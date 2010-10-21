[Индекс номера 150 (04.10.2019)]

 Общество 
5 октября — Всемирный день учителя

Норильское образование — ровесник города и комбината, в 1930 году ребят в Заполярье уже учили.
Урок истории
Первая школа Норильска размещалась всего в трёх комнатах. Одна из комнат была проходной, в ней жили мальчики. Во второй комнате размещались девочки и персонал. В третьей — учебный класс, комната учителя и баня. В школе занимались 8 учеников —долган. Кто был первым учителем — неизвестно.
В октябре 1935 года директором норильской школы стала жена руководителя «Норильскстроя» Елизавета Карловна Матвеева. Уже через год — 1 сентября 1936 года — школа переехала в небольшое деревянное одноэтажное здание.
В 1939 году Норильск получил статус рабочего посёлка и остро встал вопрос о строительстве школы, в которой могли бы обучаться дети геологов, строителей, вольнонаёмных жителей. На заседании парткома комбината коммунисты приняли решение построить школу за 20 дней.
Первого сентября 1939 года открылась первая средняя школа на улице Озёрной. Первый директор — Евгений Прокопьевич Самсонов. Учителей не хватало, и некоторые предметы вели инженеры. В 1941 году к деревянному зданию школы пристроили спортивный зал. В 1943–44 учебном году в школе числилось 470 учеников. Было тесно, приходилось учиться в несколько смен.
Здание второй школы было открыто 1 сентября 1944 года. И одновременно начали строительство нового здания для школы № 1.
На начало 1953–1954 учебного года в Норильске насчитывалось 5 средних школ, семилетних — 4, начальных — 5, две школы рабочей молодёжи. Официально утвердили актировки. Обед в школе стоил 3 рубля.
В 1954 году городской отдел народного образования впервые стал победителем в краевом соревновании «За подготовку школ к новому учебному году» и был награждён переходящим Красным Знаменем.

В 2018 году городское управление образования отметило 65 лет. В его ведомстве 84 учреждения, в том числе 41 дошкольное, 29 школ, 6 гимназий, лицей, школа–интернат.

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График отключения горячей воды в Норильске.
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 4 октября 2019 
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14:50 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с помощником прокурора.
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