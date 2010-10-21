«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Госавтоинспекции и норильских школ. С началом учебного года актуальность темы безопасности на дорогах вновь повышается. В этот раз участниками проекта стали учащиеся начальных классов школы № 40. В рисунках дети раскрыли своё видение дорожных проблем.
|Рисунок Сиясат Читаевой
Чтобы беседа была максимально эффективной, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров продемонстрировал ребятам видеозаписи ДТП на дорогах Норильска с участием пешеходов. Полицейский останавливался на каждом отдельном происшествии и объяснял ошибки, которые совершили водитель либо пешеход. Увиденное поразило школьников до глубины души. Зрелище, когда старшеклассник, разговаривающий по телефону и переходящий проезжую часть по зебре в доли секунды оказывается под колёсами авто, оказалось не для слабонервных, и каждый из присутствующих представил в подобной ситуации себя.
Пешеход может уберечься от ДТП. Всего–то и надо, что идти, а не бежать через проезжую часть и заблаговременно убедиться, что автомобили из второго и третьего рядов также остановились.
|Рисунок Владислава Пузикова
– Когда переходим дорогу, всегда смотрим в сторону возможной опасности, — говорит Михаил Назаров. — Водители могут быть и добросовестными участниками дорожного движения, и безответственными, но всегда при столкновении с автомобилем страдает человек. Машина — жестянка, её можно починить, человек после ДТП восстанавливается долго и тяжело, а иногда его вообще нельзя спасти.
Ещё одна косвенная причина, по которой школьники и взрослые становятся жертвами ДТП, – это капюшоны. С приходом холодов и ветров пешеходы натягивают их на глаза, но при переходе дороги нужно всегда убирать помеху с лица и смотреть в сторону движущихся автомобилей.
|Рисунок Арины Крапивко
Не стоит забывать и о световозвращателях. Их наличие на одежде или рюкзаке уменьшает вероятность наезда автомобиля на пешехода: он становится заметным с расстояния 400 метров с дальним светом фар и около 150 метров — с ближним. Без световозвращателей человека можно увидеть только с 30 метров. Этого расстояния в условиях гололёда и плохой погоды недостаточно, чтобы автомобиль вовремя затормозил. Пешеходы должны быть различимы на дороге ради собственной безопасности.Наталья ЧеркашинаФото из архива СОШ № 40www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда