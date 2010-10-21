[Индекс номера 144 (27.09.2019)]

 Анонс 
Историческое место

80–летие Музея Норильска ознаменуется разработкой концепции преобразования учреждения. Сегодня открывается регистрация на участие в лаборатории «Музей города — всем городом».
1 октября исполнится 80 лет со дня основания музея рудных и нерудных полезных ископаемых и стройматериалов Норильского района при Норильском комбинате А. П. Завенягина. Это событие не только стало официальной датой создания будущего Музея Норильска, но и положило начало краеведческой работе и развитию всего музейного дела в Норильском промышленном районе.
Юбилейные события стартовали ещё в мае, в рамках самой популярной музейной акции — «Ночь музеев», и продолжаются в каждом вернисаже, в каждой новой выставке. Следующее событие — проектная музейная лаборатория, которая пройдёт с 1 по 6 октября. Она запустит работу над созданием концепции главного городского музея на Ленинском проспекте, 14. Учреждение ждёт смена экспозиций, обновление дизайна, а также изменение формата отношений со своей аудиторией.
– Юбилей — как «праздник музейной перестройки», повод для того, чтобы найти путь для дальнейшего развития музея, — отмечают его сотрудники. — Для обсуждения современных технологий создания городских музеев и разработки возможных сценариев применения их в Норильске собран профессиональный пул практикующих музейных специалистов, проектировщиков, экспозиционеров и архитекторов. Участниками проектных сессий и мозговых штурмов станут местные эксперты–норильчане, принявшие активное и заинтересованное участие в музейном исследовании «Норильчане и Норильск», которое проходило с марта по сентябрь этого года. Свыше 270 горожан приняли участие в объёмных интервью, посвященных жизненным траекториям норильчан, их отношению к городу, роли музея в структуре интересов.
Лаборатория «Музей города — всем городом» включает в себя масштабную публичную программу для всех заинтересованных — 17 экспертных лекций и презентаций опыта, панельную дискуссию «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник».
Вход на публичную программу бесплатный, требуется только регистрация на онлайн–ресурсе «Музейный кампус»: campusnorilsk.timepad.ru. Добавим, концепция программы разработана под эгидой инициативы «Музей. Сила места» благотворительного фонда Владимира Потанина и школы управления «СКОЛКОВО», событие проходит при поддержке компании «Норникель». Руководитель программы — Наталья Федянина, директор МВК «Музей Норильска». Модератором публично–дискуссионной части выступит Михаил Гнедовский, член президиума ИКОМ России, член правления Европейского музейного форума.

77,2 тысячи музейных предметов насчитывает собрание музея. Оно делится на 12 фондовых коллекций.

Подготовил Николай Кондрашов
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Анонс 
80–летие Музея Норильска ознаменуется разработкой концепции преобразования учреждения. Сегодня открывается регистрация на участие в лаборатории «Музей города — всем городом».

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