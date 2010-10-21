[Индекс номера 150 (04.10.2019)]



Профи

От «Маяка» до «Скалистого»

Вести ремонт оборудования в условиях горных выработок может не каждый. Для этого нужны не только профессиональные знания, но и определённое мужество, выносливость и хладнокровие. Людям, которые обладают этими качествами в полной мере, всегда — особый почёт.

Ремонт оборудования на руднике «Скалистый» Между прошлым и будущим Трест «Норильскшахтсервис» предприятия «Норильскникельремонт» является, можно сказать, монополистом в сфере ремонта подземного и наземного оборудования на рудниках Талнаха. Ремонтные участки треста есть на каждом из них. Например, подземный ремонтно–монтажный участок № 6, а это более 70 электрогазосварщиков, техников–механиков и дежурных слесарей, обслуживает оборудование рудников «Скалистый» и «Маяк». – Наш участок — это одна большая бригада, работающая на «Скалистом» и «Маяке», — поясняет Василий Федяров, и. о. начальника шестого участка. — Причём если первый называют рудником будущего, то «Маяк» — одно из старейших горных предприятий. Наши мастера — универсалы, они ремонтируют оборудование и под землей, и на поверхности: рудные дозаторы, головные и проводниковые канаты, люковые, копровые шкивы стволов, скипы и ленточные конвейеры. Ещё мы монтируем–демонтируем трубопроводы по горизонтам. Несмотря на то что объекты у ремонтников разные, один — грядущее Заполярья, другой — первенец горного передела Талнаха, оборудование на них, по большому счёту, однотипное. Единственное, поясняют специалисты, на «Скалистом» больше приходится заниматься заменой скиповых канатов, а на «Маяке» — ремонтом жёсткой армировки скипового ствола. Скиповые стволы и канаты — одно из главных звеньев в сложной цепочке добычи руды. Для их замены приходится останавливать производство. Каждый день простоя обходится очень дорого. Поэтому задача ремонтников — сделать работу не только качественно, но и как можно быстрее, при этом соблюдая и технику безопасности, и всю технологию. – Замена канатов не только трудоёмкий, но и очень ответственный процесс, — продолжает Василий Федяров. — Дело приходится иметь с очень дорогими материалами, все канаты импортного производства. Только на стволе ВС–9 рудника «Скалистый» есть 12 направляющих канатов. Казалось бы, чего проще: убрать старые канаты и навесить новые? Но нужно учесть, что длина каждого из них 1350 метров, диаметр — 45 мм, а весит он около 12 тонн. Сильное звено В стволе, на отметках от 0 до –1000 метров, может случиться что угодно. И здесь вся надежда на мастеров, таких как слесарь дежурный и по ремонту оборудования Василий Казанин. На предприятии он работает уже более четверти века. В его трудовой книжке стоит единственная запись — трест «Талнахспецшахтремонт», который спустя некоторое время был переименован в «Норильскшахтсервис» и вошёл в состав «Норильскникельремонта». Сегодня Василий Казанин — звеньевой, в подчинении у него пять человек. В основном это молодые ребята, поэтому звеньевой, по сути, является наставником для своих подчинённых. Знания, опыт и умения нужно передавать дальше, в этом их ценность. Дело должно продолжаться, даже когда уйдут ветераны, убеждён Василий Казанин. За 26 лет безупречного труда Василий Егорович не только заслужил звание кадрового работника, но и репутацию одного из самых принципиальных, ответственных и добросовестных специалистов. – Мне повезло, я попал в замечательный коллектив. Мы всегда стоим плечом к плечу, — рассказывает он. — Работа у нас сложная, поэтому важно чувствовать локоть товарища, знать, что напарник не подведёт. Сегодня наша задача — монтаж нового трубопровода главного водоотлива диаметром 219 мм в вентиляционном ходовом восстающем. А прежде чем приступить к этому, нужно было демонтировать старый трубопровод. Пришлось поменять 100 дефектных метров трубы. Работы ведутся в условиях действующего производства. На всё про всё — шесть дней, поэтому приходится работать в круглосуточном режиме. Трубопровод должен действовать бесперебойно, иначе остановится добыча руды. Когда всё закончим, перейдём к замене канатов. – Мало того что Казанин надёжен, как скала, он ещё и человек очень душевный: всегда подскажет, что и как правильно сделать, как выйти из трудных ситуаций без потерь. Он ни разу не отмахнулся от просьбы о помощи, вникает в каждую мелочь, — подчёркивает Василий Федяров. — Если уж он взялся за дело, можно быть уверенным: всё будет как надо. С ним, как за каменной стеной. К тому же он большой приверженец порядка, каждая вещь у него на своём месте, он и молодых приучает к этому. Постоянно повторяет: организовывая своё рабочее место, человек сам организовывается, а, значит, работает с большей эффективностью. В тему Стоящее дело В «Норильскэнергоремонте», на участке № 15 по ремонту крупных машин переменного тока предприятия «Электроремонт», завершился комплексный ремонт бытовых помещений. Ремонтные работы проводились в рамках программы по улучшению социально–бытовых условий работников компании «Быт на производстве». Как рассказала Елена Верейкина, и. о. ведущего специалиста отдела главного механика управления промышленных активов «Норильскникельремонта», ремонт в женских и мужских гардеробных блоках на площади 307 квадратных метров выполнен с применением самых современных материалов. В бытовых помещениях, отвечающих всем требованиям санитарных норм и правил, установлены новые металлические гардеробные шкафы: разборные двухсекционные, предназначенные для хранения сменной одежды. Шкафы изготовлены из высококачественного металла, очень практичные. Кроме того, гардеробные блоки оснащены электросушителями и фенами. Также в ходе ремонта были смонтированы системы вентиляции, позволяющие поддерживать температурно–влажный режим в помещениях. Всё инженерное оборудование — современного образца. «Особое внимание уделялось пожарной безопасности, — подчёркивает Елена Верейкина. — Работают автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей, которые предназначены как для информирования работников предприятия о возгорании, так и для помощи людям, когда они покидают помещение в случае возникновения ЧП». Ремонт обошелся в 21 млн 788 тыс. рублей, но оно того стоило. «Наши работники заслужили улучшения бытовой обстановки. Капитальный ремонт электродвигателей и трансформаторов, электрооборудования турбин, котлов, насосов, всего энергетического оборудования на всех переделах Заполярного филиала — это тяжёлый труд в очень непростых условиях производства, поэтому после смены наши работники должны иметь возможность принять душ и переодеться в комфортных условиях», — подытожила Елена Верейкина. Настоящая крепость Заполярный филиал «Норникеля» закупает технику для крепления горных выработок. В 2020 году в горные подразделения ЗФ поступят 42 единицы специализированной техники для крепления горных выработок производства Sandvik и Epiroc, в том числе 21 самоходная установка анкерного крепления, четыре самоходные установки тросового крепления и 17 единиц вспомогательного оборудования. На закупку техники выделено 2,5 млрд рублей. Установки тросового крепления в туннелях шахт фирмы Epiroc отличаются высокой эргономичностью, производительностью, универсальностью, надёжностью и маневренностью, предусмотрена автоматическая система приготовления цементной смеси. В установке достаточно пространства для хранения 500 кг сухого цемента и около 775 м крепёжных кабелей диаметром 15,2 мм. Техника также подходит для бурения скважин диаметром от 51 до 76 мм и глубиной 20 м, в связи с чем её также планируется использовать в качестве вспомогательной буровой установки для разработки месторождений. Закупка специализированной техники осуществляется согласно Концепции совершенствования комплекса крепления горных выработок, основные задачи которой — снижение производственного травматизма, исключение ручного труда в незакреплённой части выработки, сокращение проходческого цикла, периода отстоя выработки, а также количества самоходного оборудования и времени доставки раствора до производственного места. Вся техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации аналогичного оборудования в условиях горного производства. В настоящий момент в ЗФ эксплуатируется 19 анкероустановщиков компаний Sandvik и Epiroc.

Лариса Стецевич Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Трест «Норильскшахтсервис» предприятия «Норильскникельремонт» является, можно сказать, монополистом в сфере ремонта подземного и наземного оборудования на рудниках Талнаха. Ремонтные участки треста есть на каждом из них. Например, подземный ремонтно–монтажный участок № 6, а это более 70 электрогазосварщиков, техников–механиков и дежурных слесарей, обслуживает оборудование рудников «Скалистый» и «Маяк».– Наш участок — это одна большая бригада, работающая на «Скалистом» и «Маяке», — поясняет Василий Федяров, и. о. начальника шестого участка. — Причём если первый называют рудником будущего, то «Маяк» — одно из старейших горных предприятий. Наши мастера — универсалы, они ремонтируют оборудование и под землей, и на поверхности: рудные дозаторы, головные и проводниковые канаты, люковые, копровые шкивы стволов, скипы и ленточные конвейеры. Ещё мы монтируем–демонтируем трубопроводы по горизонтам. Несмотря на то что объекты у ремонтников разные, один — грядущее Заполярья, другой — первенец горного передела Талнаха, оборудование на них, по большому счёту, однотипное. Единственное, поясняют специалисты, на «Скалистом» больше приходится заниматься заменой скиповых канатов, а на «Маяке» — ремонтом жёсткой армировки скипового ствола.Скиповые стволы и канаты — одно из главных звеньев в сложной цепочке добычи руды. Для их замены приходится останавливать производство. Каждый день простоя обходится очень дорого. Поэтому задача ремонтников — сделать работу не только качественно, но и как можно быстрее, при этом соблюдая и технику безопасности, и всю технологию.– Замена канатов не только трудоёмкий, но и очень ответственный процесс, — продолжает Василий Федяров. — Дело приходится иметь с очень дорогими материалами, все канаты импортного производства. Только на стволе ВС–9 рудника «Скалистый» есть 12 направляющих канатов. Казалось бы, чего проще: убрать старые канаты и навесить новые? Но нужно учесть, что длина каждого из них 1350 метров, диаметр — 45 мм, а весит он около 12 тонн.В стволе, на отметках от 0 до –1000 метров, может случиться что угодно. И здесь вся надежда на мастеров, таких как слесарь дежурный и по ремонту оборудования Василий Казанин. На предприятии он работает уже более четверти века. В его трудовой книжке стоит единственная запись — трест «Талнахспецшахтремонт», который спустя некоторое время был переименован в «Норильскшахтсервис» и вошёл в состав «Норильскникельремонта».Сегодня Василий Казанин — звеньевой, в подчинении у него пять человек. В основном это молодые ребята, поэтому звеньевой, по сути, является наставником для своих подчинённых. Знания, опыт и умения нужно передавать дальше, в этом их ценность. Дело должно продолжаться, даже когда уйдут ветераны, убеждён Василий Казанин.За 26 лет безупречного труда Василий Егорович не только заслужил звание кадрового работника, но и репутацию одного из самых принципиальных, ответственных и добросовестных специалистов.– Мне повезло, я попал в замечательный коллектив. Мы всегда стоим плечом к плечу, — рассказывает он. — Работа у нас сложная, поэтому важно чувствовать локоть товарища, знать, что напарник не подведёт. Сегодня наша задача — монтаж нового трубопровода главного водоотлива диаметром 219 мм в вентиляционном ходовом восстающем. А прежде чем приступить к этому, нужно было демонтировать старый трубопровод. Пришлось поменять 100 дефектных метров трубы. Работы ведутся в условиях действующего производства. На всё про всё — шесть дней, поэтому приходится работать в круглосуточном режиме. Трубопровод должен действовать бесперебойно, иначе остановится добыча руды. Когда всё закончим, перейдём к замене канатов.– Мало того что Казанин надёжен, как скала, он ещё и человек очень душевный: всегда подскажет, что и как правильно сделать, как выйти из трудных ситуаций без потерь. Он ни разу не отмахнулся от просьбы о помощи, вникает в каждую мелочь, — подчёркивает ВасилийФедяров. — Если уж он взялся за дело, можно быть уверенным: всё будет как надо. С ним, как за каменной стеной. К тому же он большой приверженец порядка, каждая вещь у него на своём месте, он и молодых приучает к этому. Постоянно повторяет: организовывая своё рабочее место, человек сам организовывается, а, значит, работает с большей эффективностью.

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