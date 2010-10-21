[Индекс номера 144 (27.09.2019)]



Анонс

Историческое место

80–летие Музея Норильска ознаменуется разработкой концепции преобразования учреждения. Сегодня открывается регистрация на участие в лаборатории «Музей города — всем городом».

1 октября исполнится 80 лет со дня основания музея рудных и нерудных полезных ископаемых и стройматериалов Норильского района при Норильском комбинате А. П. Завенягина. Это событие не только стало официальной датой создания будущего Музея Норильска, но и положило начало краеведческой работе и развитию всего музейного дела в Норильском промышленном районе. Юбилейные события стартовали ещё в мае, в рамках самой популярной музейной акции — «Ночь музеев», и продолжаются в каждом вернисаже, в каждой новой выставке. Следующее событие — проектная музейная лаборатория, которая пройдёт с 1 по 6 октября. Она запустит работу над созданием концепции главного городского музея на Ленинском проспекте, 14. Учреждение ждёт смена экспозиций, обновление дизайна, а также изменение формата отношений со своей аудиторией. – Юбилей — как «праздник музейной перестройки», повод для того, чтобы найти путь для дальнейшего развития музея, — отмечают его сотрудники. — Для обсуждения современных технологий создания городских музеев и разработки возможных сценариев применения их в Норильске собран профессиональный пул практикующих музейных специалистов, проектировщиков, экспозиционеров и архитекторов. Участниками проектных сессий и мозговых штурмов станут местные эксперты–норильчане, принявшие активное и заинтересованное участие в музейном исследовании «Норильчане и Норильск», которое проходило с марта по сентябрь этого года. Свыше 270 горожан приняли участие в объёмных интервью, посвященных жизненным траекториям норильчан, их отношению к городу, роли музея в структуре интересов. Лаборатория «Музей города — всем городом» включает в себя масштабную публичную программу для всех заинтересованных — 17 экспертных лекций и презентаций опыта, панельную дискуссию «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник». Вход на публичную программу бесплатный, требуется только регистрация на онлайн–ресурсе «Музейный кампус»:

77,2 тысячи музейных предметов насчитывает собрание музея. Оно делится на 12 фондовых коллекций.

Подготовил Николай Кондрашов Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 1 октября исполнится 80 лет со дня основания музея рудных и нерудных полезных ископаемых и стройматериалов Норильского района при Норильском комбинате А. П. Завенягина. Это событие не только стало официальной датой создания будущего Музея Норильска, но и положило начало краеведческой работе и развитию всего музейного дела в Норильском промышленном районе.Юбилейные события стартовали ещё в мае, в рамках самой популярной музейной акции — «Ночь музеев», и продолжаются в каждом вернисаже, в каждой новой выставке. Следующее событие — проектная музейная лаборатория, которая пройдёт с 1 по 6 октября. Она запустит работу над созданием концепции главного городского музея на Ленинском проспекте, 14. Учреждение ждёт смена экспозиций, обновление дизайна, а также изменение формата отношений со своей аудиторией.– Юбилей — как «праздник музейной перестройки», повод для того, чтобы найти путь для дальнейшего развития музея, — отмечают его сотрудники. — Для обсуждения современных технологий создания городских музеев и разработки возможных сценариев применения их в Норильске собран профессиональный пул практикующих музейных специалистов, проектировщиков, экспозиционеров и архитекторов. Участниками проектных сессий и мозговых штурмов станут местные эксперты–норильчане, принявшие активное и заинтересованное участие в музейном исследовании «Норильчане и Норильск», которое проходило с марта по сентябрь этого года. Свыше 270 горожан приняли участие в объёмных интервью, посвященных жизненным траекториям норильчан, их отношению к городу, роли музея в структуре интересов.Лаборатория «Музей города — всем городом» включает в себя масштабную публичную программу для всех заинтересованных — 17 экспертных лекций и презентаций опыта, панельную дискуссию «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник».Вход на публичную программу бесплатный, требуется только регистрация на онлайн–ресурсе «Музейный кампус»: campusnorilsk.timepad.ru. Добавим, концепция программы разработана под эгидой инициативы «Музей. Сила места» благотворительного фонда Владимира Потанина и школы управления «СКОЛКОВО», событие проходит при поддержке компании «Норникель». Руководитель программы — Наталья Федянина, директор МВК «Музей Норильска». Модератором публично–дискуссионной части выступит Михаил Гнедовский, член президиума ИКОМ России, член правления Европейского музейного форума.

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