[Индекс номера 144 (27.09.2019)]



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На долгожданном для «Заполярной Правды» событии — запуске новой печатной машины в типографии «Норильских новостей» среди прочих почётных гостей присутствовал генеральный директор компании–поставщика Дмитрий Ремизов. Мы узнали у него, пользуются ли сегодня в России спросом высокотехнологичное типографское оборудование и печатные СМИ.

• В 1996 году окончил Московский государственный университет печати, в 1999–м — аспирантуру, защитил учёную степень кандидата технических наук. С тех пор развивает отечественную полиграфию. • Компания «Внешмальтиграф» переоснастила десятки российских газетных производств. • Оборудованием индийского концерна «Мануграф» укомплектовано более половины газетных типографий России.

– Дмитрий Александрович, расскажите о вашей компании и сотрудничестве с индийским концерном. – История сотрудничества семьи Ремизовых, владельцев компании «Внешмальтиграф», с семьёй Шахов, которым принадлежит концерн «Мануграф», насчитывает уже 33 года. В 80–е годы прошлого века перед Госкомиздатом СССР, где работал мой отец, стояла крупномасштабная задача — перевести газеты с высокой печати на офсет. И папу направили в Индию, на завод «Мануграф», для наблюдения за изготовлением поставляемого в Советский Союз оборудования. А в 1989 году он создал компанию «Внешмальтиграф» как совместное российско–индийское предприятие по продаже газетных рулонных машин. За годы работы династии Ремизовых и Шахов — а в обоих случаях это отец и два сына — смогли выстроить эффективные партнёрские и дружеские отношения, что очень важно для ведения бизнеса как в коммерческой его части, так и в области технологических инноваций и усовершенствований. Если говорить о дружбе, то с годами она только крепнет — например, недавно я ездил в Индию на свадьбу старшего внука основателя «Мануграфа». Ремизов и сыновья – То, что вы пошли по стопам отца, это закономерность? – Я никогда не сомневался, что буду продолжать начатое им дело. Связать свою жизнь с полиграфией было моим осознанным выбором. Наш клан — самый крупный в России в этом бизнесе. Моя бабушка по матери, жившая на Соболевском бульваре в Москве, женщина очень практичная, растившая двух дочерей, решила, что они должны учиться в полиграфическом институте. Обе её дочурки вышли замуж за студентов этого вуза. Родственники отца — из этой же сферы. Мои тесть и тёща всю жизнь преподают в полиграфическом институте. – Своих детей тоже видите полиграфистами? – Старший сын учится в 11–м классе, хочет быть психологом. Нас с женой его выбор, не связанный ни с экономикой, ни с техникой, конечно, удивил, но мы его поддерживаем. Прекрасно, что он сам решил, кем стать. Конечно, было бы неплохо, чтобы кто–то из наших детей — у меня их пятеро, у брата трое — пошёл по нашим стопам. Но принуждать их к этому мы не будем: ребята сами должны желать и мочь. К подводной рыбалке Дмитрия Ремизова пристрастили владельцы типографии в Брянске – Каково это — возглавлять семейный бизнес? — Я стараюсь следовать прин-ципу, заложенному отцом ещё в начале 1990–х: если ты можешь позволить себе больше, позволь себе поменьше... Главное — не запятнать репутацию, а она у компании хорошая: не было ни одного проекта, который бы мы не завершили. Хотя случалось, что договоры заключались рублёвые, а покупать надо было в долларах, и курс резко возрастал... К счастью, нам всегда удаётся выполнить все обязательства. – Вы всегда лично присутствуете при запуске машины, установленной специалистами вашей компании? – Не всегда. И очень рад, что удалось побывать в Норильске. В Париже–то многие бывали, а вот в таких городах, как ваш, не каждому удаётся попасть. Плюс меня, любителя горного туризма, объездившего все горные вершины бывшего Союза, манит плато Путорана. Мне всегда интересно узнавать страну, людей. К тому же мы не просто поставляем высокотехнологичное оборудование, материалы и профессиональный сервис, а стараемся наладить отношения со всеми нашими единомышленниками и объединить их. Раньше была межрегиональная ассоциация полиграфистов, но сейчас она неактивна. А общаться, поддерживать друг друга просто необходимо. По сути «Внешмальтиграф» выступает как инициатор возникновения некоего сообщества газетчиков–полиграфистов. В Париже многие бывали, а вот в Норильск попасть удаётся не каждому – Есть ли в России регионы, где сегодня активно идёт модернизация газетного производства? – В условиях стагнации газетного рынка существующие мощности справляются со своими задачами, оснащение ради расширения не практикуется. Но при этом в некоторых регионах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, произошла консолидация рынка — более мощные игроки поглотили слабых, и бизнес стал развиваться. Требуется замена изношенного оборудования, происходит оптимизация производства. В общем, революционных изменений нет, но эволюционные — идут. – Как повысить интерес к чтению именно бумажных газет? – Когда газета качественно напечатана, её приятно взять в руки, она становится привлекательной для рекламодателей. Но для читателей всё–таки самое главное — важная и интересная информация, которой нет больше нигде. Например, в печатном издании, которое читают жители населённых пунктов на берегу Белого моря, публикуется график приливов и отливов, и эти жизненно необходимые сведения делают эту газету очень востребованной. Опытный полиграфист ответил на вопросы дизайнеров «Заполярной Правды», касающиеся особенностей цветной печати – И всё–таки, есть ли в век интернета будущее у печатных СМИ? – Есть. Газета сейчас — это своего рода витрина издания, существующего в электронном формате, она необходима, чтобы донести сообщение до как можно большего числа людей. Интернет–статью не положишь в почтовый ящик, не предложишь прочесть в самолёте. Сегодня самый большой ежедневный тираж в стране — 400 тысяч экземпляров — у московской газеты «Метро». И необходимость информировать население о текущих событиях вряд ли исчезнет. А чтение таких газет, как «Коммерсант» и «Ведомости», сегодня своеобразный элемент красивой жизни, как хорошие часы и хороший телефон. И тиражи у них стабильные. Кстати, у меня на полке стоит книга «Когда умрут газеты» медиааналитика Андрея Мирошниченко. Прочитав её восемь лет назад и узнав, что смерть «Ведомостей» должна случиться в 2021 году, а «Известий» — в 2023–м, решил сохранить эту книгу, чтобы проверить, сбудется ли это предсказание. Впрочем, я уже тогда был уверен, что автор глубоко ошибается в своих прогнозах, а сейчас эта уверенность только возросла.

Надежда Сидор Фото В. МАКУШКИНА и из личного архива Д. РЕМИЗОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – История сотрудничества семьи Ремизовых, владельцев компании «Внешмальтиграф», с семьёй Шахов, которым принадлежит концерн «Мануграф», насчитывает уже 33 года. В 80–е годы прошлого века перед Госкомиздатом СССР, где работал мой отец, стояла крупномасштабная задача — перевести газеты с высокой печати на офсет. И папу направили в Индию, на завод «Мануграф», для наблюдения за изготовлением поставляемого в Советский Союз оборудования. А в 1989 году он создал компанию «Внешмальтиграф» как совместное российско–индийское предприятие по продаже газетных рулонных машин. За годы работы династии Ремизовых и Шахов — а в обоих случаях это отец и два сына — смогли выстроить эффективные партнёрские и дружеские отношения, что очень важно для ведения бизнеса как в коммерческой его части, так и в области технологических инноваций и усовершенствований. Если говорить о дружбе, то с годами она только крепнет — например, недавно я ездил в Индию на свадьбу старшего внука основателя «Мануграфа».– Я никогда не сомневался, что буду продолжать начатое им дело. Связать свою жизнь с полиграфией было моим осознанным выбором. Наш клан — самый крупный в России в этом бизнесе. Моя бабушка по матери, жившая на Соболевском бульваре в Москве, женщина очень практичная, растившая двух дочерей, решила, что они должны учиться в полиграфическом институте. Обе её дочурки вышли замуж за студентов этого вуза. Родственники отца — из этой же сферы. Мои тесть и тёща всю жизнь преподают в полиграфическом институте.– Старший сын учится в 11–м классе, хочет быть психологом. Нас с женой его выбор, не связанный ни с экономикой, ни с техникой, конечно, удивил, но мы его поддерживаем. Прекрасно, что он сам решил, кем стать. Конечно, было бы неплохо, чтобы кто–то из наших детей — у меня их пятеро, у брата трое — пошёл по нашим стопам. Но принуждать их к этому мы не будем: ребята сами должны желать и мочь.— Я стараюсь следовать прин-ципу, заложенному отцом ещё в начале 1990–х: если ты можешь позволить себе больше, позволь себе поменьше... Главное — не запятнать репутацию, а она у компании хорошая: не было ни одного проекта, который бы мы не завершили. Хотя случалось, что договоры заключались рублёвые, а покупать надо было в долларах, и курс резко возрастал... К счастью, нам всегда удаётся выполнить все обязательства.– Не всегда. И очень рад, что удалось побывать в Норильске. В Париже–то многие бывали, а вот в таких городах, как ваш, не каждому удаётся попасть. Плюс меня, любителя горного туризма, объездившего все горные вершины бывшего Союза, манит плато Путорана. Мне всегда интересно узнавать страну, людей. К тому же мы не просто поставляем высокотехнологичное оборудование, материалы и профессиональный сервис, а стараемся наладить отношения со всеми нашими единомышленниками и объединить их. Раньше была межрегиональная ассоциация полиграфистов, но сейчас она неактивна. А общаться, поддерживать друг друга просто необходимо. По сути «Внешмальтиграф» выступает как инициатор возникновения некоего сообщества газетчиков–полиграфистов.– В условиях стагнации газетного рынка существующие мощности справляются со своими задачами, оснащение ради расширения не практикуется. Но при этом в некоторых регионах, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, произошла консолидация рынка — более мощные игроки поглотили слабых, и бизнес стал развиваться. Требуется замена изношенного оборудования, происходит оптимизация производства. В общем, революционных изменений нет, но эволюционные — идут.– Когда газета качественно напечатана, её приятно взять в руки, она становится привлекательной для рекламодателей. Но для читателей всё–таки самое главное — важная и интересная информация, которой нет больше нигде. Например, в печатном издании, которое читают жители населённых пунктов на берегу Белого моря, публикуется график приливов и отливов, и эти жизненно необходимые сведения делают эту газету очень востребованной.– Есть. Газета сейчас — это своего рода витрина издания, существующего в электронном формате, она необходима, чтобы донести сообщение до как можно большего числа людей. Интернет–статью не положишь в почтовый ящик, не предложишь прочесть в самолёте. Сегодня самый большой ежедневный тираж в стране — 400 тысяч экземпляров — у московской газеты «Метро». И необходимость информировать население о текущих событиях вряд ли исчезнет.А чтение таких газет, как «Коммерсант» и «Ведомости», сегодня своеобразный элемент красивой жизни, как хорошие часы и хороший телефон. И тиражи у них стабильные. Кстати, у меня на полке стоит книга «Когда умрут газеты» медиааналитика Андрея Мирошниченко. Прочитав её восемь лет назад и узнав, что смерть «Ведомостей» должна случиться в 2021 году, а «Известий» — в 2023–м, решил сохранить эту книгу, чтобы проверить, сбудется ли это предсказание. Впрочем, я уже тогда был уверен, что автор глубоко ошибается в своих прогнозах, а сейчас эта уверенность только возросла.

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