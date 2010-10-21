[Индекс номера 150 (04.10.2019)]



Призвание

Пишу как чувствую

Этот человек и шага не может ступить без своего этюдника и красок. Живопись для неё и работа, и отдых, и своего рода божество. Елена Ильянкова – самобытная, ищущая и свободная художница, безмерно влюблённая в российский Север.

• С 2008 года — член Союза художников России. • Работала в художественном институте, педуниверситете, последнее место работы — художник–постановщик в театре оперы и балета. • Мастерская художницы — в Красноярске, на улице Ленина, где когда–то творил Поздеев, там же она открыла арт–кружок «Буськин дом». – Елена, как вы стали художницей? – Рисовать я начала с двух лет и с этого момента стала считать себя художником. Но в шесть в моей жизни появилась музыкалка, а вот художки — не случилось. Всё детство творила: то деревянного коня без единого гвоздя, то космические корабли из тёрок и кофеварки, то варила на печке какие–то грунты для холстов, лаки. В 14 лет я нарисовала панорамную картину о Бородинском сражении: 14 воинов, три коня, пушки и другие орудия войны 1812 года. Она стала пропуском в Новосибирское художественное училище, где я отучилась четыре года на факультете дизайна, промграфики и рекламы. Меня без экзаменов брали в Новосибирский архитектурный институт, но подруга предложила поехать в Красноярск. Так в 21 год я за компанию отправилась поступать в Красноярский художественный институт, на факультет станковой графики. Как часто бывает, я поступила, а подруга нет. Потом была аспирантура Российской академии художеств, где я училась у Анатолия Левитина. Я и не собиралась поступать, но Анатолий Павлович заметил мою работу «Ботинки» и сказал: «...и эту девочку с башмаками — тоже». В общей сложности всё время моей учёбы составило 17 лет. На художника. Представляете? Индустриальный пейзаж – За что вы любите Север? – Север манил меня всегда. Тут холодно, тут непросто, но он бывает и родным, и тёплым. Север вдохновил меня на эксперименты с краской: я писала в –42 градуса, а потом в Испании — в +40. В жару масляная краска плавится, а в прохладную погоду становится вязкой, и ты не пишешь, а практически ваяешь скульптуру. Пленэр в городе – С чего начинаются картины? – Я пишу как чувствую. Не просто за картинкой иду, а за манерой письма, состоянием краски, новыми техниками. Люблю экспериментировать, каждый этюд — экспромт. Никогда не знаешь, что получится, когда рисуешь в снегопад, в метель или под дождём. Я называю это рисованием с природой. Однажды я поехала рисовать на Норилку, а там метель... Краска подмёрзла, смешалась с пургой, по сути, я уже рисовала снегом и плохо понимала, что из написанного растает, а что останется. И в этом своя прелесть, такого не добьёшься в мастерской. – Вы много пишете? – Иногда получается 20 этюдов, иногда 30, бывает и 50. За три дня в Хакасии я написала 22 картинки — кураж пошёл. Когда я еду на этюды, я ставлю себе определённую задачу. В Арктике, на Диксоне, было непросто — ветра, туманы, но я использовала время по максимуму и рисовала, несмотря на холод. Нет времени ждать солнца, рисую в любых условиях. Бывают моменты, когда устаёшь, но в награду — смена погоды и настроения. Так на Диксоне одна–одинёшенька сижу среди камней, пишу этюды... Мне грустно, холодно, но когда я ещё сюда приеду! А к вечеру потеплело, прошёл дождик, и на небе встала огромная двойная радуга. Жизнь заиграла новыми красками: хочу работать, прочувствовать, насладиться звуками природы, насмотреться на Карское море. Ради этого и едешь на Север. Мечтаю вернуться на Диксон в июне, когда ещё лежит снег, но уже вовсю светит солнце. Хочу писать цветной снег. Зимнее настроение – Как это? – Это когда снег бликует и приобретает оттенки: бирюзовый, розовый, фиолетовый, серый... У художников есть упражнение «Белый натюрморт». Композиция составляется только из белых предметов: куска ткани, чайника, чашки. Это очень трудно, белое белым написать невозможно, у него множество оттенков, приходится экспериментировать и смешивать. То же самое с чёрным: своим ученикам я запрещаю пользоваться им. Если нужен чёрный — намешай его из других цветов, и это будет гармоничный цвет, а не искусственный из банки. – У вас случались творческие кризисы? – Был переломный момент в творчестве. Я уже чему–то научилась, мне стало скучно, и непонятно, какой дальше быть и как развиваться. И тут я поехала на дачу к друзьям и встретила там толпу ребятишек четырёх–пяти лет. Они окружили меня и взяли «на слабо»: «А слабо нарисовать вот эти цветы между грядок?». Я ставлю между грядок этюдник и начинаю хаотично шлёпать мазками краски. И тут от рисования и общения с четырёхлетками я получила раскрепощённость, свободу. И перешла от гладкого и правильного написания картин к чему–то новому, неожиданному для меня самой. Я полюбила то расслабленное состояние, когда не пытаешься передать точный рисунок, форму. Я просто хочу ловить закат, цвет солнца, состояние неба. Этюд в соавторстве с мошкой – И мух, которые садятся на холст? – Ой, мухи — это вообще отдельная история! Как–то мы поехали на пленэр в хатангскую тундру. Я укомплектовалась репеллентами, но уже был сентябрь, и меня отговорили брать эту химию. Ушли в тундру на несколько дней: сначала было холодно, а потом резко потеплело, и вся мошка, какая была в тундре, вылезла. Она сожрала мне руки и шею, краска на палитре от мошки двигалась цветными дорожками, прилипала к холсту. Этот этюд как пример рисования с природой я привезла домой. – Расскажите о своём путешествии на плотах из Красноярска в Дудинку? – Два месяца и два дня я жила на моём любимом Енисее. Мы вышли из Красноярска на плотах в мае, пороги прошли без особых приключений. Река большая, воды много. Я почувствовала сурового Енисей–батюшку, с которым шутки плохи. С палубы корабля — он другой, а на плотике посреди мощной реки — иные ощущения: ты как маленькая щепка. Я могу сказать, что я испила все реки, впадающие в Енисей от Красноярска до Дудинки, знаю их на вкус. Самой сладкой мне показалась река Северная, которая соединяется с Нижней Тунгуской. Во время похода я даже утонула по–настоящему. Это было недалеко от Курейки. Шёл дождь, дрова закончились, и мы остановились, чтобы пополнить запасы. Перемещаясь по плотам, я поскользнулась и ушла под воду. Глубина была метров пять, сапожищи наполнились водой, одежда стала тяжеленной и тянула меня на дно. Спасло меня только то, что мужики услышали всплеск и успели меня вытащить. Я это приняла как посвящение.

Наталья Черкашина Фото из архива художницы www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Рисовать я начала с двух лет и с этого момента стала считать себя художником. Но в шесть в моей жизни появилась музыкалка, а вот художки — не случилось. Всё детство творила: то деревянного коня без единого гвоздя, то космические корабли из тёрок и кофеварки, то варила на печке какие–то грунты для холстов, лаки. В 14 лет я нарисовала панорамную картину о Бородинском сражении: 14 воинов, три коня, пушки и другие орудия войны 1812 года. Она стала пропуском в Новосибирское художественное училище, где я отучилась четыре года на факультете дизайна, промграфики и рекламы. Меня без экзаменов брали в Новосибирский архитектурный институт, но подруга предложила поехать в Красноярск. Так в 21 год я за компанию отправилась поступать в Красноярский художественный институт, на факультет станковой графики. Как часто бывает, я поступила, а подруга нет. Потом была аспирантура Российской академии художеств, где я училась у Анатолия Левитина. Я и не собиралась поступать, но Анатолий Павлович заметил мою работу «Ботинки» и сказал: «...и эту девочку с башмаками — тоже». В общей сложности всё время моей учёбы составило 17 лет. На художника. Представляете?– Север манил меня всегда. Тут холодно, тут непросто, но он бывает и родным, и тёплым. Север вдохновил меня на эксперименты с краской: я писала в –42 градуса, а потом в Испании — в +40. В жару масляная краска плавится, а в прохладную погоду становится вязкой, и ты не пишешь, а практически ваяешь скульптуру.– Я пишу как чувствую. Не просто за картинкой иду, а за манерой письма, состоянием краски, новыми техниками. Люблю экспериментировать, каждый этюд — экспромт. Никогда не знаешь, что получится, когда рисуешь в снегопад, в метель или под дождём. Я называю это рисованием с природой. Однажды я поехала рисовать на Норилку, а там метель... Краска подмёрзла, смешалась с пургой, по сути, я уже рисовала снегом и плохо понимала, что из написанного растает, а что останется. И в этом своя прелесть, такого не добьёшься в мастерской.– Иногда получается 20 этюдов, иногда 30, бывает и 50. За три дня в Хакасии я написала 22 картинки — кураж пошёл. Когда я еду на этюды, я ставлю себе определённую задачу. В Арктике, на Диксоне, было непросто — ветра, туманы, но я использовала время по максимуму и рисовала, несмотря на холод. Нет времени ждать солнца, рисую в любых условиях. Бывают моменты, когда устаёшь, но в награду — смена погоды и настроения. Так на Диксоне одна–одинёшенька сижу среди камней, пишу этюды... Мне грустно, холодно, но когда я ещё сюда приеду! А к вечеру потеплело, прошёл дождик, и на небе встала огромная двойная радуга. Жизнь заиграла новыми красками: хочу работать, прочувствовать, насладиться звуками природы, насмотреться на Карское море. Ради этого и едешь на Север. Мечтаю вернуться на Диксон в июне, когда ещё лежит снег, но уже вовсю светит солнце. Хочу писать цветной снег.– Это когда снег бликует и приобретает оттенки: бирюзовый, розовый, фиолетовый, серый... У художников есть упражнение «Белый натюрморт». Композиция составляется только из белых предметов: куска ткани, чайника, чашки. Это очень трудно, белое белым написать невозможно, у него множество оттенков, приходится экспериментировать и смешивать. То же самое с чёрным: своим ученикам я запрещаю пользоваться им. Если нужен чёрный — намешай его из других цветов, и это будет гармоничный цвет, а не искусственный из банки.– Был переломный момент в творчестве. Я уже чему–то научилась, мне стало скучно, и непонятно, какой дальше быть и как развиваться. И тут я поехала на дачу к друзьям и встретила там толпу ребятишек четырёх–пяти лет. Они окружили меня и взяли «на слабо»: «А слабо нарисовать вот эти цветы между грядок?». Я ставлю между грядок этюдник и начинаю хаотично шлёпать мазками краски. И тут от рисования и общения с четырёхлетками я получила раскрепощённость, свободу. И перешла от гладкого и правильного написания картин к чему–то новому, неожиданному для меня самой. Я полюбила то расслабленное состояние, когда не пытаешься передать точный рисунок, форму. Я просто хочу ловить закат, цвет солнца, состояние неба.– Ой, мухи — это вообще отдельная история! Как–то мы поехали на пленэр в хатангскую тундру. Я укомплектовалась репеллентами, но уже был сентябрь, и меня отговорили брать эту химию. Ушли в тундру на несколько дней: сначала было холодно, а потом резко потеплело, и вся мошка, какая была в тундре, вылезла. Она сожрала мне руки и шею, краска на палитре от мошки двигалась цветными дорожками, прилипала к холсту. Этот этюд как пример рисования с природой я привезла домой.– Два месяца и два дня я жила на моём любимом Енисее. Мы вышли из Красноярска на плотах в мае, пороги прошли без особых приключений. Река большая, воды много. Я почувствовала сурового Енисей–батюшку, с которым шутки плохи. С палубы корабля — он другой, а на плотике посреди мощной реки — иные ощущения: ты как маленькая щепка. Я могу сказать, что я испила все реки, впадающие в Енисей от Красноярска до Дудинки, знаю их на вкус. Самой сладкой мне показалась река Северная, которая соединяется с Нижней Тунгуской.Во время похода я даже утонула по–настоящему. Это было недалеко от Курейки. Шёл дождь, дрова закончились, и мы остановились, чтобы пополнить запасы. Перемещаясь по плотам, я поскользнулась и ушла под воду. Глубина была метров пять, сапожищи наполнились водой, одежда стала тяжеленной и тянула меня на дно. Спасло меня только то, что мужики услышали всплеск и успели меня вытащить. Я это приняла как посвящение.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















