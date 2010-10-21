[Индекс номера 147 (01.10.2019)]



Презентация

Рецепт здоровья

15 лет в нашем регионе работает аптечная сеть «Губернские аптеки», ставшая за эти годы крупнейшей государственной в стране. В Норильске она скоро отметит семилетний юбилей «прописки» — срок относительно небольшой, но сделано за это время было очень много.

Лицензия № ЛО-24-02-002061 от 04.09.2019 Сегодня в 61 городе и ряде посёлков края открыто 288 структурных подразделений сети, каждый третий житель региона — её клиент. Предприятие реализует такие проекты, как «Оптика», «Ортопедия», «Материнство и детство» и многие другие. Алёна Попова, генеральный директор сети «Губернские аптеки»: – Своей задачей мы видим предоставление каждому жителю высококачественной фармацевтической помощи вне зависимости от его места жительства и материального достатка. Все эти успехи были бы невозможны без наших сотрудников, они — наша ценность. Сегодня у нас работают больше 2000 человек. Успех был бы невозможен и без наших партнёров: органов власти различного уровня, медицинских, общественных и ветеранских организаций, наших поставщиков и коммерческих партнёров. Кстати, именно Норильск стал для нас примером, как правильно должно быть организовано взаимодействие медицинских и государственных аптечных организаций. Этот опыт мы сегодня масштабируем и транслируем на другие территории края. Сегодня в норильской сети работают 148 человек, которые регулярно проходят обучение, повышение квалификации, немало грамотных кадров приезжает с материка С момента создания «Губернских аптек» количество точек льготного отпуска увеличилось в 1,5 раза (до 154), часть аптек были переформатированы и открыты в виде центров льготного отпуска, обслуживающих клиентов по системе электронной очереди. Для льготополучателей здесь же работает отдел готовых лекарственных форм, где представлены средства по уходу за больными, диабетическое питание, ортопедические товары — словом, всё, что может понадобиться больному человеку или тому, кто за ним ухаживает. За 15 лет работы количество обеспеченных препаратами льготополучателей увеличилось в 2,5 раза, и в 6 раз возросло число обслуженных льготных рецептов. Только в Норильске тысячи льготников ежегодно обращаются за препаратами именно в сеть «Губернских аптек», которая единственная на территории ведёт эту работу. Только в прошлом году было совершено более 10 миллионов покупок и обслужено свыше 4 млн рецептов Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края, отметил: – С приходом на территорию «Губернских аптек» у нас наладилась стабильная работа аптечной сети, которая помимо поддержания широкого ассортимента лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения несёт огромную социальную нагрузку в виде льготного гособеспечения отдельных категорий граждан. Ею пользуются десятки тысяч норильчан. Кроме того, эта сеть — наш стратегический партнёр по доставке вакцин в рамках национального календаря. Мы ни разу не встречали отказа в просьбе привезти в город те или иные препараты. Огромное спасибо «Губернским аптекам». Важным направлением в системе лекарственного обеспечения является доступность для сельских жителей. На территории региона — 44 муниципальных района, в которых 1728 сельских поселений, и проживают в них 914 тысяч человек. 17 тысяч жителей из этого числа — федеральные льготополучатели, а 83 тысячи — региональные. И каждого сеть должна обеспечить нужными препаратами. Потому за годы работы «Губернские аптеки» в 1,5 раза увеличили охват территорий удалённых и труднодоступных районов, где организовано лекарственное обеспечение жителей. Для льготников также уже два года работает проект «Электронный рецепт». Врач при выписке рецепта может видеть в реальном времени, в каких аптеках есть нужное лекарство, и забронировать его для пациента. Информация о выписанных льготных рецептах и аптеке, где их можно забрать, передаётся в сервис «Личный кабинет пациента» на сайте министерства. Руководители аптек и минздрава смогут оперативно управлять движением лекарств между аптеками, заранее их закупать и автоматически формировать нужный для этого пакет документов. Ещё одна важная социальная функция, которая реализуется во всём нашем регионе исключительно в аптеках этой сети, — паллиативная помощь нуждающимся. В аптеках, осуществляющих отпуск наркотических средств и психотропных веществ, всегда есть необходимый товарный запас, и людям не приходится ожидать его в порядке отсроченного обслуживания. Для этого сегодня в рамках сети работает один склад и 59 аптек. Более того, «Губернские аптеки» увеличивают доступность получения обезболивающей терапии амбулаторными пациентами, например, расширяют списки сотрудников, имеющих допуск к работе с наркотическими лекарственными средствами и их обучение; увеличивают время работы отделов аптек; готовят открытие новых точек отпуска таких препаратов. Значение всех этих действий (а, между прочим, этот вид деятельности прибыли сети не приносит) невозможно переоценить, ведь на кону — такая нужная помощь людям, страдающим от тяжелейших и чаще всего неизлечимых недугов. Но не будем забывать, что сеть — предприятие коммерческое, и свои менеджерские обязанности по работе с клиентами её аптеки исполняют безукоризненно. Например, ещё в июне 2016 года был запущен проект «Контакт–центр» единой справочной службы (+7 (391) 290–44–03 и 8–800–775–64–03). Ежемесячно на линию «Единой справочной службы» поступает более 7 тысяч телефонных звонков. Более тысячи из них по вопросам льготного лекарственного обеспечения. И здесь сети аптек также есть что предложить покупателям: помимо регулярных скидочных акций «Губернские аптеки» предлагают все товары по сниженной цене всем пенсионерам, кроме того, в аптеках сети работает программа лояльности от Сбербанка, дающая 10-процентную скидку при расчёте картой банка. Помножьте это на грамотную работу с покупателями, квалификацию персонала аптек, широту ассортимента и комфорт интерьера любой из аптек сети — и вы получите место, куда не раз хочется прийти за тем или иным товаром. Тем более когда мы говорим «аптека», имея в виду одну из сети «Губернские», мы думаем не только о лекарствах... Для льготополучателей есть отделы готовых лекарственных форм, где представлены средства по уходу за больными, диабетическое питание, ортопедические товары Ирина Иванова, директор Норильского филиала сети «Губернские аптеки» рассказала: – В Норильске «Губернские аптеки» открылись 12.12.12, эта дата для нас счастливая. Норильский филиал был образован после того, как «Губернским аптекам» передали муниципальные аптеки района, находившиеся в состоянии банкротства. Сейчас Норильский филиал — один из самых успешных и динамично развивающихся в структуре государственной аптечной сети. Мы вошли в состав «Губернских аптек» в количестве 19 структурных подразделений, а сегодня их уже 23. Охват территорий большой, в 2015 году присоединилась Дудинка, также мы есть в Носке, Карауле, на Диксоне, где расположен самый северный аптечный пункт России. Помимо того, в рамках «Губернских аптек» открыты оптика, бьюти–центр и ветеринарная аптека. И планы по их развитию у нас большие. Сегодня в норильской сети работают 148 человек, которые регулярно проходят обучение, повышение квалификации, немало грамотных кадров приезжает с материка. И каждый окажет помощь любому посетителю. В поддержку которому, кстати, и сайт губернскиеаптеки.рф, а также интернет–аптека norilsk.24farmacia.ru, где можно заказать препараты, а получить — в аптеке № 330, на Павлова, 19. В довершение стоит сказать, что сеть «Губернские аптеки» тесно сотрудничает и с сервисом аптека.ру, оставаясь единственной точкой выдачи заказов на территории. Так что нечего и удивляться, что все дороги — и совершенно заслуженно — ведут в «Губернские аптеки».

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА и Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня в 61 городе и ряде посёлков края открыто 288 структурных подразделений сети, каждый третий житель региона — её клиент. Предприятие реализует такие проекты, как «Оптика», «Ортопедия», «Материнство и детство» и многие другие.Алёна Попова, генеральный директор сети «Губернские аптеки»:– Своей задачей мы видим предоставление каждому жителю высококачественной фармацевтической помощи вне зависимости от его места жительства и материального достатка. Все эти успехи были бы невозможны без наших сотрудников, они — наша ценность. Сегодня у нас работают больше 2000 человек. Успех был бы невозможен и без наших партнёров: органов власти различного уровня, медицинских, общественных и ветеранских организаций, наших поставщиков и коммерческих партнёров. Кстати, именно Норильск стал для нас примером, как правильно должно быть организовано взаимодействие медицинских и государственных аптечных организаций. Этот опыт мы сегодня масштабируем и транслируем на другие территории края.С момента создания «Губернских аптек» количество точек льготного отпуска увеличилось в 1,5 раза (до 154), часть аптек были переформатированы и открыты в виде центров льготного отпуска, обслуживающих клиентов по системе электронной очереди. Для льготополучателей здесь же работает отдел готовых лекарственных форм, где представлены средства по уходу за больными, диабетическое питание, ортопедические товары — словом, всё, что может понадобиться больному человеку или тому, кто за ним ухаживает.За 15 лет работы количество обеспеченных препаратами льготополучателей увеличилось в 2,5 раза, и в 6 раз возросло число обслуженных льготных рецептов. Только в Норильске тысячи льготников ежегодно обращаются за препаратами именно в сеть «Губернских аптек», которая единственная на территории ведёт эту работу.Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края, отметил:– С приходом на территорию «Губернских аптек» у нас наладилась стабильная работа аптечной сети, которая помимо поддержания широкого ассортимента лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения несёт огромную социальную нагрузку в виде льготного гособеспечения отдельных категорий граждан. Ею пользуются десятки тысяч норильчан. Кроме того, эта сеть — наш стратегический партнёр по доставке вакцин в рамках национального календаря. Мы ни разу не встречали отказа в просьбе привезти в город те или иные препараты. Огромное спасибо «Губернским аптекам».Важным направлением в системе лекарственного обеспечения является доступность для сельских жителей. На территории региона — 44 муниципальных района, в которых 1728 сельских поселений, и проживают в них 914 тысяч человек. 17 тысяч жителей из этого числа — федеральные льготополучатели, а 83 тысячи — региональные. И каждого сеть должна обеспечить нужными препаратами. Потому за годы работы «Губернские аптеки» в 1,5 раза увеличили охват территорий удалённых и труднодоступных районов, где организовано лекарственное обеспечение жителей.Для льготников также уже два года работает проект «Электронный рецепт». Врач при выписке рецепта может видеть в реальном времени, в каких аптеках есть нужное лекарство, и забронировать его для пациента. Информация о выписанных льготных рецептах и аптеке, где их можно забрать, передаётся в сервис «Личный кабинет пациента» на сайте министерства. Руководители аптек и минздрава смогут оперативно управлять движением лекарств между аптеками, заранее их закупать и автоматически формировать нужный для этого пакет документов.Ещё одна важная социальная функция, которая реализуется во всём нашем регионе исключительно в аптеках этой сети, — паллиативная помощь нуждающимся. В аптеках, осуществляющих отпуск наркотических средств и психотропных веществ, всегда есть необходимый товарный запас, и людям не приходится ожидать его в порядке отсроченного обслуживания. Для этого сегодня в рамках сети работает один склад и 59 аптек. Более того, «Губернские аптеки» увеличивают доступность получения обезболивающей терапии амбулаторными пациентами, например, расширяют списки сотрудников, имеющих допуск к работе с наркотическими лекарственными средствами и их обучение; увеличивают время работы отделов аптек; готовят открытие новых точек отпуска таких препаратов. Значение всех этих действий (а, между прочим, этот вид деятельности прибыли сети не приносит) невозможно переоценить, ведь на кону — такая нужная помощь людям, страдающим от тяжелейших и чаще всего неизлечимых недугов.Но не будем забывать, что сеть — предприятие коммерческое, и свои менеджерские обязанности по работе с клиентами её аптеки исполняют безукоризненно. Например, ещё в июне 2016 года был запущен проект «Контакт–центр» единой справочной службы(+7 (391) 290–44–03 и 8–800–775–64–03). Ежемесячно на линию «Единой справочной службы» поступает более 7 тысяч телефонных звонков. Более тысячи из них по вопросам льготного лекарственного обеспечения. И здесь сети аптек также есть что предложить покупателям: помимо регулярных скидочных акций «Губернские аптеки» предлагают все товары по сниженной цене всем пенсионерам, кроме того, в аптеках сети работает программа лояльности от Сбербанка, дающая 10-процентную скидку при расчёте картой банка. Помножьте это на грамотную работу с покупателями, квалификацию персонала аптек, широту ассортимента и комфорт интерьера любой из аптек сети — и вы получите место, куда не раз хочется прийти за тем или иным товаром. Тем более когда мы говорим «аптека», имея в виду одну из сети «Губернские», мы думаем не только о лекарствах...Ирина Иванова, директор Норильского филиала сети «Губернские аптеки» рассказала:– В Норильске «Губернские аптеки» открылись 12.12.12, эта дата для нас счастливая. Норильский филиал был образован после того, как «Губернским аптекам» передали муниципальные аптеки района, находившиеся в состоянии банкротства. Сейчас Норильский филиал — один из самых успешных и динамично развивающихся в структуре государственной аптечной сети. Мы вошли в состав «Губернских аптек» в количестве 19 структурных подразделений, а сегодня их уже 23. Охват территорий большой, в 2015 году присоединилась Дудинка, также мы есть в Носке, Карауле, на Диксоне, где расположен самый северный аптечный пункт России. Помимо того, в рамках «Губернских аптек» открыты оптика, бьюти–центр и ветеринарная аптека. И планы по их развитию у нас большие.Сегодня в норильской сети работают 148 человек, которые регулярно проходят обучение, повышение квалификации, немало грамотных кадров приезжает с материка. И каждый окажет помощь любому посетителю. В поддержку которому, кстати, и сайт губернскиеаптеки.рф, а также интернет–аптека norilsk.24farmacia.ru, где можно заказать препараты, а получить — в аптеке № 330, на Павлова, 19. В довершение стоит сказать, что сеть «Губернские аптеки» тесно сотрудничает и с сервисом аптека.ру, оставаясь единственной точкой выдачи заказов на территории. Так что нечего и удивляться, что все дороги — и совершенно заслуженно — ведут в «Губернские аптеки».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















