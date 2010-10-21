[Индекс номера 144 (27.09.2019)]

 Реконструкция 
Ложи блещут

В Норильском Заполярном театре драмы к новому творческому сезону заменили кресла и напольное покрытие в зрительном зале.
Новые кресла из цельного бука выглядят очень внушительно
Обновление зрительного зала в театре началось с необходимости замены изношенного напольного покрытия. И тут встал вопрос демонтажа старых кресел, которые такой стресс вряд ли выдержали бы. Сиденья, отслужившие 17 лет, нуждались в замене.
– Поскольку мы работаем с грантом «Культура малой родины», предполагающим поддержку театров и укрепление их материально–технической базы, нам разрешили заменить на грантовые средства и кресла, — рассказала и. о. директора театра Ирина Куцая.
Был проведён конкурс на определение подрядчика, который выиграла самарская компания, занимающаяся профессиональным изготовлением театральных кресел.
– Мы выбрали эскиз, который называется «Фабио–9», указали цвет подлокотников, обивочной ткани. Подрядчики прислали нам одно кресло в качестве образца, мы его одобрили, и тогда началось изготовление 551 места для нашего зала.
Новые кресла для зрителей выполнены из цельного бука с серой велюровой обивкой, выглядят очень внушительно. Цена контракта на них составила 2,8 миллиона рублей, а напольное покрытие обошлось почти в 1,2 миллиона.
– Конечно, нам бы хотелось много чего обновить в театре, но здесь всё зависит от финансирования, — добавила руководитель. — Свои пожелания мы озвучиваем региональному министерству культуры. Будем надеяться, что в крае нас услышат и в скором будущем наши мечты воплотятся в жизнь.

Марина Андриюк
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
Анонс 
80–летие Музея Норильска ознаменуется разработкой концепции преобразования учреждения. Сегодня открывается регистрация на участие в лаборатории «Музей города — всем городом».

Ремонты 
В новогодние каникулы талнахцы будут смотреть кино в обновлённом кинозале КДЦ Высоцкого.

Реконструкция 
В Норильском Заполярном театре драмы к новому творческому сезону заменили кресла и напольное покрытие в зрительном зале.

Общество 
27 сентября — День работников дошкольного образования

Общество 
29 сентября — День машиностроителя

Проекты 
Благотворительная программа «Норникеля» «Мир новых возможностей» отмечает пять лет. Столь важной дате была посвящена встреча её участников, экспертов и руководителей, занимавшихся на протяжении этого времени разработкой и реализацией социальных проектов на территории Норильска и Таймыра.

Конкурсы 
Конкурс профессионального мастерства свёл в одном цехе специалистов по газосварке предприятия «Норильскникельремонт». В рабочей среде их чаще называют резчиками, и они наряду со слесарями и сварщиками являются незаменимой частью любого монтажного звена.

Профи 
На долгожданном для «Заполярной Правды» событии — запуске новой печатной машины в типографии «Норильских новостей» среди прочих почётных гостей присутствовал генеральный директор компании–поставщика Дмитрий Ремизов. Мы узнали у него, пользуются ли сегодня в России спросом высокотехнологичное типографское оборудование и печатные СМИ.

Другие берега 
На этой неделе старейший туроператор мира британская компания Thomas Cook, владелец российских «Интуриста» и «Библио–Глобуса», заявила о банкротстве и начале процесса ликвидации. Возвращение туристов в Британию уже назвали крупнейшей эвакуацией в мирное время в истории страны. В свою очередь СМИ пытаются спрогнозировать, каким станет туристический бизнес без этого гиганта и чем всё это грозит туристам.

Новости:
 27 сентября 2019 
17:34 Основой подготовки нового краевого бюджета станут национальные проекты.
17:29 В «Роевом ручье» выпустили из карантина спасённую в Норильске белую медведицу.
17:04 Квартиру в Старом Осколе теперь можно приобрести по особенно выгодной цене.
16:57 Закончилась модернизация выработок учебного полигона в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский».
16:51 Воспитанники детского сада «Снежинка» порадовали сотрудников учреждения творческими подарками.
14:32 В двух ДТП, которые произошли вчера днём в различных районах Большого Норильска, пострадали пешеходы.
14:29 В воскресенье в Талнахе стартует первенство Норильска по баскетболу среди спортсменок 15-16 лет.
14:26 Полицейские провели для первоклашек гимназии № 5 пятиминутку безопасности.
14:14 Норильский драмтеатр открывает творческий сезон. Сегодня – «Фирс», завтра – «Дракон».
12:34 Сегодня все сотрудники детских садов отмечают профессиональный праздник – День дошкольного работника.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх