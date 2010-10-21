27 сентября — День работников дошкольного образования
Сегодня во всех детских садах особенно радостно и дружно. Звучат музыка и добрые пожелания. Малыши спешат поздравить своих воспитателей, а родители — выразить безмерную благодарность за заботу о маленьких человечках — забавных, капризных, вездесущих, неугомонных, порой хулиганистых, но таких беззащитных. Каждое утро воспитатели принимают в свои тёплые объятья очень разных девочек и мальчиков. Дарят им своё внимание и улыбки, учат простому и правильному, наполняют каждый день детства чем–то важным и запоминающимся. И это дорогого стоит!
Вчера, накануне профессионального праздника, работников дошкольных учреждений Норильска поздравили заместитель главы города Наталья Коростелева, депутат горсовета Татьяна Скорик и начальник муниципального управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. Они отметили значимость вклада каждого педагога и сотрудника детских садов в воспитании маленьких норильчан, поблагодарили за профессионализм и пожелали дальнейших успехов.
В честь праздника 99 норильчан — работников дошкольных учреждений были отмечены благодарственными письмами и почётными грамотами Законодательного собрания Красноярского края, главы города и Норильского городского Совета депутатов.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда