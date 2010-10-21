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Для такого отдалённого города, как наш, очень важно то, что можно, не выезжая, прекрасно проводить свободное время на разноплановых и ярких событиях. Выбор в культурной афише города очень велик.
Наталья Солодовник, председатель БФ «Территория добра»
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– Впечатлений от различных культурных событий очень много. Стараюсь на них бывать, чтобы наполниться энергией и восстановить внутренний баланс. Меня очень впечатлил приезд в Норильск симфонического оркестра из Красноярска. Живая музыка и классика — это настоящее лекарство от повседневной суеты. Безумно понравилась выставка работ из фондов Государственного Русского музея. Вспоминаются Гумилёвские чтения и спектакль в постановке труппы из Санкт–Петербурга, события в рамках деятельности Норильской Арт–резиденции. Яркие эмоции подарил концерт классической музыки, который я посетила в Санкт–Петербурге. Нельзя не упомянуть и о проекте Норильского Заполярного театра драмы — лаборатории «Полярка», интересной, живой, умной. Очень люблю фестиваль–конкурс детской песни «Солнечный круг» в ГЦК: мне кажется, вместе с ним в город приходит настоящая весна.Лилия Якупова, хореограф ГЦК
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– Пожалуй, самое большое впечатление на меня произвёл концерт ансамбля «Хэйро», который состоялся недавно в Городском центре культуры. К сожалению, гости из Дудинки радуют нас своими выступлениями не так часто, как хотелось бы, но от этого каждая встреча с ними становится ещё более желанной. Ведь где бы ты ни жил, очень важно знакомиться с местной культурой. И благодаря «Хэйро» мы знаем, что такое народный северный танец. А ребята из танцевального ансамбля «Шкода», которых я водила на этот концерт, несмотря на то что сами занимаются современным танцем, были по–настоящему вдохновлены. Ещё одним значимым событием для меня стало участие в одном концерте с ансамблем песни и пляски Краснознамённого Северного флота — выступать вместе с такими именитыми гостями очень ответственно и приятно, это бесценный опыт.Наталья, заядлая театралка
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– Мне очень нравится проект кинотеатра «Родина» — «Мировое искусство на большом экране». Фильмы, представленные в нём, надолго остаются в памяти и сильно цепляют эмоционально. Стараюсь не пропускать ни одной премьеры в нашем Заполярном театре драмы. Мне по душе игра наших актёров и большинство постановок. В отпуске ходила на спектакли Смоленского камерного театра — он просто великолепен. Из прочих событий вспоминается гастрофестиваль, не пропускаю ни одной игры КВNN, до сих пор с удовольствием вспоминаю концерт Валерия Дидюли.Людмила Карманова, дизайнер, ценительница прекрасного
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– Я осталась под сильнейшим впечатлением от мюзикла «Анна Каренина», увиденного в Московском театре оперетты. Я не могла в уме связать «Анну Каренину» и мюзикл! Готова была к тому, что усну на спектакле или вообще уйду. Но постановка, начиная с шикарных декораций до костюмов, голосов исполнителей, оркестра, танцоров, была роскошна! Хореография потрясла — один танец с косами чего стоит. Казалось, танцоры крутятся на них. А катание на замёрзшем пруде в старой Москве? Прекрасно. Чудесен был Вронский, и было понятно, что Каренина в нём нашла, почему они не смогли друг другу отказать. В этой постановке сумели показать и любовь, и страдание. А когда Анна пела ребёнку колыбельную, мы рыдали. Скажу честно, я ждала окончания спектакля, чтобы увидеть, как решена сцена с поездом. И вот на сцене темнота, в глубине чёрной сцены — приближающиеся фары локомотива, много паровозного дыма. Анна в луче света, как тонкая статуэтка. Поёт последнюю арию и падаёт в темноту. Всё гаснет. И понятно, что случилось. Браво. Как зритель хочу сказать большое спасибо театру оперетты, мы вышли из зала потрясённые.Галина Мельчакова, журналист
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— Этим летом мы впервые отправились на машине в Крым. Именно так задумали его провести с самого начала. И вот уже собирались уезжать, как вдруг обнаружили посреди степи целый город из палаток и шатров. Оказывается, там шла подготовка к проведению фестиваля «Таврида–АРТ». Такое разноцветье красок в столь неожиданной местности нас по–настоящему поразило. В каждом шатре или палатке была своя локация, участники репетировали, вокруг крутились вспомогательные службы, в том числе МЧС. И сами того не ожидая, мы почти стали участниками фестиваля. Всё это так красиво выглядело, жаль только на само действо мы не попали.
Говорит эксперт
– Есть целый ряд культурных событий, которые произвели на меня сильное впечатление в этом году. Например, выставка коллекции Сергея Щукина в Пушкинском музее Москвы. Это одна из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающая важнейшие художественные течения конца XIX — начала ХХ века. Потрясающий подбор материала, удивительное чутьё самих коллекционеров тех времён, позволившее собрать уникальные вещи. Сегодня ценители искусства приезжают со всего света, чтобы побывать на этой выставке. Мир нынче в целом переживает музейный бум: люди хотят видеть подлинное, посещать музеи стало модно. Это, как говорится, в тренде. И музеи идут навстречу своему зрителю, делая сильные проекты, собирая выставки–блокбастеры, придумывая самые разные формы «культурного продукта».Из норильских событий одним из самых ярких я бы назвала «Чудо–чадо карнавал», который прошёл в городе 1 июня и достиг необыкновенного накала эмоций. Сам подход к организации был смелым, абсурдистским, в организаторы процесса пригласили новый норильский коллектив — театр «В ожидании солнца». Театр абсурда — это искусство, не имеющее границ, когда театральный перформанс спускается к людям с театральных подмостков. Оно не обязательно красивое или гармоничное, его главное достоинство в том, что оно затрагивает человека на уровне эмоций, впечатлений, несёт новые смыслы, сбивает с толку, разбивает шаблоны. И одна из главных эмоций здесь — радость.Культурное предложение Норильска в целом основано на хорошей базе и давних традициях. Для такого отдалённого города очень важно то, что можно, не выезжая, прекрасно проводить свободное время на разноплановых и ярких событиях. Выбор в культурной афише города очень велик. Работа нашего музея сегодня продолжается в экспериментах, в поддержке современного искусства, мы открыли полярную арт–резиденцию и тем самым Норильск для художников-новаторов. На вторую половину года запланированы самые сильные проекты. Во–первых, музею на следующей неделе исполняется 80 лет, готовится большая профессиональная просветительская программа «Музей города — всем городом», лекции, воркшопы, дискуссии. Во–вторых, прямо сейчас идёт монтаж экспозиции Музея ГУЛАГа. Наша выставка о Норильлаге на время станет её частью, как и сам норильский лагерь был частью системы исправительно–трудовых лагерей. Открытие будет сопровождаться масштабной программой памяти, которую 27–29 октября организуют Фонд памяти и Музей истории ГУЛАГа совместно с Музеем Норильска.А к 85–летию Красноярского края в ноябре мы открываем выставку работ Василия Сурикова. Привезём только подлинники из собрания Красноярского художественного музея! Больше — никаких копий, норильчане увидят самое лучшее, настоящее, аутентичное. Ведь сегодня в цифровом мире, когда всё можно проглядеть, не вставая с дивана, на экране телефона, стоит приглашать только на оригинальное, настоящее, живое. Будет ещё много всего. Так что этот год в плане впечатлений я бы пока не закрывала.
|Наталья Федянина, директор музейно–выставочного комплекса «Музей Норильска»
Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда