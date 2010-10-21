[Индекс номера 144 (27.09.2019)]



Реконструкция

Ложи блещут

В Норильском Заполярном театре драмы к новому творческому сезону заменили кресла и напольное покрытие в зрительном зале.

Новые кресла из цельного бука выглядят очень внушительно Обновление зрительного зала в театре началось с необходимости замены изношенного напольного покрытия. И тут встал вопрос демонтажа старых кресел, которые такой стресс вряд ли выдержали бы. Сиденья, отслужившие 17 лет, нуждались в замене. – Поскольку мы работаем с грантом «Культура малой родины», предполагающим поддержку театров и укрепление их материально–технической базы, нам разрешили заменить на грантовые средства и кресла, — рассказала и. о. директора театра Ирина Куцая. Был проведён конкурс на определение подрядчика, который выиграла самарская компания, занимающаяся профессиональным изготовлением театральных кресел. – Мы выбрали эскиз, который называется «Фабио–9», указали цвет подлокотников, обивочной ткани. Подрядчики прислали нам одно кресло в качестве образца, мы его одобрили, и тогда началось изготовление 551 места для нашего зала. Новые кресла для зрителей выполнены из цельного бука с серой велюровой обивкой, выглядят очень внушительно. Цена контракта на них составила 2,8 миллиона рублей, а напольное покрытие обошлось почти в 1,2 миллиона. – Конечно, нам бы хотелось много чего обновить в театре, но здесь всё зависит от финансирования, — добавила руководитель. — Свои пожелания мы озвучиваем региональному министерству культуры. Будем надеяться, что в крае нас услышат и в скором будущем наши мечты воплотятся в жизнь.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Обновление зрительного зала в театре началось с необходимости замены изношенного напольного покрытия. И тут встал вопрос демонтажа старых кресел, которые такой стресс вряд ли выдержали бы. Сиденья, отслужившие 17 лет, нуждались в замене.– Поскольку мы работаем с грантом «Культура малой родины», предполагающим поддержку театров и укрепление их материально–технической базы, нам разрешили заменить на грантовые средства и кресла, — рассказала и. о. директора театра Ирина Куцая.Был проведён конкурс на определение подрядчика, который выиграла самарская компания, занимающаяся профессиональным изготовлением театральных кресел.– Мы выбрали эскиз, который называется «Фабио–9», указали цвет подлокотников, обивочной ткани. Подрядчики прислали нам одно кресло в качестве образца, мы его одобрили, и тогда началось изготовление 551 места для нашего зала.Новые кресла для зрителей выполнены из цельного бука с серой велюровой обивкой, выглядят очень внушительно. Цена контракта на них составила 2,8 миллиона рублей, а напольное покрытие обошлось почти в 1,2 миллиона.– Конечно, нам бы хотелось много чего обновить в театре, но здесь всё зависит от финансирования, — добавила руководитель. — Свои пожелания мы озвучиваем региональному министерству культуры. Будем надеяться, что в крае нас услышат и в скором будущем наши мечты воплотятся в жизнь.

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