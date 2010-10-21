[Индекс номера 144 (27.09.2019)]



Конкурсы

Огнём по металлу

Конкурс профессионального мастерства свёл в одном цехе специалистов по газосварке предприятия «Норильскникельремонт». В рабочей среде их чаще называют резчиками, и они наряду со слесарями и сварщиками являются незаменимой частью любого монтажного звена.

По давно сложившейся традиции конкурс состоял из проверки теоретических знаний участников и практического задания. Последнее заключалось в обрезке неповоротной трубы определенного диаметра. При этом важными моментами являются правильная подготовка газорезательной аппаратуры, а также строгое соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности. Уровень участников должен подтверждаться квалификационными документами, свидетельством о прохождении пожарно–технического минимума и допуском по электробезопасности соответствующей группы. При отсутствии документов, специальной экипировки и средств индивидуальной защиты работник к практической части конкурса не допускается. Конкурсантам давалось пять минут на подготовку аппаратуры и 25 минут на обрезку трубы. В этот раз организаторы решили немного изменить технические условия практического задания и предложили управиться с трубой большего диаметра и толщины стенки. С первых же минут выяснилось, что с лёту сориентироваться в нестандартной ситуации способны не все. Не зря говорят: «Начинать труднее всего» — первая тройка в норматив не уложилась. К тому же расход компонентов резки, в частности кислорода, увеличился пропорционально новым параметрам заготовок. Газ в баллоне заканчивался уже на второй резке, и некоторые конкурсанты справедливо опасались, что им его попросту не хватит. Затем положение выровнялось: подвезли дополнительные баллоны, и прочие участники без особого труда справились с установленными требованиями. Ну а члены конкурсной комиссии решили на будущее коней на переправе не менять. За выполнение норматива времени в практическом этапе конкурсанту начисляется 50 баллов. При превышении нормы баллы снимаются, при досрочной сдаче задания — добавляются. За неукоснительное соблюдение правил промышленной безопасности и охраны труда присуждается пять баллов по соответствующему критерию, в случае оплошности — не начисляются вообще. Участник, допустивший грубые нарушения технологии выполнения практического задания или правил безопасности может быть дисквалифицирован и снят с соревнований. Проверка теоретических знаний конкурсантов проводится в виде теста, на прохождение которого отводится 20 минут. Он содержит 20 вопросов, за каждый правильный ответ начисляется один балл. Поскольку практический этап немного затянулся, тест проводили параллельно резке заготовок. Благо условия в специализированной лаборатории сварки и дефектоскопии «Норильскникельремонта», где шёл конкурс, позволяли сделать это без проблем. В итоге лучшим газорезчиком признан Алига Абулов, представлявший «Норильскремонт», второе место занял Вадим Ниязмухамбетов из специализированного шахторемонтного управления, третье место присуждено мастеру из «Норильскэнергоремонта» Сергею Кардаполову. Традиционной наградой для победителей и призёров конкурсов профессионального мастерства в Норильске вообще и в «Норильскникельремонте» в частности становится солидная денежная премия. Чаще всего она составляет от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Но иногда дополнение к денежному поощрению может выразиться в возможности поехать по корпоративным путёвкам в одно из мест отдыха, закреплённых за компанией, на выбор. И, безусловно, лидерство в подобных состязаниях оказывает существенное влияние на карьерный рост участников и повышение их квалификации.

Уровень участников должен подтверждаться квалификационными документами и допуском по электробезопасности соответствующей группы.

В тему Под надёжной кровлей Подразделения «Норильскникельремонта» и ЗСК завершают летнюю ремонтную кампанию, стартовавшую в мае. Основные усилия ремонтники и строители сосредоточили на ремонтах кровель и замене стеновых панелей в производственных помещениях заводов и рудников. В частности, специалисты ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта» заменили на кровле плавильного цеха «Надежды» металлоконструкции, утеплители и гидроизоляцию. Причём работы велись над действующим производственным участком на высоте до 50 метров, зачастую при сильных ветрах, что значительно осложняло работу. Тем не менее с поставленной задачей специалисты, как всегда, справились блестяще. Кроме того, в этом году обновили кровли плавильного цеха медного завода и цеха электролиза меди –1, а также здания кислородной станции «Надежды» и некоторых объектов минерально–сырьевого комплекса. На руднике «Октябрьский» специалисты Заполярной строительной компании заканчивают замену стеновых панелей и ремонт кровли здания помольно–смесительного отделения участка технологического закладочного комплекса. Параллельно в здании участка обустроили проём в стеновом ограждении и проложили железнодорожный путь для доставки мельницы в зону ремонта. В целом в Заполярном филиале уже отремонтировано 26 объектов: это 50 тысяч кв. метров кровель, более 400 штук новых стеновых железобетонных панелей и 2662 кровельных. Загерметизировано 14 138 погонных метров межпанельных швов, отремонтировано 11 520 метров железнодорожных путей и 13 400 кв. метров фасадов. Общие интересы В «Норникеле» прошёл семинар-совещание, темой которого стало соблюдение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Подобные семинары проводятся с 2015 года, сообщает пресс–служба компании. «С марта в силу вступили изменения в федеральные нормы и правила, касающиеся безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых. Одно из важнейших — повсеместное использование систем позиционирования и поиска горняков под завалами на горно–металлургических предприятиях. Эти системы обеспечивают безопасное функционирование предприятия в штатном режиме и минимизируют риски возникновения аварий. В «Норникеле» уже проведена большая работа. На рудниках Заполярного филиала реализованы серьёзные проекты по внедрению систем позиционирования», — рассказал Александр Денисов, первый заместитель генерального директора научно–технического центра «Промышленная безопасность». Заместитель начальника управления горного Ростехнадзора Артём Горбунов отметил, что аварийность и травматизм на горно–металлургических предприятиях в целом по стране снижается. Позитивные тенденции отмечены и на предприятиях «Норникеля». Этого удаётся достигнуть благодаря всеобщей заинтересованности — от высшего руководства компании до линейных руководителей на предприятиях. Семинар–совещание прошёл в формате диалога. «Очень удобно, что в зале присутствуют и представители управления горного Ростехнадзора. Хочу отметить, что это уже не первая подобная встреча. Мы обсуждали и другие очень важные темы: федеральные нормы и правила разработки полезных ископаемых, новые правила при взрывных работах и так далее», — отметил Валентин Козловский, директор департамента промышленной безопасности и охраны труда ЗФ «Норникеля». В этом году специалисты и руководители предприятий встретятся ещё дважды. В октябре пройдет семинар–совещание о новых требованиях к оформлению планов горных работ. В ноябре темой рабочей встречи станет строительное проектирование.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По давно сложившейся традиции конкурс состоял из проверки теоретических знаний участников и практического задания. Последнее заключалось в обрезке неповоротной трубы определенного диаметра. При этом важными моментами являются правильная подготовка газорезательной аппаратуры, а также строгое соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности.Уровень участников должен подтверждаться квалификационными документами, свидетельством о прохождении пожарно–технического минимума и допуском по электробезопасности соответствующей группы. При отсутствии документов, специальной экипировки и средств индивидуальной защиты работник к практической части конкурса не допускается.Конкурсантам давалось пять минут на подготовку аппаратуры и 25 минут на обрезку трубы. В этот раз организаторы решили немного изменить технические условия практического задания и предложили управиться с трубой большего диаметра и толщины стенки.С первых же минут выяснилось, что с лёту сориентироваться в нестандартной ситуации способны не все. Не зря говорят: «Начинать труднее всего» — первая тройка в норматив не уложилась. К тому же расход компонентов резки, в частности кислорода, увеличился пропорционально новым параметрам заготовок. Газ в баллоне заканчивался уже на второй резке, и некоторые конкурсанты справедливо опасались, что им его попросту не хватит.Затем положение выровнялось: подвезли дополнительные баллоны, и прочие участники без особого труда справились с установленными требованиями. Ну а члены конкурсной комиссии решили на будущее коней на переправе не менять.За выполнение норматива времени в практическом этапе конкурсанту начисляется 50 баллов. При превышении нормы баллы снимаются, при досрочной сдаче задания — добавляются. За неукоснительное соблюдение правил промышленной безопасности и охраны труда присуждается пять баллов по соответствующему критерию, в случае оплошности — не начисляются вообще. Участник, допустивший грубые нарушения технологии выполнения практического задания или правил безопасности может быть дисквалифицирован и снят с соревнований.Проверка теоретических знаний конкурсантов проводится в виде теста, на прохождение которого отводится 20 минут. Он содержит 20 вопросов, за каждый правильный ответ начисляется один балл. Поскольку практический этап немного затянулся, тест проводили параллельно резке заготовок. Благо условия в специализированной лаборатории сварки и дефектоскопии «Норильскникельремонта», где шёл конкурс, позволяли сделать это без проблем.В итоге лучшим газорезчиком признан Алига Абулов, представлявший «Норильскремонт», второе место занял Вадим Ниязмухамбетов из специализированного шахторемонтного управления, третье место присуждено мастеру из «Норильскэнергоремонта» Сергею Кардаполову.Традиционной наградой для победителей и призёров конкурсов профессионального мастерства в Норильске вообще и в «Норильскникельремонте» в частности становится солидная денежная премия. Чаще всего она составляет от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Но иногда дополнение к денежному поощрению может выразиться в возможности поехать по корпоративным путёвкам в одно из мест отдыха, закреплённых за компанией, на выбор. И, безусловно, лидерство в подобных состязаниях оказывает существенное влияние на карьерный рост участников и повышение их квалификации.

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