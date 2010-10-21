[Индекс номера 147 (01.10.2019)]



Хоккей

Наши в лиге

В Норильске начались отборочные игры к IX сезону Ночной хоккейной лиги — самого масштабного хоккейного проекта страны среди любителей.

Лига была создана в 2011 году, и с каждым сезоном в ней становится всё больше участников. В настоящий момент в Москве, Рязанской области и Приморье уже зафиксированы рекордные результаты по количеству заявившихся команд. По оценкам организаторов ожидается, что в этом сезоне в лиге сыграют команды из 80 регионов страны, а их количество превысит тысячу дружин, что станет новым рекордом для проекта. В предыдущем розыгрыше принимали участие 963 коллектива. В Норильске в этом году за право представить наш город в своём дивизионе борются 11 команд: четыре в дивизионе 40+ и семь — в дивизионе 18+. — В прошлом году соотношение было чуть иным: пять и шесть команд соответственно, но общее число — 11 сборных — мы выдерживаем. Состав преимущественно неизменен, только по несколько игроков, достигших возраста 18 или 40 лет, добавляются в команды, — отметил главный судья соревнований в нашем городе Александр Тимченко. Поболеть за хоккеистов можно будет уже сегодня. В 21.30 на льду «Арктики» сразятся «Заполярник» и «Талнах» (дивизион 40+). Завтра в это же время — «Ремонтник» и «Планета» (18+). Отборочные этапы в регионах завершатся к 1 апреля. Победа в дивизионах даст право на участие в финальном фестивале НХЛ, который пройдёт в Сочи на ледовых аренах Олимпийского парка в начале мая.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Лига была создана в 2011 году, и с каждым сезоном в ней становится всё больше участников. В настоящий момент в Москве, Рязанской области и Приморье уже зафиксированы рекордные результаты по количеству заявившихся команд. По оценкам организаторов ожидается, что в этом сезоне в лиге сыграют команды из 80 регионов страны, а их количество превысит тысячу дружин, что станет новым рекордом для проекта. В предыдущем розыгрыше принимали участие 963 коллектива.В Норильске в этом году за право представить наш город в своём дивизионе борются 11 команд: четыре в дивизионе 40+ и семь — в дивизионе 18+.— В прошлом году соотношение было чуть иным: пять и шесть команд соответственно, но общее число — 11 сборных — мы выдерживаем. Состав преимущественно неизменен, только по несколько игроков, достигших возраста 18 или 40 лет, добавляются в команды, — отметил главный судья соревнований в нашем городе Александр Тимченко. Поболеть за хоккеистов можно будет уже сегодня. В 21.30 на льду «Арктики» сразятся «Заполярник» и «Талнах» (дивизион 40+). Завтра в это же время — «Ремонтник» и «Планета» (18+).Отборочные этапы в регионах завершатся к 1 апреля. Победа в дивизионах даст право на участие в финальном фестивале НХЛ, который пройдёт в Сочи на ледовых аренах Олимпийского парка в начале мая.

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