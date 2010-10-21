[Индекс номера 150 (04.10.2019)]

 Есть повод 
Классная работа

В канун праздника учительства в актовом зале школы № 6 чествовали представителей разных педагогических профессий норильской системы образования.
Гостей встречали нарядные выпускники, а малыши вручали трогательные открытки, сделанные собственными руками. В нарядном зале до начала церемонии можно было посмотреть видеоролик с поздравлениями ребят и рассказом о достижениях учительства, столь успешно участвующего в реализации региональных проектов, достойно представляющего свои образовательные практики с использованием новых технологий в крае и стране.
Обстановка была дружеской и приподнятой. До начала торжества мы заглянули в 4«А» класс, который принимал активное участие в подготовке праздника для лучших учителей города. Дети с радостью познакомили нас со своим классным руководителем Ириной Жук. Коренная норильчанка, выпускница Новокузнецкого педагогического института, она сама с любовью вспоминает о своей родной 23–й школе, где знаменитый норильский директор Калерия Перцева преподавала химию. Пример таких педагогов, самоотверженно любящих детей, верных высокой миссии, и вдохновил Ирину выбрать путь учительства. Она преподаёт в начальных классах больше 30 лет, из них восьмой год работает в 6–й школе, которая, кстати, не зря избрана для чествования учительства в этом году. В её светлых, нарядных стенах после реконструкции приятно и учиться, и отмечать праздники. Ирина Жук поделилась, что учительский праздник продолжится и 4 октября, когда во всех школах пройдёт день самоуправления. Выпускники, которые ненадолго примерят роли учителей, готовят для своих наставников множество сюрпризов и поздравлений.
На торжестве героев дня от души поздравил и. о. главы Норильска Андрей Малков, который в своё время тоже учился в школе № 6:
– Уверен, что дело учителя — самая сложная и ответственная профессия в нашей стране. Сколько же надо иметь терпения, нервов, самообладания, чтобы не только дать хорошие знания, но и вырастить достойных людей, которые могли бы занять своё место в нашем обществе. В нашем городе есть выдающиеся примеры профессионалов, которые показали себя на уровне руководства страны, региона и министерств. И это заслуга системы норильского образования. От всей души желаю учителям крепкого здоровья, хорошего настроения и семейного благополучия, чтобы у вас хватало времени и сил на все начинания, чтобы вас любили и ценили подрастающие поколения.
В День учителя за высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в дело воспитания и образования детей отметили 176 лучших педагогов. Нарядный зал не мог вместить всех, и награждение пришлось проводить в два этапа. Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ отмечена учитель школы № 1 Эльвира Андреева. Муниципальным знаком отличия «За профессиональное мастерство» в сфере образования удостоены учитель иностранного языка 7–й гимназии Лариса Барсукова и методист методического центра Наталья Немченко.
Лучшие педагоги Норильска получили министерские, краевые и муниципальные награды
Особенно приятно, что за свои достижения отмечены представители самых разных педагогических профессий. Среди удостоенных благодарственного письма министерства образования Красноярского края — учитель технологии школы № 39 Любовь Бородуля, методист методического центра Татьяна Вдовина, заместитель начальника отдела дошкольного образования Ольга Золотухина, математик школы № 3 Наталия Гонтковская, директор гимназии № 1 Светлана Савенкова и директор 39–й школы Марина Титова.
Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, вручая награды от Законодательного собрания края и горсовета, сердечно поблагодарил за то образование, которое Норильск дал лично ему:
– Мой сегодняшний статус, моя работа — доказательство того, как качественно норильские учителя готовят своих учеников. Сначала мы учимся в школе, получаем образование в техникумах, вузах. Потом сами становимся родителями школьников. Как многодетный отец я постоянно чувствую, насколько важен контакт педагога с семьёй. На протяжении всей жизни нас сопровождают учителя. И надеюсь, что, когда стану дедушкой, тоже буду водить внуков в самую прекрасную школу. Благодарю за то, что вы выбрали своё дело! Без вашего труда невозможна работа ни в одной области, тем более в Норильске, где так необходимы высококлассные специалисты, которым вы даёте первые знания.

176 педагогов Норильска награждены ко Дню учителя за профессионализм и личный вклад в воспитание детей.
Интересно, что 6–ю школу, одну из старейших в Норильске, окончил и начальник норильского управления образования Андрей Колин, которого в младших классах, как и Андрея Малкова, учила незабываемый педагог Тамара Волкова. Теперь те прекрасные учителя остались лишь в нашей благодарной памяти. Андрей Колин поделился сожалением, что как начальнику управления ему не положено заниматься преподавательской деятельностью, что он скучает по урокам физики. А ведущие церемонии вспомнили, как на недавней городской педагогической конференции Андрей Колин как девиз перед новым учебным годом произнёс напутствие для норильского учительства: «Я уверен в вашем профессионализме, горжусь достижениями, приветствую открытость к сотрудничеству и взаимодействию. У такой команды, как мы, всё обязательно получится! Каждый из нас может многое, а вместе мы можем всё!».
Растроганный доброй обстановкой встречи Андрей Малков признался, что, когда учился в 6–й школе, а потом в 25–й, особо успеваемостью не отличался, но уже в 17–м училище, куда поступил после 8–го класса, понял, что для того чтобы чего–то достичь в жизни, надо хорошо учиться! И в этом ему тоже помогли норильские педагоги.
Среди награждённых было немало представителей самых творческих педагогических дисциплин. Изобразительное искусство преподаёт в гимназии № 5 свыше 30 лет Ольга Цикунова, удостоенная благодарственного письма городского Совета депутатов. Это далеко не первая награда педагога, и она всегда особенно радуется за своих коллег, которые приобщают детей к культуре. Среди учителей, получивших награды, отмечено немало талантливых тружениц Дворца творчества детей и молодёжи. Это и руководитель известного в стране танцевального коллектива «Талнахский перепляс» Надежда Панько, и Надежда Сысоева, руководитель театральной студии «Синяя птица», и педагоги ДТДМ Оксана Бессонова, Светлана Крушинская, Елена Еремеева и Елена Залазаева. По достоинству оценён и труд Дмитрия Осияна, преподавателя Норильского колледжа искусств, удостоенного благодарственного письма Законодательного собрания Красноярского края. Многие знают этого виртуозного педагога–музыканта и по концертным выступлениям на различных творческих площадках.
Герои дня благодарили за самый тёплый приём и. о. директора школы № 6 Сергея Лебедкина. Директор Наталья Петрухина в эти праздничные дни находится в командировке. А Сергей Владимирович, в своё время ученик школы № 14 и в прошлом сотрудник правоохранительных органов, трудится заместителем по административно–хозяйственной деятельности. Он сразу оценил дружественность и доброту новых коллег, очень радовался за награждённых учителей Ирину Абишеву и Татьяну Булыгину. Судьба недавно привела его в школу, где мужчины пока всё ещё редкость. Представителей сильной половины среди награждённых было не так много — но каких! — учитель математики школы № 1 Александр Бойков, учитель физической культуры Вадим Ершов из 39–й школы и Антон Бабурин из 7–й гимназии, Александр Сальников из гимназии № 5. Понятно, что хотелось бы видеть больше мужчин в наших учебных заведениях, и в целом пожелать учительству хочется ещё многого. Но главным они уже обладают: любовью к детям и профессии. И пусть так будет всегда. С праздником, дорогие норильские учителя!

Ирина Даниленко
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
Есть повод 
В канун праздника учительства в актовом зале школы № 6 чествовали представителей разных педагогических профессий норильской системы образования.

Общество 
Норильское образование — ровесник города и комбината, в 1930 году ребят в Заполярье уже учили.

Общество 
Исторически сложилось так, что наш город проектировали очень талантливые и неординарные архитекторы.

Проекты 
Закончилась модернизация выработок учебного полигона в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский». Их площадь выросла на 2000 квадратных метров и теперь составляет 7000 «квадратов».

Профи 
Вести ремонт оборудования в условиях горных выработок может не каждый. Для этого нужны не только профессиональные знания, но и определённое мужество, выносливость и хладнокровие. Людям, которые обладают этими качествами в полной мере, всегда — особый почёт.

Призвание 
Этот человек и шага не может ступить без своего этюдника и красок. Живопись для неё и работа, и отдых, и своего рода божество. Елена Ильянкова – самобытная, ищущая и свободная художница, безмерно влюблённая в российский Север.

Общество 
Вопросы глобального изменения климата и экологии — тема номер один во всем мире. Недавно с трибуны ООН свои мысли по этому поводу в довольно жёсткой манере озвучила Грета Тунберг, 16–летняя школьница из Стокгольма, экологический активист. Её эмоциональная речь породила целый ураган разнородных откликов.

Новости:
 4 октября 2019 
16:20 «Норникель» запускает в Заполярье международный культурный проект FusioNNow.
16:18 Заполярный филиал «Норникеля» приобретает технику для крепления горных выработок.
16:16 Завтра в Городском центре культуры состоится концерт творческого объединения «Планёрка», посвящённый Дню учителя.
16:12 Добрые уроки от благотворительного фонда. Норильских школьников учат правильно подходить к вопросам благотворительности.
15:52 На НМЗ погиб 24-летний рабочий. Проводится доследственная проверка.
15:22 На очном туре «Учитель года России - 2019» обсудили роль воспитания в школе.
15:19 Работа Школы краеведа Норильска текущего сезона подходит к концу.
14:50 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с помощником прокурора.
14:40 На Таймыре обнаружили уникальную нижнюю челюсть мамонта.
14:38 Сразу две книги издательства «Апекс» победили на межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь – Евразия – 2019».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх