров и большинство постановок. В отпуске ходила на спектакли Смоленского камерного театра — он просто великолепен. Из прочих событий вспоминается гастрофестиваль, не пропускаю ни одной игры КВNN, до сих пор с удовольствием вспоминаю концерт Валерия Дидюли.– Я осталась под сильнейшим впечатлением от мюзикла «Анна Каренина», увиденного в Московском театре оперетты. Я не могла в уме связать «Анну Каренину» и мюзикл! Готова была к тому, что усну на спектакле или вообще уйду. Но постановка, начиная с шикарных декораций до костюмов, голосов исполнителей, оркестра, танцоров, была роскошна! Хореография потрясла — один танец с косами чего стоит. Казалось, танцоры крутятся на них. А катание на замёрзшем пруде в старой Москве? Прекрасно. Чудесен был Вронский, и было понятно, что Каренина в нём нашла, почему они не смогли друг другу отказать. В этой постановке сумели показать и любовь, и страдание. А когда Анна пела ребёнку колыбельную, мы рыдали. Скажу честно, я ждала окончания спектакля, чтобы увидеть, как решена сцена с поездом. И вот на сцене темнота, в глубине чёрной сцены — приближающиеся фары локомотива, много паровозного дыма. Анна в луче света, как тонкая статуэтка. Поёт последнюю арию и падаёт в темноту. Всё гаснет. И понятно, что случилось. Браво. Как зритель хочу сказать большое спасибо театру оперетты, мы вышли из зала потрясённые.— Этим летом мы впервые отправились на машине в Крым. Именно так задумали его провести с самого начала. И вот уже собирались уезжать, как вдруг обнаружили посреди степи целый город из палаток и шатров. Оказывается, там шла подготовка к проведению фестиваля «Таврида–АРТ». Такое разноцветье красок в столь неожиданной местности нас по–настоящему поразило. В каждом шатре или палатке была своя локация, участники репетировали, вокруг крутились вспомогательные службы, в том числе МЧС. И сами того не ожидая, мы почти стали участниками фестиваля. Всё это так красиво выглядело, жаль только на само действо мы не попали.

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