[Индекс номера 147 (01.10.2019)]



Конкурс

Карнавал – это вам не ёлки

Проект норильского карнавала «В городе — театр!» занял первое место на региональном конкурсе Russian Event Awards. Следующий шаг — общенациональный уровень.

С 25 по 27 сентября в Улан–Удэ проходил финал регионального этапа премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В этом году премия пополнилась новыми номинациями, одной из которых стала «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал» для городов с населением более 100 тысяч человек. Благодаря этому норильский «В городе — театр!» попал на конкурс. Презентовали его на финале регионального этапа люди, непосредственно принимавшие участие в организации праздника: Вадим Красносельский и Елена Дружинина. По их словам, в этой же номинации Сахалин предлагал свой проект театрализованного шоу, посвящённого открытию новогодней ёлки. Казалось бы, события эти — открытие ёлки и карнавальное шествие — по масштабности несопоставимы, но, как отмечают норильчане, у Сахалина тоже был очень достойный проект. Выбор жюри был в пользу нашего карнавала благодаря массовому вовлечению горожан в подготовку к празднику, многочисленным мастер–классам по изготовлению костюмов и прохождению театрализованного шествия. Стоит отметить, что в этом году для участия в национальной премии было заявлено 118 проектов из 20 регионов Сибири и Дальнего Востока. Лучшие проекты, в числе которых норильский, примут участие в общенациональном финале премии, который пройдёт 15–17 ноября в Самаре.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С 25 по 27 сентября в Улан–Удэ проходил финал регионального этапа премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В этом году премия пополнилась новыми номинациями, одной из которых стала «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал» для городов с населением более 100 тысяч человек. Благодаря этому норильский «В городе — театр!» попал на конкурс. Презентовали его на финале регионального этапа люди, непосредственно принимавшие участие в организации праздника: Вадим Красносельский и Елена Дружинина. По их словам, в этой же номинации Сахалин предлагал свой проект театрализованного шоу, посвящённого открытию новогодней ёлки. Казалось бы, события эти — открытие ёлки и карнавальное шествие — по масштабности несопоставимы, но, как отмечают норильчане, у Сахалина тоже был очень достойный проект. Выбор жюри был в пользу нашего карнавала благодаря массовому вовлечению горожан в подготовку к празднику, многочисленным мастер–классам по изготовлению костюмов и прохождению театрализованного шествия.Стоит отметить, что в этом году для участия в национальной премии было заявлено 118 проектов из 20 регионов Сибири и Дальнего Востока. Лучшие проекты, в числе которых норильский, примут участие в общенациональном финале премии, который пройдёт 15–17 ноября в Самаре.

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