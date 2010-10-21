[Индекс номера 144 (27.09.2019)]



Общество

Знак качества

29 сентября — День машиностроителя

История машиностроения в Норильске насчитывает почти 80 лет. И по–прежнему флагманом заполярного машиностроения по праву считается механический завод Норильского обеспечивающего комплекса. Сегодня, как и в прошлом веке, основная задача норильских машиностроителей — оперативное обеспечение горнорудных, обогатительных, металлургических, строительных и ремонтных предприятий Заполярного филиала «Норникеля» и других отраслевых комплексов компании продукцией, необходимой для стабильной работы основного технологического оборудования. Завод обеспечивает предприятия компании более 70 видами металлопродукции и энергетическими ресурсами. Номенклатура изделий завода насчитывает более 19 тысяч наименований. Более 40 работников имеют право работать с личным клеймом качества. Это станочники, слесари–инструментальщики, электрогазосварщики, а также линейные руководители подразделений. И это гордость для всего завода.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда История машиностроения в Норильске насчитывает почти 80 лет. И по–прежнему флагманом заполярного машиностроения по праву считается механический завод Норильского обеспечивающего комплекса. Сегодня, как и в прошлом веке, основная задача норильских машиностроителей — оперативное обеспечение горнорудных, обогатительных, металлургических, строительных и ремонтных предприятий Заполярного филиала «Норникеля» и других отраслевых комплексов компании продукцией, необходимой для стабильной работы основного технологического оборудования.Завод обеспечивает предприятия компании более 70 видами металлопродукции и энергетическими ресурсами. Номенклатура изделий завода насчитывает более 19 тысяч наименований. Более 40 работников имеют право работать с личным клеймом качества. Это станочники, слесари–инструментальщики, электрогазосварщики, а также линейные руководители подразделений. И это гордость для всего завода.

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