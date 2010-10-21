[Индекс номера 147 (01.10.2019)]

 Чем занята власть 
В основе – нацпроекты

Правительство региона утвердило ряд обновлённых краевых программ, на основе которых формируется бюджет на 2020–2022 годы.
Доля программных расходов в главном финансовом документе края составляет более 90%. В них отражены основные приоритеты финансирования отраслей и сфер, целевые показатели, указаны объёмы, источники и сроки ассигнований на ближайшую трёхлетку, сообщили в правительстве Красноярского края. Утверждены 8 из 22 государственных программ региона. Как отметил министр финансов края Владимир Бахарь, в основу подготовки бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов заложен 204–й Указ президента РФ.
– Решение ключевых задач, которые поставил глава государства в качестве национальных целей развития страны, требует чёткой координации всех уровней власти. Сегодня Красноярский край участвует в 53 федеральных проектах. В предстоящей трёхлетке внедрение проектных принципов также продолжится, и прежде всего — в рамках реализации наших гос-программ, — отметил министр.
С учётом целей национальных проектов обновились практически все государственные программы Красноярского края. Так, объём финансирования госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» в 2020 году составит около 35 млрд рублей. В её основе сохранятся все социальные обязательства перед жителями края, в том числе с учётом индексации. В то же время появятся новые мероприятия в рамках национального проекта «Демография». В частности, по инициативе губернатора края семьям, в которых доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, будет предоставляться выплата на третьих и последующих детей, рождённых или усыновлённых с 1 января 2020 года.
В целом на заседании правительства утверждены гос-программы: «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Развитие физической культуры и спорта», «Содействие развитию местного самоуправления», «Развитие транспортной системы», «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», «Управление государственными финансами».
Прочие программы Красноярского края на 2020–2022 годы рассмотрят на ближайшем заседании краевого правительства. Сформированный в итоге проект трёхлетнего бюджета края будет внесен в Законодательное собрание до 15 октября.

Подготовил Николай Кондрашов
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