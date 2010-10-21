[Индекс номера 144 (27.09.2019)]

 Общество 
Саду — цвесть

27 сентября — День работников дошкольного образования
Сегодня во всех детских садах особенно радостно и дружно. Звучат музыка и добрые пожелания. Малыши спешат поздравить своих воспитателей, а родители — выразить безмерную благодарность за заботу о маленьких человечках — забавных, капризных, вездесущих, неугомонных, порой хулиганистых, но таких беззащитных. Каждое утро воспитатели принимают в свои тёплые объятья очень разных девочек и мальчиков. Дарят им своё внимание и улыбки, учат простому и правильному, наполняют каждый день детства чем–то важным и запоминающимся. И это дорогого стоит!
Вчера, накануне профессионального праздника, работников дошкольных учреждений Норильска поздравили заместитель главы города Наталья Коростелева, депутат горсовета Татьяна Скорик и начальник муниципального управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. Они отметили значимость вклада каждого педагога и сотрудника детских садов в воспитании маленьких норильчан, поблагодарили за профессионализм и пожелали дальнейших успехов.
В честь праздника 99 норильчан — работников дошкольных учреждений были отмечены благодарственными письмами и почётными грамотами Законодательного собрания Красноярского края, главы города и Норильского городского Совета депутатов.

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График отключения горячей воды в Норильске.
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Статьи текущего номера:
Анонс 
80–летие Музея Норильска ознаменуется разработкой концепции преобразования учреждения. Сегодня открывается регистрация на участие в лаборатории «Музей города — всем городом».

Ремонты 
В новогодние каникулы талнахцы будут смотреть кино в обновлённом кинозале КДЦ Высоцкого.

Реконструкция 
В Норильском Заполярном театре драмы к новому творческому сезону заменили кресла и напольное покрытие в зрительном зале.

Общество 
27 сентября — День работников дошкольного образования

Общество 
29 сентября — День машиностроителя

Проекты 
Благотворительная программа «Норникеля» «Мир новых возможностей» отмечает пять лет. Столь важной дате была посвящена встреча её участников, экспертов и руководителей, занимавшихся на протяжении этого времени разработкой и реализацией социальных проектов на территории Норильска и Таймыра.

Конкурсы 
Конкурс профессионального мастерства свёл в одном цехе специалистов по газосварке предприятия «Норильскникельремонт». В рабочей среде их чаще называют резчиками, и они наряду со слесарями и сварщиками являются незаменимой частью любого монтажного звена.

Профи 
На долгожданном для «Заполярной Правды» событии — запуске новой печатной машины в типографии «Норильских новостей» среди прочих почётных гостей присутствовал генеральный директор компании–поставщика Дмитрий Ремизов. Мы узнали у него, пользуются ли сегодня в России спросом высокотехнологичное типографское оборудование и печатные СМИ.

Другие берега 
На этой неделе старейший туроператор мира британская компания Thomas Cook, владелец российских «Интуриста» и «Библио–Глобуса», заявила о банкротстве и начале процесса ликвидации. Возвращение туристов в Британию уже назвали крупнейшей эвакуацией в мирное время в истории страны. В свою очередь СМИ пытаются спрогнозировать, каким станет туристический бизнес без этого гиганта и чем всё это грозит туристам.

Новости:
 27 сентября 2019 
17:34 Основой подготовки нового краевого бюджета станут национальные проекты.
17:29 В «Роевом ручье» выпустили из карантина спасённую в Норильске белую медведицу.
17:04 Квартиру в Старом Осколе теперь можно приобрести по особенно выгодной цене.
16:57 Закончилась модернизация выработок учебного полигона в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский».
16:51 Воспитанники детского сада «Снежинка» порадовали сотрудников учреждения творческими подарками.
14:32 В двух ДТП, которые произошли вчера днём в различных районах Большого Норильска, пострадали пешеходы.
14:29 В воскресенье в Талнахе стартует первенство Норильска по баскетболу среди спортсменок 15-16 лет.
14:26 Полицейские провели для первоклашек гимназии № 5 пятиминутку безопасности.
14:14 Норильский драмтеатр открывает творческий сезон. Сегодня – «Фирс», завтра – «Дракон».
12:34 Сегодня все сотрудники детских садов отмечают профессиональный праздник – День дошкольного работника.
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