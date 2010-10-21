В Норильском Заполярном театре драмы к новому творческому сезону заменили кресла и напольное покрытие в зрительном зале.
|Новые кресла из цельного бука выглядят очень внушительно
Обновление зрительного зала в театре началось с необходимости замены изношенного напольного покрытия. И тут встал вопрос демонтажа старых кресел, которые такой стресс вряд ли выдержали бы. Сиденья, отслужившие 17 лет, нуждались в замене.
– Поскольку мы работаем с грантом «Культура малой родины», предполагающим поддержку театров и укрепление их материально–технической базы, нам разрешили заменить на грантовые средства и кресла, — рассказала и. о. директора театра Ирина Куцая.
Был проведён конкурс на определение подрядчика, который выиграла самарская компания, занимающаяся профессиональным изготовлением театральных кресел.
– Мы выбрали эскиз, который называется «Фабио–9», указали цвет подлокотников, обивочной ткани. Подрядчики прислали нам одно кресло в качестве образца, мы его одобрили, и тогда началось изготовление 551 места для нашего зала.
Новые кресла для зрителей выполнены из цельного бука с серой велюровой обивкой, выглядят очень внушительно. Цена контракта на них составила 2,8 миллиона рублей, а напольное покрытие обошлось почти в 1,2 миллиона.
– Конечно, нам бы хотелось много чего обновить в театре, но здесь всё зависит от финансирования, — добавила руководитель. — Свои пожелания мы озвучиваем региональному министерству культуры. Будем надеяться, что в крае нас услышат и в скором будущем наши мечты воплотятся в жизнь. Марина АндриюкФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда