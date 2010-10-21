[Индекс номера 147 (01.10.2019)]



Ситуация

Кто не успел, тот опоздал

Подрядчик, занимавшийся обустройством четырёх автобусных остановок, подвёл горожан и не уложился в оговоренный срок. За исключением этого работы на улично–дорожной сети Норильска проходят гладко.

Начальник технического отдела «Норильскавтодора» Сергей Бойцов пояснил, что сейчас основные контракты закрыты, продолжается обустройство тёплых автобусных остановок. При этом ремонты улично–дорожной сети выполнены досрочно. Обновлением тротуаров успешно занимался ИП Гуреев, который взял на себя ещё и дополнительные обязательства, в частности, заасфальтировал заездной карман посадочной площадки на талнахском автовокзале. – К сожалению, мы столкнулись с невыполнением контракта по обустройству четырёх автобусных остановок, — сообщил Сергей Бойцов. — Работы здесь выполняет ИП Ворожейкин. Так, например, на остановке «Зуб–гора» заасфальтирована посадочная площадка и заездной карман, сделан бордюр, но работы выполнены некачественно. Каркас автобусной остановки установлен, однако полностью отсутствует остекление, конструкция не закреплена. При этом подрядчик должен обустроить ещё два посадочных пункта в Талнахе и один в Оганере. Общая сумма контракта составляет более трёх миллионов рублей. Тем временем на остановке в Оганере подрядчик успел лишь уложить бордюр, а когда участок заасфальтируют, неизвестно. В Талнахе, на улице Дудинской, 1, демонтирована старая конструкция, сделан бордюр, поставлен каркас остановки без облицовки, но не выполнено основание. На улице Кравца, 16, к работам не приступали вообще. К исполнителю будут применены штрафные санкции. От горожан уже поступают жалобы на ситуацию вокруг остановки «Зуб–гора». Место здесь продуваемое, и посадочный пункт служил единственным убежищем от ветра. Дорожники надеются, что в течение недели подрядчик наведёт здесь порядок. – Внятного объяснения происходящего от подрядчика мы так и не получили. К тому же выяснилось, что опыта в работе, за которую он взялся, предприниматель не имеет. Поликарбонатный материал для остекления, по его словам, отправлен в Норильск рекой, и сейчас уже должен прийти в Дудинку, — добавил Сергей Бойцов.

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Начальник технического отдела «Норильскавтодора» Сергей Бойцов пояснил, что сейчас основные контракты закрыты, продолжается обустройство тёплых автобусных остановок. При этом ремонты улично–дорожной сети выполнены досрочно. Обновлением тротуаров успешно занимался ИП Гуреев, который взял на себя ещё и дополнительные обязательства, в частности, заасфальтировал заездной карман посадочной площадки на талнахском автовокзале.– К сожалению, мы столкнулись с невыполнением контракта по обустройству четырёх автобусных остановок, — сообщил Сергей Бойцов. — Работы здесь выполняет ИП Ворожейкин. Так, например, на остановке «Зуб–гора» заасфальтирована посадочная площадка и заездной карман, сделан бордюр, но работы выполнены некачественно. Каркас автобусной остановки установлен, однако полностью отсутствует остекление, конструкция не закреплена. При этом подрядчик должен обустроить ещё два посадочных пункта в Талнахе и один в Оганере. Общая сумма контракта составляет более трёх миллионов рублей.Тем временем на остановке в Оганере подрядчик успел лишь уложить бордюр, а когда участок заасфальтируют, неизвестно. В Талнахе, на улице Дудинской, 1, демонтирована старая конструкция, сделан бордюр, поставлен каркас остановки без облицовки, но не выполнено основание. На улице Кравца, 16, к работам не приступали вообще. К исполнителю будут применены штрафные санкции.От горожан уже поступают жалобы на ситуацию вокруг остановки «Зуб–гора». Место здесь продуваемое, и посадочный пункт служил единственным убежищем от ветра. Дорожники надеются, что в течение недели подрядчик наведёт здесь порядок.– Внятного объяснения происходящего от подрядчика мы так и не получили. К тому же выяснилось, что опыта в работе, за которую он взялся, предприниматель не имеет. Поликарбонатный материал для остекления, по его словам, отправлен в Норильск рекой, и сейчас уже должен прийти в Дудинку, — добавил Сергей Бойцов.

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