[Индекс номера 150 (04.10.2019)]

 Общество 
7 октября — Всемирный день архитектуры

Исторически сложилось так, что наш город проектировали очень талантливые и неординарные архитекторы.
Большинство из тех, кто создавал лучшие городские постройки, приехали на Север не по своей воле. Вот, например, такая цифра: на заре строительства города из 33 работавших в Норильске зодчих 22 были репрессированными. Благодаря им были построены настоящие жемчужины городской архитектуры: здания ДИТРа, музучилища, ансамблей исторической части города. Норильску и сегодня есть чем гордиться и кого поздравлять с этим профессиональным праздником.

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График отключения горячей воды в Норильске.
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Статьи текущего номера:
Есть повод 
В канун праздника учительства в актовом зале школы № 6 чествовали представителей разных педагогических профессий норильской системы образования.

Общество 
Норильское образование — ровесник города и комбината, в 1930 году ребят в Заполярье уже учили.

Общество 
Исторически сложилось так, что наш город проектировали очень талантливые и неординарные архитекторы.

Проекты 
Закончилась модернизация выработок учебного полигона в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский». Их площадь выросла на 2000 квадратных метров и теперь составляет 7000 «квадратов».

Профи 
Вести ремонт оборудования в условиях горных выработок может не каждый. Для этого нужны не только профессиональные знания, но и определённое мужество, выносливость и хладнокровие. Людям, которые обладают этими качествами в полной мере, всегда — особый почёт.

Призвание 
Этот человек и шага не может ступить без своего этюдника и красок. Живопись для неё и работа, и отдых, и своего рода божество. Елена Ильянкова – самобытная, ищущая и свободная художница, безмерно влюблённая в российский Север.

Общество 
Вопросы глобального изменения климата и экологии — тема номер один во всем мире. Недавно с трибуны ООН свои мысли по этому поводу в довольно жёсткой манере озвучила Грета Тунберг, 16–летняя школьница из Стокгольма, экологический активист. Её эмоциональная речь породила целый ураган разнородных откликов.

Новости:
 4 октября 2019 
16:20 «Норникель» запускает в Заполярье международный культурный проект FusioNNow.
16:18 Заполярный филиал «Норникеля» приобретает технику для крепления горных выработок.
16:16 Завтра в Городском центре культуры состоится концерт творческого объединения «Планёрка», посвящённый Дню учителя.
16:12 Добрые уроки от благотворительного фонда. Норильских школьников учат правильно подходить к вопросам благотворительности.
15:52 На НМЗ погиб 24-летний рабочий. Проводится доследственная проверка.
15:22 На очном туре «Учитель года России - 2019» обсудили роль воспитания в школе.
15:19 Работа Школы краеведа Норильска текущего сезона подходит к концу.
14:50 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с помощником прокурора.
14:40 На Таймыре обнаружили уникальную нижнюю челюсть мамонта.
14:38 Сразу две книги издательства «Апекс» победили на межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь – Евразия – 2019».
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