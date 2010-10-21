[Индекс номера 144 (27.09.2019)]

 Ремонты 
«Цифру» в зал!

В новогодние каникулы талнахцы будут смотреть кино в обновлённом кинозале КДЦ Высоцкого.
Это станет району подарком к 55–летию, которое Талнах отметит в 2020–м. Чтобы уложиться в обозначенные сроки, подрядчик — красноярская компания «СМЭП плюс», уже успевшая себя хорошо зарекомендовать в Норильске, — приступил к работам в кинозале.
Как сообщил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, в зале полностью заменят отделку на новые звукопоглощающие конструкции и материалы, которые улучшат динамику звука в зале: смонтируют звукоизоляционные потолочные плиты, новое освещение, напольное покрытие, гребёнку под кресла.
– Здание с момента постройки ни разу капитально не ремонтировалось. Конечно, материалы износились, устарели морально, имеющиеся панели не дают нужного звукопоглощения, которое требуется для таких помещений, — пояснил он.
Общестроительные работы в зале, согласно поставленной амбициозной задаче, завершатся к новому году. Параллельно администрация учреждения приобретает новые кресла тёмно–бордового цвета, стандартные — с держателем для бутылок. Учитывая то, что габариты новых кресел больше прежних, и планируется увеличение расстояния между рядами, число мест в кинозале сократится с 328 до 270.
Новому залу — новое кинооборудование. Как пояснила Наталья Титова, и. о. директора КДЦ, недавно культурно–досуговый центр выиграл грант фонда кино на приобретение и монтаж цифрового 3D–кинооборудования. Планируется закупить проектор стоимостью в три миллиона рублей, а также — звуковую аппаратуру. Новинка, помимо прочего, будет снабжена системой тифлокомментирования, что позволит смотреть кино слабовидящим и слабослышащим людям. Напомним, действующая аппаратура была установлена в 2010 году и уже не отвечает современным требованиям. Сегодня идёт работа по подписанию договора в рамках национального проекта «Культура». Сумма гранта — около пяти миллионов рублей. Только что завершились торги, доставка оборудования ожидается к декабрю.
Ремонт КДЦ продолжится в 2020 году. Обновление ждёт весь первый и второй этажи, гардеробную, вестибюль, лестничные клетки, киноаппаратную, в здании частично заменят окна. Кроме того, отремонтируют все туалетные комнаты, которые станут удобны для инвалидов. Стоимость работ на объекте — 16,2 миллиона рублей.

Татьяна Зачупейко
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