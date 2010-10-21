[Индекс номера 147 (01.10.2019)]

 Закон и порядок 
Добро на взлёт

Определился порядок использования беспилотных летательных аппаратов в гражданском воздушном пространстве Норильска.
Для благополучного вылета беспилотника весом от 250 г до 30 кг в Норильске требуется получить официальное разрешение от органов местного самоуправления. В нашем случае нужно написать заявление в управление городского хозяйства администрации города, приложив соответствующие документы. Главным в этом пакете было и остаётся свидетельство о регистрации беспилотного летательного аппарата в Росавиации. В нём должны быть указаны все технические параметры аппарата и отдельно его двигателя, мощность, дальность и прочие свойства БПЛА. Также необходимо предоставить полётный план машины. В течение трёх дней правильность и достоверность документов проверят и в случае соответствия всех составляющих, выдадут разрешение.
Механизм выдачи разрешений на использование БПЛА базируется на Постановлении администрации Норильска № 307 от 23.06.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъёмов привязных аэростатов, демонстрационных полётов над городом Норильском, посёлком Снежногорск». Само постановление с бланками заявления и разрешения в виде приложений можно скачать на сайте города норильск.рф.
По мнению экспертов, упорядочение, а в некоторых случаях ужесточение правил использования беспилотников вызвано, прежде всего, соображениями безопасности для окружающих. Являясь, по сути, бытовой техникой, квадрокоптеры в большинстве своём не располагают значительным ресурсом электропитания, из–за чего при отказе аккумуляторов могут упасть в самом неподходящем месте и представляют собой опасность для человека. К тому же ёмкость аккумуляторов при низкой температуре в наших условиях значительно падает.
Больше всего вопросов по части использования БПЛА в Норильске возникло у журналистов–телевизионщиков. Они стараются идти в ногу со временем, используя передовые профессиональные технологии, и им крайне неудобно оформлять разрешение на использование квадрокоптера за три дня до съёмки. Причём, если съёмка не состоится по погодным условиям, разрешение нужно будет оформлять заново, так как оно является разовым.

Денис Кожевников
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График отключения горячей воды в Норильске.
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