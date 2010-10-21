[Индекс номера 147 (01.10.2019)]



Резонанс

Хляби небесные

Побочное явление сезонного ремонта крыш в Норильске – залитие верхних этажей дождём.

Сергей Гарбарук, начальник производственного отдела управления ЖКХ администрации Норильска

• «Всё лето громыхали над головой, ремонтируя крышу. Мы смирились — всё–таки для нашей же пользы. Но однажды на нас сверху как полилось–полилось: на природные явления, как всегда, никто не рассчитывал. Хорошо, что нас слегка только замочило. Договорились с той же организацией, они быстро всё подремонтировали». • «Жили — не тужили, радовались, что кровлю нам поменяли, чердак в порядок привели, а тут вдруг с этой «новостройки» и потекло. Управляющая компания говорит, что это подрядчики, те в свою очередь отговариваются, что всё сделали и всё новое. Хорошо, люди подсказали сразу составлять акт и писать заявление в УК». Если во время или после ремонта кровли ваша квартира на последнем этаже оказалась в зоне бедствия, если её повредило осадками, имейте в виду, что возмещение ущерба предусмотрено договором о проведении работ. Об этом владельцам жилья напомнил начальник производственного отдела управления городского хозяйства администрации Норильска Сергей Гарбарук. – Случаи попадания осадков в квартиры верхних этажей при ремонте кровли, к сожалению, не редкость, — говорит Сергей Гарбарук. — Мы их тщательно фиксируем и прилагаем все усилия, чтобы решить проблему вовремя. Да и подрядчики в подавляющем большинстве случаев не затягивают со своевременной компенсацией и помощью пострадавшим. Практически все инциденты решаются в досудебном порядке. Брак иногда случается при оборудовании монтажных отверстий в кровле для создания стяжки, при монтаже конструкций. Эти работы могут быть выполнены без требуемой тщательности. Для скорейшего разрешения коллапса в данном случае следует первым делом сообщить о нём в управляющую компанию и составить акт о залитии. Информацию следует продублировать и в управлении городского хозяйства Норильска. Дальше вопрос решается уже непосредственно с подрядчиком: определяется сумма компенсации или необходимость ремонта в квартире. Если с виновниками залития договориться сразу не удалось или они непозволительно долго тянут с действиями, у горхоза имеются эффективные рычаги воздействия, например, в области общей оплаты работ.

Денис Кожевников Фото Елены белаловой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Если во время или после ремонта кровли ваша квартира на последнем этаже оказалась в зоне бедствия, если её повредило осадками, имейте в виду, что возмещение ущерба предусмотрено договором о проведении работ. Об этом владельцам жилья напомнил начальник производственного отдела управления городского хозяйства администрации Норильска Сергей Гарбарук.– Случаи попадания осадков в квартиры верхних этажей при ремонте кровли, к сожалению, не редкость, — говорит Сергей Гарбарук. — Мы их тщательно фиксируем и прилагаем все усилия, чтобы решить проблему вовремя. Да и подрядчики в подавляющем большинстве случаев не затягивают со своевременной компенсацией и помощью пострадавшим. Практически все инциденты решаются в досудебном порядке.Брак иногда случается при оборудовании монтажных отверстий в кровле для создания стяжки, при монтаже конструкций. Эти работы могут быть выполнены без требуемой тщательности.Для скорейшего разрешения коллапса в данном случае следует первым делом сообщить о нём в управляющую компанию и составить акт о залитии. Информацию следует продублировать и в управлении городского хозяйства Норильска. Дальше вопрос решается уже непосредственно с подрядчиком: определяется сумма компенсации или необходимость ремонта в квартире. Если с виновниками залития договориться сразу не удалось или они непозволительно долго тянут с действиями, у горхоза имеются эффективные рычаги воздействия, например, в области общей оплаты работ.

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