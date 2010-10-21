[Индекс номера 147 (01.10.2019)]



Выставки

Что помнит город

Сегодня, 1 октября, Музей Норильска отмечает своё 80–летие. В честь юбилея открыта масштабная просветительская программа Памяти.

Наши музейщики в конце прошлой недели совместно с московским Музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти уже представили норильчанам выставку «История ГУЛАГа. Система и жертвы». Интересно, что это самая первая, теперь передвижная экспозиция Музея истории ГУЛАГа, почти в полном объёме представлена в Норильске. Экскурсию для первых посетителей, среди которых были и члены Общества защиты жертв политических репрессий, провел старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Илья Удовенко. На фоне выставки позднее прошла и его лекция «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в советской России». Важно, что экспозиция с интерактивными блоками удачно вписана в музейное пространство и смотрится единым целым с постоянной выставкой «Пересмотру не подлежит» и разделом, посвящённым узнику Норильлага выдающемуся астрофизику Николаю Козыреву. Новый проект требует немало времени для изучения и раздумий. И справедливо, что возможностей для знакомства с её материалами организаторы предоставляют достаточно — до 15 марта 2020 года. Команда Музея истории ГУЛАГа сопроводила свою выставку и большой просветительской программой. Начали с урока Памяти для школьников и студентов в Молодёжном центре. Алексей Трубин, сотрудник образовательного центра, сразу предложил ребятам воспользоваться смартфонами, чтобы войти в базу данных общества «Мемориал», где собрано около трёх миллионов имён и историй людей, безвинно пострадавших от репрессий в 1920–1950–е годы. Ребята прониклись темой и попытались представить себе, каково это — томиться десяткам человек в крошечной камере... После этого необычного урока студенты политехнического колледжа поделились, что особенно тронули их прозвучавшие воспоминания репрессированных о том, как их в детстве разлучали с родителями... Наши музейщики отметили, что этот урок Памяти стал и уроком для старших, как пример убедительного разговора с молодёжью о временах сталинских репрессий. Неутомимый Алексей Трубин провёл для норильчан разных поколений в PolArt–резиденции и мастер–класс «Что помнит город». Без сомнения, память города хранится и в личных историях норильчан. И сделать её живой и доступной для современников и будущих поколений можно благодаря всевозможным ресурсам. Сегодня многие делятся семейными летописями в соцсетях или даже в формате комиксов. И необходимо не упустить время, чтобы сохранить воспоминания свидетелей давних событий. Одной из площадок музейной программы Памяти стал Норильский городской архив, куда норильчане и жители других городов постоянно обращаются в надежде найти информацию о репрессированных родственниках. О том, как правильно составить запрос, восстановить утраченные документы, чтобы доказать родственную связь, и как поступить в, казалось бы, самых безвыходных случаях, говорилось на мастер–классе, который норильчане назвали бесценным, рассказала Мария Лоцманова, специалист центра документации Музея истории ГУЛАГа. Она поделилась и личным опытом, ведь многие её родные в своё время прошли через сталинский террор. Главное — верить в успех и не останавливать поиски. В этом убеждены и специалисты архива и отдела научной информации Музея Норильска. Завершил программу Памяти кинопоказ «Мой ГУЛАГ» в Музее Норильска. Это были избранные фрагменты из серии архивных видеоинтервью с людьми, подвергшимися политическому преследованию. Музей истории ГУЛАГа с 2013 года записывает воспоминания узников лагерей и их родственников. Есть и интервью с теми, кто сам работал в системе ГУЛАГа. Уже записано около 250 эпизодов, съёмки проходили по всей России и за рубежом. Для норильчан выбрали фрагменты из двух многочасовых диалогов. Герои так прямодушно рассказали с экрана о детстве, когда на их семьи обрушились репрессии, что не видевшие лиха норильские дети не могли скрыть слёз... Теперь и наши ребята знают, что Музеем истории ГУЛАГа разработано справочное пособие, которым все заинтересованные могут воспользоваться для самостоятельной записи видеоинтервью. Возможно, юные норильчане и сами в дальнейшем захотят принять участие в такой работе по сохранению памяти. А с 4 по 6 октября в Норильске пройдёт новый проект в Норильске — городская музейная лаборатория «Музей города — всем городом». Впереди — презентация музейных проектных команд, экспресс–лекторий «Музей как городская повестка», проектно–исследовательские сессии и экспертная панельная дискуссия «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник».

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Наши музейщики в конце прошлой недели совместно с московским Музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти уже представили норильчанам выставку «История ГУЛАГа. Система и жертвы». Интересно, что это самая первая, теперь передвижная экспозиция Музея истории ГУЛАГа, почти в полном объёме представлена в Норильске.Экскурсию для первых посетителей, среди которых были и члены Общества защиты жертв политических репрессий, провел старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа Илья Удовенко. На фоне выставки позднее прошла и его лекция «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в советской России».Важно, что экспозиция с интерактивными блоками удачно вписана в музейное пространство и смотрится единым целым с постоянной выставкой «Пересмотру не подлежит» и разделом, посвящённым узнику Норильлага выдающемуся астрофизику Николаю Козыреву. Новый проект требует немало времени для изучения и раздумий. И справедливо, что возможностей для знакомства с её материалами организаторы предоставляют достаточно — до 15 марта 2020 года.Команда Музея истории ГУЛАГа сопроводила свою выставку и большой просветительской программой. Начали с урока Памяти для школьников и студентов в Молодёжном центре.Алексей Трубин, сотрудник образовательного центра, сразу предложил ребятам воспользоваться смартфонами, чтобы войти в базу данных общества «Мемориал», где собрано около трёх миллионов имён и историй людей, безвинно пострадавших от репрессий в 1920–1950–е годы. Ребята прониклись темой и попытались представить себе, каково это — томиться десяткам человек в крошечной камере... После этого необычного урока студенты политехнического колледжа поделились, что особенно тронули их прозвучавшие воспоминания репрессированных о том, как их в детстве разлучали с родителями... Наши музейщики отметили, что этот урок Памяти стал и уроком для старших, как пример убедительного разговора с молодёжью о временах сталинских репрессий. Неутомимый Алексей Трубин провёл для норильчан разных поколений в PolArt–резиденции и мастер–класс «Что помнит город». Без сомнения, память города хранится и в личных историях норильчан. И сделать её живой и доступной для современников и будущих поколений можно благодаря всевозможным ресурсам. Сегодня многие делятся семейными летописями в соцсетях или даже в формате комиксов. И необходимо не упустить время, чтобы сохранить воспоминания свидетелей давних событий.Одной из площадок музейной программы Памяти стал Норильский городской архив, куда норильчане и жители других городов постоянно обращаются в надежде найти информацию о репрессированных родственниках. О том, как правильно составить запрос, восстановить утраченные документы, чтобы доказать родственную связь, и как поступить в, казалось бы, самых безвыходных случаях, говорилось на мастер–классе, который норильчане назвали бесценным, рассказала Мария Лоцманова, специалист центра документации Музея истории ГУЛАГа. Она поделилась и личным опытом, ведь многие её родные в своё время прошли через сталинский террор. Главное — верить в успех и не останавливать поиски. В этом убеждены и специалисты архива и отдела научной информации Музея Норильска.Завершил программу Памяти кинопоказ «Мой ГУЛАГ» в Музее Норильска. Это были избранные фрагменты из серии архивных видеоинтервью с людьми, подвергшимися политическому преследованию. Музей истории ГУЛАГа с 2013 года записывает воспоминания узников лагерей и их родственников. Есть и интервью с теми, кто сам работал в системе ГУЛАГа. Уже записано около 250 эпизодов, съёмки проходили по всей России и за рубежом. Для норильчан выбрали фрагменты из двух многочасовых диалогов. Герои так прямодушно рассказали с экрана о детстве, когда на их семьи обрушились репрессии, что не видевшие лиха норильские дети не могли скрыть слёз...Теперь и наши ребята знают, что Музеем истории ГУЛАГа разработано справочное пособие, которым все заинтересованные могут воспользоваться для самостоятельной записи видеоинтервью. Возможно, юные норильчане и сами в дальнейшем захотят принять участие в такой работе по сохранению памяти.А с 4 по 6 октября в Норильске пройдёт новый проект в Норильске — городская музейная лаборатория «Музей города — всем городом». Впереди — презентация музейных проектных команд, экспресс–лекторий «Музей как городская повестка», проектно–исследовательские сессии и экспертная панельная дискуссия «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник».

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