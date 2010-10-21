На этой неделе старейший туроператор мира британская компания Thomas Cook, владелец российских «Интуриста» и «Библио–Глобуса», заявила о банкротстве и начале процесса ликвидации. Возвращение туристов в Британию уже назвали крупнейшей эвакуацией в мирное время в истории страны. В свою очередь СМИ пытаются спрогнозировать, каким станет туристический бизнес без этого гиганта и чем всё это грозит туристам.
Британия окажет помощь
Агентство ТАСС в деталях рассказывает о том, что привело к краху компанию, за 178 лет своего существования претерпевшую немало изменений: «На фоне растущей конкуренции и снижения доходности долг Thomas Cook по состоянию на лето этого года достиг ?1,7 млрд ($2,2 млрд), а акции компании подешевели на 95%. Фирма договорилась о рекапитализации в размере ?900 млн ($1,1 млрд), однако позже кредиторы потребовали привлечь дополнительно ?200 млн. После этого некоторые заёмщики отказались от финансирования долга компании, что привело к её банкротству и запуску ликвидации». Компания просила правительство выделить 150 млн фунтов стерлингов финансовой помощи, но кабинет министров отказал. Как пояснил премьер–министр Великобритании Борис Джонсон, это привело бы к «моральным сложностям» в будущем. Под угрозой выселения из отелей или с недействительными авиабилетами на руках оказались около 600 тысяч клиентов туроператора, причём 160 тысяч из них — британцы.
Правительство Великобритании пообещало оказать пострадавшим помощь — ему придётся провести крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время, которая может продлиться две недели. Для этого, в частности, привлечены такие авиакомпании, как Virgin Atlantic и EasyJet.
В свою очередь, туристический гарантийный фонд Нидерландов сообщил, что поможет голландским туристам, воспользовавшимся услугами Thomas Cook Nederland и её голландской «дочки» Neckermann Reizen. В Испании из–за объявления о банкротстве в понедельник отменили по меньшей мере 46 рейсов.
В то же время с прекращением деятельности компании работы могут лишиться более 20 тысяч человек по всему миру, в том числе 9 тысяч - в самой Великобритании.Печальный день
Исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер извинился перед клиентами, сотрудниками, поставщиками и партнёрами. «Это очень печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру», — отметил он.
Управление гражданской авиации Великобритании, со своей стороны, сообщило, что все заказы Thomas Cook отменены. Согласно планам правительства туристы из Великобритании смогут вернуться в страну с 23 сентября по 6 октября. «Из–за беспрецедентного количества британских клиентов, затронутых ситуацией, которые в настоящее время находятся за границей, управление гражданской авиации обеспечило флот самолётов со всего мира, чтобы вернуть пассажиров в Великобританию обратными рейсами», — цитирует сообщение, размещённое на сайте правительства Британии, Интерфакс. В нём отмечается также, что запущен специальный сайт, на котором клиенты могут найти подробную информацию о таких рейсах.В России всё спокойно
В нашей стране Thomas Cook Group принадлежит «Интурист». Кроме того, британский холдинг в конце августа фактически закрыл сделку по покупке крупнейшего отечественного туроператора — «Библио–Глобус». Между тем обе компании заявляют, что намерены выполнить все взятые на себя обязательства перед туристами, и банкротство головной компании на это не повлияет.
РБК ссылается на слова исполнительного директора «Интуриста» Сергея Толчина: «Мы предварительно уже изучали ситуацию с юристами. Нам и ряду других юридических лиц группы остановка деятельности Thomas Cook не грозит сбоем в работе». «Интурист», по его словам, является российским юридическим лицом, он операционно независим, у него собственные контракты и каналы сбыта. Поэтому клиенты отправляются на отдых и возвращаются в обычном режиме. Неизменны планы «Интуриста» и на зимний сезон.
Об этом же сообщает и «Туроператор БГ», который принял на себя все обязательства по исполнению ранее заключённых договоров о реализации туристского продукта вместо связанного с Thomas Cook оператора «Библио–Глобус ТК».
«Руководство «Туроператора БГ», учредителями которого являются бывшие владельцы туроператора «Библио–Глобус», гарантирует осуществление всей операционной деятельности компании по приёму и обслуживанию туристов в штатном режиме», — цитирует сообщение компании РБК. Ликвидация британской фирмы не отразится на текущей деятельности, так как она осуществляется в соответствии с российским законодательством вне влияния Thomas Cook.Что же дальше?
«КП» попыталась просчитать возможные варианты событий. В числе главных версий — российские компании перекупят. Рассматривается также и пессимистический сценарий: доверие клиентов и партнёров «Интурист» и «Библио–Глобус» потеряют. Туристы не будут покупать путёвки, принимающие компании и отели станут жёстче по части оплаты и предоплаты. Не факт, что обе компании этот кризис доверия выдержат, выдвигает предположение «КП».
Свой взгляд
Крах британского туроператора не зря сравнивают с крушением «Титаника»: на дно пошел Thomas Cook — мастодонт в области организованного массового туризма, старейший туроператор мира. Новость, без сомнения, печальная. Британцев, ставших едва ли не заложниками в отеле Туниса или застрявших в аэропорту Антальи, жаль. Россияне, пережившие в своё время громкий крах «Натали Турс», «Южного Креста» и «Ланты», знают, что это такое. Наш путешествующий люд — тёртый калач. А потому первый вопрос, которым задаются сейчас все, в том числе отечественные аналитики туристического бизнеса, — как это может отразиться на нас? Ведь с 2011 года британский холдинг владеет «Интуристом», а в 2019–м приобрел ещё одну крупнейшую российскую компанию — «Библио–Глобус». В прессе высказываются различные точки зрения на эту тему. Официально всё хорошо: обе компании заверили, что проблем с обслуживанием клиентов в России и за границей нет.В то же время некоторые эксперты опасаются потери доверия людей к пакетным турам и крупным брендам. И они совершенно правы. Причём, я бы даже стала говорить не столько о потере доверия, сколько о снижении интереса к турагентам. Никто из моих знакомых на сегодня не пользуется их услугами. Какой смысл переплачивать посреднику, если можно организовать путешествие самому?На чартерных рейсах, которые не всегда можно отыскать в свободной продаже, билеты действительно, дешевле. Но если покупать их заранее или по акциям, то можно оказаться в выигрыше и здесь. Перелёт из Москвы в Париж и обратно на последнюю декаду декабря недавно предлагали всего за восемь тысяч рублей. А если, допустим, найти человека — а такие есть, — который не только предоставит вам бесплатное жильё, но и ознакомит с парижскими достопримечательностями, то поездка будет явно необременительной для кошелька. Стремительное развитие лоукостеров и дешёвого арендного жилья для туристов эксперты не зря называют основным неблагоприятным фактором в этой нише.Какие ещё доводы приводят в свою пользу турагенты? К примеру, обещают избавить нас от хлопот и беготни с оформлением страховок и визы. С этим тоже не соглашусь. Страховку сегодня можно легко купить не отходя от компьютера. А для оформления «шенгена» вам всё равно придётся лично обращаться в визовый центр, так как отпечатки пальцев за клиента туроператор, понятное дело, не сдаст. Анкету — стоит напрячься и заполнить самому. Бесплатно. На мой взгляд, плюсы от самостоятельной организации путешествия перевешивают. Хотя наверняка найдутся те, кто по старинке предпочтёт довериться туроператорам. Вот для них как раз вопрос о том, какова перспектива отечественных «Интуриста» и «Библио–Глобуса», действительно остро стоит на повестке дня.
|Елена Попова, журналист, внештатный автор «ЗП»
Елена Поповаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда