[Индекс номера 147 (01.10.2019)]

 Выставки 
Что помнит город

Сегодня, 1 октября, Музей Норильска отмечает своё 80–летие. В честь юбилея открыта масштабная просветительская программа Памяти.
Наши музейщики в конце прошлой недели совместно с московским Музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти уже представили норильчанам выставку «История ГУЛАГа. Система и жертвы». Интересно, что это самая первая, теперь передвижная экспозиция Музея истории ГУЛАГа, почти в полном объёме представлена в Норильске.
Экскурсию для первых посетителей, среди которых были и члены Общества защиты жертв политических репрессий, провел старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Илья Удовенко. На фоне выставки позднее прошла и его лекция «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в советской России».
Важно, что экспозиция с интерактивными блоками удачно вписана в музейное пространство и смотрится единым целым с постоянной выставкой «Пересмотру не подлежит» и разделом, посвящённым узнику Норильлага выдающемуся астрофизику Николаю Козыреву. Новый проект требует немало времени для изучения и раздумий. И справедливо, что возможностей для знакомства с её материалами организаторы предоставляют достаточно — до 15 марта 2020 года.
Команда Музея истории ГУЛАГа сопроводила свою выставку и большой просветительской программой. Начали с урока Памяти для школьников и студентов в Молодёжном центре.
Алексей Трубин, сотрудник образовательного центра, сразу предложил ребятам воспользоваться смартфонами, чтобы войти в базу данных общества «Мемориал», где собрано около трёх миллионов имён и историй людей, безвинно пострадавших от репрессий в 1920–1950–е годы. Ребята прониклись темой и попытались представить себе, каково это — томиться десяткам человек в крошечной камере... После этого необычного урока студенты политехнического колледжа поделились, что особенно тронули их прозвучавшие воспоминания репрессированных о том, как их в детстве разлучали с родителями... Наши музейщики отметили, что этот урок Памяти стал и уроком для старших, как пример убедительного разговора с молодёжью о временах сталинских репрессий. Неутомимый Алексей Трубин провёл для норильчан разных поколений в PolArt–резиденции и мастер–класс «Что помнит город». Без сомнения, память города хранится и в личных историях норильчан. И сделать её живой и доступной для современников и будущих поколений можно благодаря всевозможным ресурсам. Сегодня многие делятся семейными летописями в соцсетях или даже в формате комиксов. И необходимо не упустить время, чтобы сохранить воспоминания свидетелей давних событий.
Одной из площадок музейной программы Памяти стал Норильский городской архив, куда норильчане и жители других городов постоянно обращаются в надежде найти информацию о репрессированных родственниках. О том, как правильно составить запрос, восстановить утраченные документы, чтобы доказать родственную связь, и как поступить в, казалось бы, самых безвыходных случаях, говорилось на мастер–классе, который норильчане назвали бесценным, рассказала Мария Лоцманова, специалист центра документации Музея истории ГУЛАГа. Она поделилась и личным опытом, ведь многие её родные в своё время прошли через сталинский террор. Главное — верить в успех и не останавливать поиски. В этом убеждены и специалисты архива и отдела научной информации Музея Норильска.
Завершил программу Памяти кинопоказ «Мой ГУЛАГ» в Музее Норильска. Это были избранные фрагменты из серии архивных видеоинтервью с людьми, подвергшимися политическому преследованию. Музей истории ГУЛАГа с 2013 года записывает воспоминания узников лагерей и их родственников. Есть и интервью с теми, кто сам работал в системе ГУЛАГа. Уже записано около 250 эпизодов, съёмки проходили по всей России и за рубежом. Для норильчан выбрали фрагменты из двух многочасовых диалогов. Герои так прямодушно рассказали с экрана о детстве, когда на их семьи обрушились репрессии, что не видевшие лиха норильские дети не могли скрыть слёз...
Теперь и наши ребята знают, что Музеем истории ГУЛАГа разработано справочное пособие, которым все заинтересованные могут воспользоваться для самостоятельной записи видеоинтервью. Возможно, юные норильчане и сами в дальнейшем захотят принять участие в такой работе по сохранению памяти.
А с 4 по 6 октября в Норильске пройдёт новый проект в Норильске — городская музейная лаборатория «Музей города — всем городом». Впереди — презентация музейных проектных команд, экспресс–лекторий «Музей как городская повестка», проектно–исследовательские сессии и экспертная панельная дискуссия «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник».

Ирина Даниленко
Фото Ирины ДАНИЛЕНКО
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
Ситуация 
Подрядчик, занимавшийся обустройством четырёх автобусных остановок, подвёл горожан и не уложился в оговоренный срок. За исключением этого работы на улично–дорожной сети Норильска проходят гладко.

Чем занята власть 
Правительство региона утвердило ряд обновлённых краевых программ, на основе которых формируется бюджет на 2020–2022 годы.

Закон и порядок 
Определился порядок использования беспилотных летательных аппаратов в гражданском воздушном пространстве Норильска.

Театр 
Спектаклем «Дракон» и рыцарским турниром открылся новый, 79–й творческий сезон в норильской «Маяковке» . После спектакля зрители 20 минут не отпускали артистов со сцены.

Конкурс 
Проект норильского карнавала «В городе — театр!» занял первое место на региональном конкурсе Russian Event Awards. Следующий шаг — общенациональный уровень.

Презентация 
15 лет в нашем регионе работает аптечная сеть «Губернские аптеки», ставшая за эти годы крупнейшей государственной в стране. В Норильске она скоро отметит семилетний юбилей «прописки» — срок относительно небольшой, но сделано за это время было очень много.

Резонанс 
Побочное явление сезонного ремонта крыш в Норильске – залитие верхних этажей дождём.

Право руля 
«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Госавтоинспекции и норильских школ. С началом учебного года актуальность темы безопасности на дорогах вновь повышается. В этот раз участниками проекта стали учащиеся начальных классов школы № 40. В рисунках дети раскрыли своё видение дорожных проблем.

Выставки 
Сегодня, 1 октября, Музей Норильска отмечает своё 80–летие. В честь юбилея открыта масштабная просветительская программа Памяти.

Хоккей 
В Норильске начались отборочные игры к IX сезону Ночной хоккейной лиги — самого масштабного хоккейного проекта страны среди любителей.

Своя игра 
Школьники города побывали на «Полевом выходе».

Новости:
 1 октября 2019 
17:08 Общественная организация «Шторм» представила свой новый проект «Заполярный фристайл».
16:33 В День пожилого человека началась работа второго сезона Норильского филиала Краевого народного университета «Активное долголетие».
16:21 Норильчанка лишилась почти 300 тысяч рублей, установив на телефон программу по рекомендации якобы сотрудника банка.
16:11 Последний в этом году показ спектакля «Щелкунчик» станет особенным праздником для юных зрителей.
15:44 Из-за конфликта в школе 12-летний подросток не пришёл домой.
15:43 Норильчанин Дмитрий Петлицин получил неожиданный подарок от авиакомпании NordStar.
15:36 21-летней норильчанке грозит тюрьма. Она села за руль пьяной, причём не впервые.
15:13 Норильские полицейские вернулись из Сочи.
14:55 В России началась осенняя призывная кампания. Из Норильска и Таймыра на службу отправятся более 250 человек.
14:52 На Кольском полуострове начато строительство крупнейшего объекта возобновляемой энергетики за полярным кругом.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх