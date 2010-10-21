[Индекс номера 150 (04.10.2019)]



Проекты

На крутых поворотах

Закончилась модернизация выработок учебного полигона в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский». Их площадь выросла на 2000 квадратных метров и теперь составляет 7000 «квадратов».

Увеличение предприятиями минерально–сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» объёмов добычи сырья потребовало инфраструктурных изменений технологии подготовки работников. Для повышения качества обучения персонала и обеспечения потребности горных предприятий в специалистах инвестиционным подкомитетом операционного блока компании был реализован специальный проект по модернизации горных выработок учебного полигона шахты «Ангидрит». На полигоне построили ещё две камеры для стоянки двух единиц самоходного оборудования и обустроили две выработки для отгрузки и зачистки рудоспуска, трасс и плинтусов погрузочно–доставочной машиной (ПДМ). В одной из выработок также оборудовали тренировочный забой для выполнения операций по отгрузке горной массы с поворота на длину ковша ПДМ. Сейчас на полигоне группа рабочих Заполярного филиала «Норникеля» и дочерних предприятий компании учится управлению и обслуживанию ПДМ. Принцип обучения можно назвать комплексным. Слушателей делят на несколько групп, каждая из которых занимается на одном из трёх участков. На подготовительных курсах они отрабатывают необходимые навыки непосредственно под землёй, изучают устройство и особенности эксплуатации узлов, агрегатов и основных систем машины, вникают в нормативные документы. Со временем группы меняются местами, охватывая все направления. – Перед нашими слушателями не стоит задача научиться ремонтировать технику, — говорит мастер производственного обучения корпоративного университета «Норильский никель» Евгений Кучин. — Для этого существуют специальные службы. Но мы должны дать работникам представление о технике в том объёме, чтобы они могли при необходимости объяснить характер неисправности. Приёмы управления ПДМ, благодаря модернизации, теперь можно усложнить, чтобы освоить более серьёзные операции, например, работу с грузом горной массы в ковше на поворотах. Дело это непростое. Машина делает разворот за счёт шарнирного соединения двух частей кузова — рабочей и силовой. То есть как бы «переламывается» посередине. В рабочей части находятся органы управления ковшом или навесным оборудованием, в силовой расположен двигатель. Не имея опыта, в поворот можно и не вписаться, повредить машину и создать аварийную ситуацию. А если принять во внимание то, что в камерах выработок теперь применяется только дистанционное управление, владение техникой требует исключительной точности. Всем этим тонкостям сейчас обучается Олег Бурьянов с рудника «Комсомольский». Он почти пятнадцать лет «ходил за машинами» под землёй — занимался монтажом и строил, а теперь решил сесть «за рычаги» сам. – Мастерство всех, кто работает на руднике, заслуживает самой высокой оценки, — делится Олег Бурьянов. — Но профессия машиниста ПДМ поднимает рабочего на более высокий уровень и по знаниям, и по характеру работы. На третьем этапе обучения слушатели знакомятся с процедурами осмотра техники, технологическими допусками и нормативными объёмами жидкостей и ГСМ в машине. Курс обучения длится около двух с половиной месяцев. Вместе с машинистами ПДМ на подземном полигоне проходят обучение бурильщики шпуров. У них своя учебная программа, но правила промышленной безопасности одинаковы для всех. В зависимости от специфики в группу входят от 16 до 30 человек. Проверяют полученные горняками знания эксперты горнодобывающих подразделений предприятий группы компаний «Норникель», прибывшие с переделов, где специалисты будут работать в дальнейшем. Подземный учебный полигон по справедливости считается гордостью Заполярного филиала «Норникеля» и, без преувеличения, всей горнодобывающей отрасли. Здесь находится современная тренировочная площадка, позволяющая готовить машинистов самоходного оборудования и буровых установок в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого на базе работающей шахты оборудованы учебные подземные выработки, слесарные мастерские, подземные учебные аудитории, используются техника и схемы деятельности, аналогичные тем, что применяются на действующих горных предприятиях. В тему Максимальный эффект Капремонт электропечи на медном заводе позволит сократить потери драгоценных металлов. В металлургическом цехе медного завода Заполярного филиала «Норникеля» завершается капитальный ремонт одной из двух дуговых сталеплавильных печей (ДСП), ёмкость по расплаву которой составляет 1,5 тонны. Инвестиции в проект оцениваются в 16,8 млн руб. Работы ведутся в рамках программы повышения эффективности и оптимизации издержек на предприятиях ЗФ. В процессе ремонта электроснабжение печи перевели с переменного тока на постоянный, что даёт ряд преимуществ. В частности, удаётся снизить потери драгоценных металлов до 600 кг в год. Кроме того, уменьшаются операционные затраты по обслуживанию печи — расход электродов, огнеупорных материалов, электроэнергии. При проведении капитального ремонта не затрагиваются основные конструктивные элементы плавильного агрегата — станины, корпуса, футеровки и другие механизмы. Незначительной замене подлежит только силовая система электроснабжения, управление печи. Для ведения процесса плавки будет смонтирован защищённый операторский пульт, установленный во вновь организованном помещении операторной. Снизить затраты на капремонт помогло максимальное использование уже имеющегося оборудования, в том числе узлов и механизмов экспериментальной печи того же типа, которая ранее использовалась на никелевом заводе. Металлургический цех медного завода производит концентраты драгоценных металлов, которые затем направляются на аффинаж на «Красцветмет». Здесь производятся концентраты с содержанием платины, палладия, родия и иридия. В качестве попутной продукции производятся технический селен и теллур в слитках — для термоэлементов. Великолепная семёрка Семь руководителей «Норникеля» вошли в число 1000 лучших менеджеров России — 2019. Топ–менеджмент «Норникеля» занял лидирующие позиции в ежегодном рейтинге Ассоциации менеджеров России и издательского дома «Коммерсантъ». Президент — председатель правления «Норникеля» Владимир Потанин — в числе ведущих российских бизнес–лидеров. В топ–100 финансовых директоров в отрасли «Металлургия и горнодобывающая промышленность» вошёл старший вице–президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев. Старший вице–президент «Норникеля» Андрей Бугров включён в список 50 лучших директоров по отношениям с органами власти. Первый вице–президент, руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникеля» Марианна Захарова заняла лидирующую позицию в топ–50 директоров по правовым вопросам. Старший вице–президент, руководитель блока сбыта, ресурсного обеспечения и инновационного развития «Норникеля» Сергей Батехин — в рейтинге топ–25 директоров по логистике среди металлургов. Старший вице–президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова — номер один среди 100 лучших директоров по общественным и корпоративным связям в секторе «Металлургия и горная промышленность». Директор департамента социальной политики Светлана Ивченко вошла в топ–25 директоров по корпоративной социальной ответственности. В текущем году главный рейтинг российских менеджеров стал юбилейным: он вышел в 20–й раз. Топ–лист традиционно формируется отраслевыми экспертами и является важным инструментом оценки профессиональной репутации российских управленцев высшего эшелона. Исследование подводит итоги работы топ–менеджмента за год и выявляет лидеров в отраслях и функциональных направлениях. Топ– менеджмент «Норникеля» ежегодно возглавляет авторитетный рейтинг.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Увеличение предприятиями минерально–сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» объёмов добычи сырья потребовало инфраструктурных изменений технологии подготовки работников. Для повышения качества обучения персонала и обеспечения потребности горных предприятий в специалистах инвестиционным подкомитетом операционного блока компании был реализован специальный проект по модернизации горных выработок учебного полигона шахты «Ангидрит».На полигоне построили ещё две камеры для стоянки двух единиц самоходного оборудования и обустроили две выработки для отгрузки и зачистки рудоспуска, трасс и плинтусов погрузочно–доставочной машиной (ПДМ). В одной из выработок также оборудовали тренировочный забой для выполнения операций по отгрузке горной массы с поворота на длину ковша ПДМ. Сейчас на полигоне группа рабочих Заполярного филиала «Норникеля» и дочерних предприятий компании учится управлению и обслуживанию ПДМ.Принцип обучения можно назвать комплексным. Слушателей делят на несколько групп, каждая из которых занимается на одном из трёх участков. На подготовительных курсах они отрабатывают необходимые навыки непосредственно под землёй, изучают устройство и особенности эксплуатации узлов, агрегатов и основных систем машины, вникают в нормативные документы. Со временем группы меняются местами, охватывая все направления.– Перед нашими слушателями не стоит задача научиться ремонтировать технику, — говорит мастер производственного обучения корпоративного университета «Норильский никель» Евгений Кучин. — Для этого существуют специальные службы. Но мы должны дать работникам представление о технике в том объёме, чтобы они могли при необходимости объяснить характер неисправности.Приёмы управления ПДМ, благодаря модернизации, теперь можно усложнить, чтобы освоить более серьёзные операции, например, работу с грузом горной массы в ковше на поворотах. Дело это непростое. Машина делает разворот за счёт шарнирного соединения двух частей кузова — рабочей и силовой. То есть как бы «переламывается» посередине. В рабочей части находятся органы управления ковшом или навесным оборудованием, в силовой расположен двигатель. Не имея опыта, в поворот можно и не вписаться, повредить машину и создать аварийную ситуацию. А если принять во внимание то, что в камерах выработок теперь применяется только дистанционное управление, владение техникой требует исключительной точности.Всем этим тонкостям сейчас обучается Олег Бурьянов с рудника «Комсомольский». Он почти пятнадцать лет «ходил за машинами» под землёй — занимался монтажом и строил, а теперь решил сесть «за рычаги» сам.– Мастерство всех, кто работает на руднике, заслуживает самой высокой оценки, — делится Олег Бурьянов. — Но профессия машиниста ПДМ поднимает рабочего на более высокий уровень и по знаниям, и по характеру работы.На третьем этапе обучения слушатели знакомятся с процедурами осмотра техники, технологическими допусками и нормативными объёмами жидкостей и ГСМ в машине. Курс обучения длится около двух с половиной месяцев. Вместе с машинистами ПДМ на подземном полигоне проходят обучение бурильщики шпуров. У них своя учебная программа, но правила промышленной безопасности одинаковы для всех. В зависимости от специфики в группу входят от 16 до 30 человек. Проверяют полученные горняками знания эксперты горнодобывающих подразделений предприятий группы компаний «Норникель», прибывшие с переделов, где специалисты будут работать в дальнейшем.Подземный учебный полигон по справедливости считается гордостью Заполярного филиала «Норникеля» и, без преувеличения, всей горнодобывающей отрасли. Здесь находится современная тренировочная площадка, позволяющая готовить машинистов самоходного оборудования и буровых установок в условиях, максимально приближенных к реальным. Для этого на базе работающей шахты оборудованы учебные подземные выработки, слесарные мастерские, подземные учебные аудитории, используются техника и схемы деятельности, аналогичные тем, что применяются на действующих горных предприятиях.

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