[Индекс номера 147 (01.10.2019)]

 Право руля 
Лекарство от беспечности

«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Госавтоинспекции и норильских школ. С началом учебного года актуальность темы безопасности на дорогах вновь повышается. В этот раз участниками проекта стали учащиеся начальных классов школы № 40. В рисунках дети раскрыли своё видение дорожных проблем.
Рисунок Сиясат Читаевой
Чтобы беседа была максимально эффективной, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД Михаил Назаров продемонстрировал ребятам видеозаписи ДТП на дорогах Норильска с участием пешеходов. Полицейский останавливался на каждом отдельном происшествии и объяснял ошибки, которые совершили водитель либо пешеход. Увиденное поразило школьников до глубины души. Зрелище, когда старшеклассник, разговаривающий по телефону и переходящий проезжую часть по зебре в доли секунды оказывается под колёсами авто, оказалось не для слабонервных, и каждый из присутствующих представил в подобной ситуации себя.
Пешеход может уберечься от ДТП. Всего–то и надо, что идти, а не бежать через проезжую часть и заблаговременно убедиться, что автомобили из второго и третьего рядов также остановились.
Рисунок Владислава Пузикова
– Когда переходим дорогу, всегда смотрим в сторону возможной опасности, — говорит Михаил Назаров. — Водители могут быть и добросовестными участниками дорожного движения, и безответственными, но всегда при столкновении с автомобилем страдает человек. Машина — жестянка, её можно починить, человек после ДТП восстанавливается долго и тяжело, а иногда его вообще нельзя спасти.
Ещё одна косвенная причина, по которой школьники и взрослые становятся жертвами ДТП, – это капюшоны. С приходом холодов и ветров пешеходы натягивают их на глаза, но при переходе дороги нужно всегда убирать помеху с лица и смотреть в сторону движущихся автомобилей.
Рисунок Арины Крапивко
Не стоит забывать и о световозвращателях. Их наличие на одежде или рюкзаке уменьшает вероятность наезда автомобиля на пешехода: он становится заметным с расстояния 400 метров с дальним светом фар и около 150 метров — с ближним. Без световозвращателей человека можно увидеть только с 30 метров. Этого расстояния в условиях гололёда и плохой погоды недостаточно, чтобы автомобиль вовремя затормозил. Пешеходы должны быть различимы на дороге ради собственной безопасности.

Наталья Черкашина
Фото из архива СОШ № 40
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График отключения горячей воды в Норильске.
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Право руля 
«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Госавтоинспекции и норильских школ. С началом учебного года актуальность темы безопасности на дорогах вновь повышается. В этот раз участниками проекта стали учащиеся начальных классов школы № 40. В рисунках дети раскрыли своё видение дорожных проблем.

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