[Индекс номера 144 (27.09.2019)]



Проекты

Руководство к действию

Благотворительная программа «Норникеля» «Мир новых возможностей» отмечает пять лет. Столь важной дате была посвящена встреча её участников, экспертов и руководителей, занимавшихся на протяжении этого времени разработкой и реализацией социальных проектов на территории Норильска и Таймыра.

Приветствуя участников и гостей юбилейного форума заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева призналась: – Вы многому научили городские организации, мы постоянно чувствуем партнёрское плечо и поддержку квалифицированных специалистов. И хотим продолжать наши общие начинания и за пределами Норильска. Успехов всем нам, побольше интересных идей, которые сделают наш город ещё комфортнее и красивее. – Целью программы изначально было создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого развития территории, — говорит начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Дунаева. — Мы действительно достигли высоких результатов, о чём красноречиво говорят все показатели. Думаю, жители Норильска согласятся и поддержат меня в этом. Эксперты считают самыми яркими событиями «программной пятилетки» организацию форума социальных технологий, праздника «ПикНик» и фестиваля науки, привлёкшего внимание не только детей и молодёжи, но и взрослых. Сюда же смело можно отнести конкурс социальных проектов, позволивший создать на территории множество активностей и пространств, которые обрели самостоятельность и продолжают жить уже вне поддержки грантовых программ «Норникеля». Общественные пространства в Норильске появились в изобилии. Например, сад камней на ул. Нансена, 82, стал оригинальным архитектурно–планировочным решением, позволившим сделать эту неприглядную когда–то площадку подходящим местом для проведения всевозможных акций и мероприятий. Полярная арт–резиденция работает уже на протяжении нескольких лет, и как раз здесь частично формируется современная культурная жизнь Норильска. Появление хоккейной коробки во дворе по ул. Комсомольской, 7, наверняка возродит интерес к дворовому спорту, поможет нам растить собственные таланты, своих Буре. Сами проекты, по оценке специалистов, меняются год от года в лучшую сторону, а проектные заявки стали на порядок грамотнее. В этом смысле отличные результаты показала Академия социального партнёрства, которая смогла привлечь множество активистов, научила общественников составлять проекты и выигрывать гранты. В итоге такой известный проект, как «Школа краеведа», который в своё время воплотился в жизнь благодаря программе «Мир новых возможностей», сейчас продолжает успешную работу за счёт средств президентской грантовой программы. В целом за пять лет было поддержано и реализовано 324 проекта, подано более 1200 заявок, вложено порядка 280 млн рублей. Многие удавшиеся задумки хорошо знакомы норильчанам: это, например, фестиваль «Северная ягода» или массовая акция «Норильск, беги со мной!», которая начиналась как инициатива горожан, а потом была подхвачена некоммерческими организациями и получила грантовые средства. – Текущие изменения в положениях программы продиктованы меняющимся миром, — отмечает начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин. — Самой приятной новостью для всех участников стало увеличение грантового фонда до 155 млн рублей — раньше было 125 млн. Теперь это самый большой грантовый фонд, если говорить о российских компаниях. Соответственно, расширяются и наши возможности. Ещё одно нововведение — создание онлайн–платформы, куда можно будет подавать заявки в электронном виде. Интернет позволит сделать процедуру их приёма и обработки более технологичным и удобным как для заявителей, так и для экспертов. В результате определенного переформатирования в области инноваций у «Мира новых возможностей» появилось дополнительное направление: проект поддержки изобретателей IMАКЕ превратился в своеобразный инженерный марафон. Благотворительная программа «Мир новых возможностей» пользуется немалой популярностью среди жителей Таймыра. Так, её нынешний эксперт Татьяна Лебедева пять лет назад начинала с создания школы каюра в Волочанке. Сейчас она вместе с коллегами помогает формировать заявки, осуществляет сопровождение проектов в СМИ, на её плечах много важных и нужных функций. – Нам, жителям Таймыра, лучше знакомы местные особенности, потенциал заявителей, — говорит Татьяна Лебедева. — Мы проводим регулярные занятия, в том числе в рамках социально–конструкторского бюро. Так, последние наши встречи проходили в сельском поселении Караул и в Хатанге. Количество заявок по программе «Мир новых возможностей» в последнее время ощутимо увеличилось. Только в области образования таймырцы смогли привлечь грантовые средства на сумму 11,650 млн рублей. Почти 230 тысяч рублей получила Дудинка, где ребята из школы–интерната создали общую интернет–площадку со сверстниками из Эвенкии, Ямала и Туруханского района Красноярского края. Спортивная школа имени Кизима в столице Таймыра использует гранты для развития северного многоборья, оборудования спортивной площадки. В Носке запустили проект передвижного этнопарка. В целом посёлки Носок, Усть–Порт и Караул на Таймыре теперь составляют отдельную группу коммуникаций. Если принять во внимание весь потенциал территории, то можно смело говорить о появлении в Заполярье собственного ресурсного центра.

155 млн рублей теперь составляет грантовый фонд программы «Мир новых возможностей»

В тему Технологический прорыв Начальник управления автоматизации Кольской ГМК «Норникеля» Андрей Шклярук на занятиях инженерной школы Forbes рассказал студентам технических вузов о том, какие новейшие технологии сейчас применяет компания. Речь, в частности, шла о проектах программы «Технологический прорыв». Эта программа повышения операционной эффективности производственных процессов охватывает фактически все переделы компании — от добычи руды до производства металла. В рудниках проложено оптоволокно, есть Wi–Fi и видеокамеры, что позволяет диспетчерскому центру в режиме реального времени контролировать передвижение под землёй людей и горной техники, осуществлять контроль за добычей руды. Компания применяет программу–симулятор для оптимального расчёта количества горной техники для спуска под землю, а также использует систему трёхмерного моделирования отработки подземных пластов. Ещё один проект — «Баланс металлов» — позволяет максимально точно рассчитывать массу и содержание металла на каждом переделе. «Компания использует многие трендовые технологии. У нас есть нейронные сети, которые распознают образы в производственном процессе; также мы применяем дроны, с помощью которых осматриваем рудоспуски, дымовые трубы и технологические трубопроводы; датамайнинг», — рассказал Андрей Шклярук. Помимо этого, «Норникель» прорабатывает варианты применения в шахтах беспилотной горной техники, промышленного интернета вещей на производстве и анализирует возможность безлюдного производства в рудниках. Компания тестирует экзоскелеты, предназначенные для облегчения физического труда, использует технологии RPA и VR. Активную стадию тестирования проходят смарт–контракты — инструменты технологии блокчейн, позволяющие повысить прозрачность бизнес–процессов и сократить количество ручных операций. Кроме того, компания анализирует возможность выпуска стейблкоинов на свои основные металлы, прежде всего на палладий. С места в карьеру В Норильске стартовал практический этап конкурса «Мечтая о будущей карьере!». Конкурс проводится в рамках корпоративного проекта «Норникеля» «Клуб «Профнавигатор» с 2009 года. Его организаторами выступают управление корпоративных проектов Заполярного филиала компании, управление общего и дошкольного образования администрации города и Норильский государственный индустриальный институт. Во время него школьники знакомятся с основными выпускающими кафедрами НГИИ, возможностями получения востребованной специальности и построения карьеры, не выезжая за пределы родного города. Вчера в НГИИ встретились семь команд старшеклассников, планирующих поступить в вуз на востребованные в компании специальности, а также студенты профильных для «Норникеля» специальностей и направлений — металлургия, горное дело, энергетика, строительство, технологические машины и оборудование. Их ждёт защитита презентаций и командная работа над инженерно–техническими заданиями. Темы практических заданий разрабатывают руководители кафедр, а помощь в решении оказывают студенты НГИИ. Участники конкурса побывают на экскурсиях в подразделениях ЗФ — на ТОФ и «Надежде», увидят флагманские подразделения «Норникеля» своими глазами, встретятся с профессионалами, смогут задать им вопросы о профессиях и производстве. Итоги практического этапа подведут 1 ноября: команды выступят с защитой инженерных проектов. 27 ноября во Дворце культуры компании состоится финал конкурса. Каждая команда представит творческое выступление о выбранных профессиях и кафедре НГИИ, которая готовит специалистов соответствующих специальностей. Победитель конкурса определится по результатам обоих этапов. Все участники получат дипломы и памятные сувениры от компании.

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Приветствуя участников и гостей юбилейного форума заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева призналась:– Вы многому научили городские организации, мы постоянно чувствуем партнёрское плечо и поддержку квалифицированных специалистов. И хотим продолжать наши общие начинания и за пределами Норильска. Успехов всем нам, побольше интересных идей, которые сделают наш город ещё комфортнее и красивее.– Целью программы изначально было создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого развития территории, — говорит начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Дунаева. — Мы действительно достигли высоких результатов, о чём красноречиво говорят все показатели. Думаю, жители Норильска согласятся и поддержат меня в этом.Эксперты считают самыми яркими событиями «программной пятилетки» организацию форума социальных технологий, праздника «ПикНик» и фестиваля науки, привлёкшего внимание не только детей и молодёжи, но и взрослых. Сюда же смело можно отнести конкурс социальных проектов, позволивший создать на территории множество активностей и пространств, которые обрели самостоятельность и продолжают жить уже вне поддержки грантовых программ «Норникеля». Общественные пространства в Норильске появились в изобилии. Например, сад камней на ул. Нансена, 82, стал оригинальным архитектурно–планировочным решением, позволившим сделать эту неприглядную когда–то площадку подходящим местом для проведения всевозможных акций и мероприятий. Полярная арт–резиденция работает уже на протяжении нескольких лет, и как раз здесь частично формируется современная культурная жизнь Норильска. Появление хоккейной коробки во дворе по ул. Комсомольской, 7, наверняка возродит интерес к дворовому спорту, поможет нам растить собственные таланты, своих Буре.Сами проекты, по оценке специалистов, меняются год от года в лучшую сторону, а проектные заявки стали на порядок грамотнее. В этом смысле отличные результаты показала Академия социального партнёрства, которая смогла привлечь множество активистов, научила общественников составлять проекты и выигрывать гранты. В итоге такой известный проект, как «Школа краеведа», который в своё время воплотился в жизнь благодаря программе «Мир новых возможностей», сейчас продолжает успешную работу за счёт средств президентской грантовой программы.В целом за пять лет было поддержано и реализовано 324 проекта, подано более 1200 заявок, вложено порядка 280 млн рублей. Многие удавшиеся задумки хорошо знакомы норильчанам: это, например, фестиваль «Северная ягода» или массовая акция«Норильск, беги со мной!», которая начиналась как инициатива горожан, а потом была подхвачена некоммерческими организациями и получила грантовые средства.– Текущие изменения в положениях программы продиктованы меняющимся миром, — отмечает начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин. — Самой приятной новостью для всех участников стало увеличение грантового фонда до 155 млн рублей — раньше было 125 млн. Теперь это самый большой грантовый фонд, если говорить о российских компаниях. Соответственно, расширяются и наши возможности.Ещё одно нововведение — создание онлайн–платформы, куда можно будет подавать заявки в электронном виде. Интернет позволит сделать процедуру их приёма и обработки более технологичным и удобным как для заявителей, так и для экспертов. В результате определенного переформатирования в области инноваций у «Мира новых возможностей» появилось дополнительное направление: проект поддержки изобретателей IMАКЕ превратился в своеобразный инженерный марафон.Благотворительная программа «Мир новых возможностей» пользуется немалой популярностью среди жителей Таймыра. Так, её нынешний эксперт Татьяна Лебедева пять лет назад начинала с создания школы каюра в Волочанке. Сейчас она вместе с коллегами помогает формировать заявки, осуществляет сопровождение проектов в СМИ, на её плечах много важных и нужных функций.– Нам, жителям Таймыра, лучше знакомы местные особенности, потенциал заявителей, — говорит Татьяна Лебедева. — Мы проводим регулярные занятия, в том числе в рамках социально–конструкторского бюро. Так, последние наши встречи проходили в сельском поселении Караул и в Хатанге.Количество заявок по программе «Мир новых возможностей» в последнее время ощутимо увеличилось. Только в области образования таймырцы смогли привлечь грантовые средства на сумму 11,650 млн рублей. Почти 230 тысяч рублей получила Дудинка, где ребята из школы–интерната создали общую интернет–площадку со сверстниками из Эвенкии, Ямала и Туруханского района Красноярского края. Спортивная школа имени Кизима в столице Таймыра использует гранты для развития северного многоборья, оборудования спортивной площадки. В Носке запустили проект передвижного этнопарка. В целом посёлки Носок, Усть–Порт и Караул на Таймыре теперь составляют отдельную группу коммуникаций. Если принять во внимание весь потенциал территории, то можно смело говорить о появлении в Заполярье собственного ресурсного центра.

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