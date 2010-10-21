[Индекс номера 150 (04.10.2019)]



Есть повод

Классная работа

В канун праздника учительства в актовом зале школы № 6 чествовали представителей разных педагогических профессий норильской системы образования.

Гостей встречали нарядные выпускники, а малыши вручали трогательные открытки, сделанные собственными руками. В нарядном зале до начала церемонии можно было посмотреть видеоролик с поздравлениями ребят и рассказом о достижениях учительства, столь успешно участвующего в реализации региональных проектов, достойно представляющего свои образовательные практики с использованием новых технологий в крае и стране. Обстановка была дружеской и приподнятой. До начала торжества мы заглянули в 4«А» класс, который принимал активное участие в подготовке праздника для лучших учителей города. Дети с радостью познакомили нас со своим классным руководителем Ириной Жук. Коренная норильчанка, выпускница Новокузнецкого педагогического института, она сама с любовью вспоминает о своей родной 23–й школе, где знаменитый норильский директор Калерия Перцева преподавала химию. Пример таких педагогов, самоотверженно любящих детей, верных высокой миссии, и вдохновил Ирину выбрать путь учительства. Она преподаёт в начальных классах больше 30 лет, из них восьмой год работает в 6–й школе, которая, кстати, не зря избрана для чествования учительства в этом году. В её светлых, нарядных стенах после реконструкции приятно и учиться, и отмечать праздники. Ирина Жук поделилась, что учительский праздник продолжится и 4 октября, когда во всех школах пройдёт день самоуправления. Выпускники, которые ненадолго примерят роли учителей, готовят для своих наставников множество сюрпризов и поздравлений. На торжестве героев дня от души поздравил и. о. главы Норильска Андрей Малков, который в своё время тоже учился в школе № 6: – Уверен, что дело учителя — самая сложная и ответственная профессия в нашей стране. Сколько же надо иметь терпения, нервов, самообладания, чтобы не только дать хорошие знания, но и вырастить достойных людей, которые могли бы занять своё место в нашем обществе. В нашем городе есть выдающиеся примеры профессионалов, которые показали себя на уровне руководства страны, региона и министерств. И это заслуга системы норильского образования. От всей души желаю учителям крепкого здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия, чтобы у вас хватало времени и сил на все начинания, чтобы вас любили и ценили подрастающие поколения. В День учителя за высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в дело воспитания и образования детей отметили 176 лучших педагогов. Нарядный зал не мог вместить всех, и награждение пришлось проводить в два этапа. Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ отмечена учитель школы № 1 Эльвира Андреева. Муниципальным знаком отличия «За профессиональное мастерство» в сфере образования удостоены учитель иностранного языка 7–й гимназии Лариса Барсукова и методист методического центра Наталья Немченко. Лучшие педагоги Норильска получили министерские, краевые и муниципальные награды Особенно приятно, что за свои достижения отмечены представители самых разных педагогических профессий. Среди удостоенных благодарственного письма министерства образования Красноярского края — учитель технологии школы № 39 Любовь Бородуля, методист методического центра Татьяна Вдовина, заместитель начальника отдела дошкольного образования Ольга Золотухина, математик школы № 3 Наталия Гонтковская, директор гимназии № 1 Светлана Савенкова и директор 39–й школы Марина Титова. Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, вручая награды от Законодательного собрания края и горсовета, сердечно поблагодарил за то образование, которое Норильск дал лично ему: – Мой сегодняшний статус, моя работа — доказательство того, как качественно норильские учителя готовят своих учеников. Сначала мы учимся в школе, получаем образование в техникумах, вузах. Потом сами становимся родителями школьников. Как многодетный отец я постоянно чувствую, насколько важен контакт педагога с семьёй. На протяжении всей жизни нас сопровождают учителя. И надеюсь, что, когда стану дедушкой, тоже буду водить внуков в самую прекрасную школу. Благодарю за то, что вы выбрали своё дело! Без вашего труда невозможна работа ни в одной области, тем более в Норильске, где так необходимы высококлассные специалисты, которым вы даёте первые знания.

176 педагогов Норильска награждены ко Дню учителя за профессионализм и личный вклад в воспитание детей. Интересно, что 6–ю школу, одну из старейших в Норильске, окончил и начальник норильского управления образования Андрей Колин, которого в младших классах, как и Андрея Малкова, учила незабываемый педагог Тамара Волкова. Теперь те прекрасные учителя остались лишь в нашей благодарной памяти. Андрей Колин поделился сожалением, что как начальнику управления ему не положено заниматься преподавательской деятельностью, что он скучает по урокам физики. А ведущие церемонии вспомнили, как на недавней городской педагогической конференции Андрей Колин как девиз перед новым учебным годом произнёс напутствие для норильского учительства: «Я уверен в вашем профессионализме, горжусь достижениями, приветствую открытость к сотрудничеству и взаимодействию. У такой команды, как мы, всё обязательно получится! Каждый из нас может многое, а вместе мы можем всё!». Растроганный доброй обстановкой встречи Андрей Малков признался, что, когда учился в 6–й школе, а потом в 25–й, особо успеваемостью не отличался, но уже в 17–м училище, куда поступил после 8–го класса, понял, что для того чтобы чего–то достичь в жизни, надо хорошо учиться! И в этом ему тоже помогли норильские педагоги. Среди награждённых было немало представителей самых творческих педагогических дисциплин. Изобразительное искусство преподаёт в гимназии № 5 свыше 30 лет Ольга Цикунова, удостоенная благодарственного письма городского Совета депутатов. Это далеко не первая награда педагога, и она всегда особенно радуется за своих коллег, которые приобщают детей к культуре. Среди учителей, получивших награды, отмечено немало талантливых тружениц Дворца творчества детей и молодёжи. Это и руководитель известного в стране танцевального коллектива «Талнахский перепляс» Надежда Панько, и Надежда Сысоева, руководитель театральной студии «Синяя птица», и педагоги ДТДМ Оксана Бессонова, Светлана Крушинская, Елена Еремеева и Елена Залазаева. По достоинству оценён и труд Дмитрия Осияна, преподавателя Норильского колледжа искусств, удостоенного благодарственного письма Законодательного собрания Красноярского края. Многие знают этого виртуозного педагога–музыканта и по концертным выступлениям на различных творческих площадках. Герои дня благодарили за самый тёплый приём и. о. директора школы № 6 Сергея Лебедкина. Директор Наталья Петрухина в эти праздничные дни находится в командировке. А Сергей Владимирович, в своё время ученик школы № 14 и в прошлом сотрудник правоохранительных органов, трудится заместителем по административно–хозяйственной деятельности. Он сразу оценил дружественность и доброту новых коллег, очень радовался за награждённых учителей Ирину Абишеву и Татьяну Булыгину. Судьба недавно привела его в школу, где мужчины пока всё ещё редкость. Представителей сильной половины среди награждённых было не так много — но каких! — учитель математики школы № 1 Александр Бойков, учитель физической культуры Вадим Ершов из 39–й школы и Антон Бабурин из 7–й гимназии, Александр Сальников из гимназии № 5. Понятно, что хотелось бы видеть больше мужчин в наших учебных заведениях, и в целом пожелать учительству хочется ещё многого. Но главным они уже обладают: любовью к детям и профессии. И пусть так будет всегда. С праздником, дорогие норильские учителя!

Ирина Даниленко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Гостей встречали нарядные выпускники, а малыши вручали трогательные открытки, сделанные собственными руками. В нарядном зале до начала церемонии можно было посмотреть видеоролик с поздравлениями ребят и рассказом о достижениях учительства, столь успешно участвующего в реализации региональных проектов, достойно представляющего свои образовательные практики с использованием новых технологий в крае и стране.Обстановка была дружеской и приподнятой. До начала торжества мы заглянули в 4«А» класс, который принимал активное участие в подготовке праздника для лучших учителей города. Дети с радостью познакомили нас со своим классным руководителем Ириной Жук. Коренная норильчанка, выпускница Новокузнецкого педагогического института, она сама с любовью вспоминает о своей родной 23–й школе, где знаменитый норильский директор Калерия Перцева преподавала химию. Пример таких педагогов, самоотверженно любящих детей, верных высокой миссии, и вдохновил Ирину выбрать путь учительства. Она преподаёт в начальных классах больше 30 лет, из них восьмой год работает в 6–й школе, которая, кстати, не зря избрана для чествования учительства в этом году. В её светлых, нарядных стенах после реконструкции приятно и учиться, и отмечать праздники. Ирина Жук поделилась, что учительский праздник продолжится и 4 октября, когда во всех школах пройдёт день самоуправления. Выпускники, которые ненадолго примерят роли учителей, готовят для своих наставников множество сюрпризов и поздравлений.На торжестве героев дня от души поздравил и. о. главы Норильска Андрей Малков, который в своё время тоже учился в школе № 6:– Уверен, что дело учителя — самая сложная и ответственная профессия в нашей стране. Сколько же надо иметь терпения, нервов, самообладания, чтобы не только дать хорошие знания, но и вырастить достойных людей, которые могли бы занять своё место в нашем обществе. В нашем городе есть выдающиеся примеры профессионалов, которые показали себя на уровне руководства страны, региона и министерств. И это заслуга системы норильского образования. От всей души желаю учителям крепкого здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия, чтобы у вас хватало времени и сил на все начинания, чтобы вас любили и ценили подрастающие поколения.В День учителя за высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в дело воспитания и образования детей отметили 176 лучших педагогов. Нарядный зал не мог вместить всех, и награждение пришлось проводить в два этапа. Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ отмечена учитель школы № 1 Эльвира Андреева. Муниципальным знаком отличия «За профессиональное мастерство» в сфере образования удостоены учитель иностранного языка 7–й гимназии Лариса Барсукова и методист методического центра Наталья Немченко.Особенно приятно, что за свои достижения отмечены представители самых разных педагогических профессий. Среди удостоенных благодарственного письма министерства образования Красноярского края — учитель технологии школы № 39 Любовь Бородуля, методист методического центра Татьяна Вдовина, заместитель начальника отдела дошкольного образования Ольга Золотухина, математик школы № 3 Наталия Гонтковская, директор гимназии № 1 Светлана Савенкова и директор 39–й школы Марина Титова.Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, вручая награды от Законодательного собрания края и горсовета, сердечно поблагодарил за то образование, которое Норильск дал лично ему:– Мой сегодняшний статус, моя работа — доказательство того, как качественно норильские учителя готовят своих учеников. Сначала мы учимся в школе, получаем образование в техникумах, вузах. Потом сами становимся родителями школьников. Как многодетный отец я постоянно чувствую, насколько важен контакт педагога с семьёй. На протяжении всей жизни нас сопровождают учителя. И надеюсь, что, когда стану дедушкой, тоже буду водить внуков в самую прекрасную школу. Благодарю за то, что вы выбрали своё дело! Без вашего труда невозможна работа ни в одной области, тем более в Норильске, где так необходимы высококлассные специалисты, которым вы даёте первые знания.Интересно, что 6–ю школу, одну из старейших в Норильске, окончил и начальник норильского управления образования Андрей Колин, которого в младших классах, как и Андрея Малкова, учила незабываемый педагог Тамара Волкова. Теперь те прекрасные учителя остались лишь в нашей благодарной памяти. Андрей Колин поделился сожалением, что как начальнику управления ему не положено заниматься преподавательской деятельностью, что он скучает по урокам физики. А ведущие церемонии вспомнили, как на недавней городской педагогической конференции Андрей Колин как девиз перед новым учебным годом произнёс напутствие для норильского учительства: «Я уверен в вашем профессионализме, горжусь достижениями, приветствую открытость к сотрудничеству и взаимодействию. У такой команды, как мы, всё обязательно получится! Каждый из нас может многое, а вместе мы можем всё!».Растроганный доброй обстановкой встречи Андрей Малков признался, что, когда учился в 6–й школе, а потом в 25–й, особо успеваемостью не отличался, но уже в 17–м училище, куда поступил после 8–го класса, понял, что для того чтобы чего–то достичь в жизни, надо хорошо учиться! И в этом ему тоже помогли норильские педагоги.Среди награждённых было немало представителей самых творческих педагогических дисциплин. Изобразительное искусство преподаёт в гимназии № 5 свыше 30 лет Ольга Цикунова, удостоенная благодарственного письма городского Совета депутатов. Это далеко не первая награда педагога, и она всегда особенно радуется за своих коллег, которые приобщают детей к культуре. Среди учителей, получивших награды, отмечено немало талантливых тружениц Дворца творчества детей и молодёжи. Это и руководитель известного в стране танцевального коллектива «Талнахский перепляс» Надежда Панько, и Надежда Сысоева, руководитель театральной студии «Синяя птица», и педагоги ДТДМ Оксана Бессонова, Светлана Крушинская, Елена Еремеева и Елена Залазаева. По достоинству оценён и труд Дмитрия Осияна, преподавателя Норильского колледжа искусств, удостоенного благодарственного письма Законодательного собрания Красноярского края. Многие знают этого виртуозного педагога–музыканта и по концертным выступлениям на различных творческих площадках.Герои дня благодарили за самый тёплый приём и. о. директора школы № 6 Сергея Лебедкина. Директор Наталья Петрухина в эти праздничные дни находится в командировке. А Сергей Владимирович, в своё время ученик школы № 14 и в прошлом сотрудник правоохранительных органов, трудится заместителем по административно–хозяйственной деятельности. Он сразу оценил дружественность и доброту новых коллег, очень радовался за награждённых учителей Ирину Абишеву и Татьяну Булыгину. Судьба недавно привела его в школу, где мужчины пока всё ещё редкость. Представителей сильной половины среди награждённых было не так много — но каких! — учитель математики школы № 1 Александр Бойков, учитель физической культуры Вадим Ершов из 39–й школы и Антон Бабурин из 7–й гимназии, Александр Сальников из гимназии № 5. Понятно, что хотелось бы видеть больше мужчин в наших учебных заведениях, и в целом пожелать учительству хочется ещё многого. Но главным они уже обладают: любовью к детям и профессии. И пусть так будет всегда. С праздником, дорогие норильские учителя!

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