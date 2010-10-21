[Индекс номера 147 (01.10.2019)]



Театр

Рыцари сцены

Спектаклем «Дракон» и рыцарским турниром открылся новый, 79–й творческий сезон в норильской «Маяковке» . После спектакля зрители 20 минут не отпускали артистов со сцены.

Сезон для труппы самого северного начался необычно: с гастролей в Москву, где во Дворце на Яузе норильчане показали четыре спектакля. Поэтому и в день официального его открытия к теме так или иначе возвращались. Анна Бабанова, главный режиссёр театра, приветствуя зрителей, передала всем привет от московских норильчан и предложила посмотреть краткий видеоотчёт о гастролях. А в антракте известный норильский фотограф Александр Харитонов, который сопровождал наших актёров в поездке, представил свой фоторепортаж об этом туре. – Большие гастроли дали мощный организационный и творческий импульс всему коллективу, способствовали перспективному росту и, возможно, открыли новые горизонты. Артисты и режиссёры вернулись домой, вдохновлённые теплым приёмом, высокими зрительскими оценками. И на этом эмоциональном подъёме мы сегодня открываем новый творческий сезон, — отметила директор театра Ирина Куцая, поздравляя зрителей и артистов. Именно из–за гастролей драмтеатр изменил традиции открывать сезон премьерой, которой закрывался предыдущий: декорации к спектаклю «Папа», как и остальных трёх, сейчас находятся на пути в Норильск. Пока же зрителей радовал «Дракон» — майская премьера, которую мало кто из норильчан успел увидеть. В этой постановке Анны Бабановой помимо профессиональных актёров заняты несколько человек из Норильского общества глухих: Елена Генаева, Валентина Козлова, Марина Максимова и Игорь Моргунов. Погружение в атмосферу трагифарса — непростая исполнительская и психологическая задача, с которой все артисты — а в спектакле играют и дети — справились отлично. После спектакля публику ждал традиционно фееричный капустник, на этот раз — рыцарский, в котором ключевую роль сыграл целый ансамбль: BrassBanda под руководством Алексея Пупика создала настроение и зарядила зрителей своей кипучей энергией. Сам же Алексей успевал и с оркестром сыграть, и сольно на флейте — к неописуемому восторгу публики — поддержать команду бравых странствующих рыцарей. Завершился вечер турниром с участием ребят из клуба исторической реконструкции «Ратибор» и всеобщим весельем. Впереди у всех цехов театра большая работа: первая премьера на большой сцене уже готовится. В ноябре режиссёр Тимур Файрузов выпустит спектакль «Брат мой» по произведениям Василия Шукшина. «Снежную королеву» к Новому году поставит театра Анна Бабанова, в конце января в её же постановке выйдет известный французский анекдот Жана–Мари Шевре «Счастливый номер». Ближе к весне приедут в Норильск и приглашенные режиссёры. В начале марта ожидается премьера по Ильфу и Петрову — «Золотого телёнка» поставит Яков Ломкин, главный режиссёр Русского драматического театра в Ижевске, а к концу июня выпустит шекспировского «Короля Лира» режиссёр Саха–театра Сергей Потапов. Последний, кстати, уже известен норильским театралам по работе с эстонским театром R.A.A.M — спектакль «Оборотень» с большим успехом прошел в Норильске. Ожидается ещё одна премьера Тимура Файрузова на большой сцене в апреле. Лаборатория современной драматургии «Полярка» в этом году состоится в марте.

Марина Андриюк Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сезон для труппы самого северного начался необычно: с гастролей в Москву, где во Дворце на Яузе норильчане показали четыре спектакля. Поэтому и в день официального его открытия к теме так или иначе возвращались. Анна Бабанова, главный режиссёр театра, приветствуя зрителей, передала всем привет от московских норильчан и предложила посмотреть краткий видеоотчёт о гастролях. А в антракте известный норильский фотограф Александр Харитонов, который сопровождал наших актёров в поездке, представил свой фоторепортаж об этом туре.– Большие гастроли дали мощный организационный и творческий импульс всему коллективу, способствовали перспективному росту и, возможно, открыли новые горизонты. Артисты и режиссёры вернулись домой, вдохновлённые теплым приёмом, высокими зрительскими оценками. И на этом эмоциональном подъёме мы сегодня открываем новый творческий сезон, — отметила директор театра Ирина Куцая, поздравляя зрителей и артистов.Именно из–за гастролей драмтеатр изменил традиции открывать сезон премьерой, которой закрывался предыдущий: декорации к спектаклю «Папа», как и остальных трёх, сейчас находятся на пути в Норильск.Пока же зрителей радовал «Дракон» — майская премьера, которую мало кто из норильчан успел увидеть. В этой постановке Анны Бабановой помимо профессиональных актёров заняты несколько человек из Норильского общества глухих: Елена Генаева, Валентина Козлова, Марина Максимова и Игорь Моргунов. Погружение в атмосферу трагифарса — непростая исполнительская и психологическая задача, с которой все артисты — а в спектакле играют и дети — справились отлично.После спектакля публику ждал традиционно фееричный капустник, на этот раз — рыцарский, в котором ключевую роль сыграл целый ансамбль: BrassBanda под руководством Алексея Пупика создала настроение и зарядила зрителей своей кипучей энергией. Сам же Алексей успевал и с оркестром сыграть, и сольно на флейте — к неописуемому восторгу публики — поддержать команду бравых странствующих рыцарей.Завершился вечер турниром с участием ребят из клуба исторической реконструкции «Ратибор» и всеобщим весельем.Впереди у всех цехов театра большая работа: первая премьера на большой сцене уже готовится. В ноябре режиссёр Тимур Файрузов выпустит спектакль «Брат мой» по произведениям Василия Шукшина. «Снежную королеву» к Новому году поставит театра Анна Бабанова, в конце января в её же постановке выйдет известный французский анекдот Жана–Мари Шевре «Счастливый номер». Ближе к весне приедут в Норильск и приглашенные режиссёры. В начале марта ожидается премьера по Ильфу и Петрову — «Золотого телёнка» поставит Яков Ломкин, главный режиссёр Русского драматического театра в Ижевске, а к концу июня выпустит шекспировского «Короля Лира» режиссёр Саха–театра Сергей Потапов. Последний, кстати, уже известен норильским театралам по работе с эстонским театром R.A.A.M — спектакль «Оборотень» с большим успехом прошел в Норильске. Ожидается ещё одна премьера Тимура Файрузова на большой сцене в апреле. Лаборатория современной драматургии «Полярка» в этом году состоится в марте.

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