[Индекс номера 150 (04.10.2019)]



Общество

7 октября — Всемирный день архитектуры

Исторически сложилось так, что наш город проектировали очень талантливые и неординарные архитекторы.

Большинство из тех, кто создавал лучшие городские постройки, приехали на Север не по своей воле. Вот, например, такая цифра: на заре строительства города из 33 работавших в Норильске зодчих 22 были репрессированными. Благодаря им были построены настоящие жемчужины городской архитектуры: здания ДИТРа, музучилища, ансамблей исторической части города. Норильску и сегодня есть чем гордиться и кого поздравлять с этим профессиональным праздником.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Большинство из тех, кто создавал лучшие городские постройки, приехали на Север не по своей воле. Вот, например, такая цифра: на заре строительства города из 33 работавших в Норильске зодчих 22 были репрессированными. Благодаря им были построены настоящие жемчужины городской архитектуры: здания ДИТРа, музучилища, ансамблей исторической части города. Норильску и сегодня есть чем гордиться и кого поздравлять с этим профессиональным праздником.

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