[Индекс номера 147 (01.10.2019)]



Своя игра

Зарница: перезагрузка

Школьники города побывали на «Полевом выходе».

На этапе «пожарный» участники сбивали мишень струёй воды В субботу на базе «Оганер» в рамках проекта «Заполярный щит» прошло военно–патриотическое мероприятие «Полевой выход — 2019». Организатором выступил отдел молодёжной политики управления по спорту администрации города и Молодёжный центр. Участниками соревнований стали 150 ребят, объединённых в 23 команды: 13 из них представляли школы города, ещё 10 — общественные организации. Каждой команде предстояло пройти девять этапов, последовательно выполняя задания. Так, на этапе «пожарный» участники надевали боёвку — специальную противопожарную одежду и, используя пожарный гидрант, сбивали струёй воды мишень. Также участники метали гранаты, оказывали первую медицинскую помощь, отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, собирали и разбирали АК–74. На этапе «Решающий бой» участникам предстояло разгадать ключевое слово и ввести его в компьютер. Если слово было отгадано верно, то на экране появлялась поздравительная надпись. Отдельные задания ждали капитанов команд: в полевых условиях им предстояло стрелять на меткость из пневматического пистолета, пройти этапы «бомба» и «решающий бой», тестирование на знание истории Великой Отечественной войны, разобрать и собрать АК–74, найти несоответствия в военной форме, поучаствовать в трёх играх с судьёй в «крестики–нолики». — Спасибо всем, кто помогал в проведении «Полевого выхода — 2019»: это Норильский совет ветеранов войны и труда, Союз десантников России, Норильская городская казачья община, общественная организация «Волонтёры–медики», а также 7–й отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю. Соревнования были интересными, ребятам понравилось. Подведение итогов и награждение победителей состоится завтра в 16.00 в Молодёжном центре, где ребята и узнают, кто сколько очков набрал и кто смог победить в этом непростом турнире.

Татьяна Сергеева Фото участников турнира www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В субботу на базе «Оганер» в рамках проекта «Заполярный щит» прошло военно–патриотическое мероприятие «Полевой выход — 2019». Организатором выступил отдел молодёжной политики управления по спорту администрации города и Молодёжный центр. Участниками соревнований стали 150 ребят, объединённых в 23 команды: 13 из них представляли школы города, ещё 10 — общественные организации.Каждой команде предстояло пройти девять этапов, последовательно выполняя задания. Так, на этапе «пожарный» участники надевали боёвку — специальную противопожарную одежду и, используя пожарный гидрант, сбивали струёй воды мишень. Также участники метали гранаты, оказывали первую медицинскую помощь, отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, собирали и разбирали АК–74.На этапе «Решающий бой» участникам предстояло разгадать ключевое слово и ввести его в компьютер. Если слово было отгадано верно, то на экране появлялась поздравительная надпись.Отдельные задания ждали капитанов команд: в полевых условиях им предстояло стрелять на меткость из пневматического пистолета, пройти этапы «бомба» и «решающий бой», тестирование на знание истории Великой Отечественной войны, разобрать и собрать АК–74, найти несоответствия в военной форме, поучаствовать в трёх играх с судьёй в «крестики–нолики».— Спасибо всем, кто помогал в проведении «Полевого выхода — 2019»: это Норильский совет ветеранов войны и труда, Союз десантников России, Норильская городская казачья община, общественная организация «Волонтёры–медики», а также 7–й отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю.Соревнования были интересными, ребятам понравилось. Подведение итогов и награждение победителей состоится завтра в 16.00 в Молодёжном центре, где ребята и узнают, кто сколько очков набрал и кто смог победить в этом непростом турнире.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















